Leak zu Ocarina of Time Remake – Nintendo Direct im Juni 2026 im Gespräch

Ein neuer Leak sorgt in der Zelda-Community gerade für ordentlich Gesprächsstoff: Angeblich plant Nintendo, ein vollständiges Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time schon in wenigen Wochen zu enthüllen. Die Informationen kursieren derzeit über Social Media und wurden anschließend in der Leak-Szene weiterverbreitet.

Konkret geht es um ein mögliches Reveal während einer Nintendo Direct im Juni 2026. Sollte das stimmen, könnte der Release demnach bereits gegen Ende 2026 anvisiert sein. Offiziell bestätigt ist das alles bislang nicht, aber die Kombination aus Timing und Details klingt für viele Fans auffällig konkret.

Was bisher über das Remake im Umlauf ist

Was soll bei dem Ocarina-of-Time-Projekt anders werden als bei einer Remaster-Version? Laut dem Leak handelt es sich nicht um ein klassisches Remaster mit hübscherer Optik, sondern um ein Remake, das komplett neu aufgebaut wird. Das würde bedeuten: neue Technik-Basis, modernisierte Umsetzung und potenziell deutlich größere Freiheiten bei Animationen, Levelstruktur und Inszenierung.

Besonders spannend: Der bekannte Nintendo-Leaker Nash Weedle soll in einem Podcast gesagt haben, er habe bereits 2022 zum ersten Mal von dem Projekt gehört. Diese Aussage wurde später in der Gerüchteküche zusammengefasst und hat die aktuelle Welle überhaupt erst richtig ins Rollen gebracht.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche Studios könnten am Remake beteiligt sein? Ebenfalls im Gespräch ist Monolith Soft, das Studio hinter Xenoblade Chronicles. Eine konkrete Rollenbeschreibung gibt es nicht, aber die Spekulation wirkt für viele nachvollziehbar, weil Monolith Soft bei mehreren großen Nintendo-Projekten bereits unterstützend tätig war, auch im Zelda-Umfeld.

Der mögliche Reveal im Juni und ein Release noch 2026

Wann könnte Nintendo das Remake offiziell zeigen? Das derzeit wichtigste Detail am Leak ist das angebliche Zeitfenster: eine Nintendo Direct im Juni 2026. Damit würde Nintendo das Projekt vergleichsweise früh vor einem möglichen Launch positionieren, falls der angepeilte Release tatsächlich im späteren Jahresverlauf 2026 liegt.

Für Nintendo wäre das ein massives Signal, denn Ocarina of Time gilt bis heute als eines der einflussreichsten Action-Adventure-Spiele überhaupt. Ein vollwertiges Remake wäre entsprechend nicht nur Nostalgie-Projekt, sondern potenziell ein Prestige-Release, der auch neue Zielgruppen abholen könnte.

Wie passt das zu Nintendos aktueller Kommunikation? Auffällig ist: Auf offiziellen Zelda-Kanälen wird das Remake derzeit nicht als Projekt geführt. Das ist zwar bei unangekündigten Titeln nichts Ungewöhnliches, sorgt aber dafür, dass Fans weiterhin zwischen Hoffnung und Skepsis schwanken.

Gerüchte um Umfang, Struktur und eine mögliche Aufteilung

Wie groß könnte das Remake am Ende wirklich werden? Ein Punkt aus dem Leak wird besonders heiß diskutiert: Nash Weedle soll den möglichen Umfang mit dem Ansatz von Final Fantasy 7 Remake verglichen haben. Daraus entstand die Spekulation, Nintendo könnte Ocarina of Time eventuell in zwei Teile splitten, einen Teil rund um den jungen Link und einen Teil rund um den erwachsenen Link.

Genau hier melden viele Fans allerdings Zweifel an. Denn die Vorlage lebt davon, dass man später frei zwischen Kindheit und Erwachsenendasein wechseln kann und sich dadurch Rätsel, Dungeons und die Welt verändern. Eine Aufteilung in zwei Releases würde dieses Kernprinzip massiv umbauen und wäre eine der größten Design-Abweichungen, die man sich bei einem Remake überhaupt vorstellen kann.

Was ist an der Split-Idee wahrscheinlich, was eher Interpretation? Innerhalb der Diskussion wirkt es plausibel, dass der Vergleich mit Final Fantasy 7 Remake eher als Größenordnung gemeint war und weniger als konkrete Roadmap. Trotzdem zeigt schon die Debatte, wie groß die Erwartungen wären, falls Nintendo wirklich ein Remake von Grund auf neu entwickelt.

Was wünscht ihr euch von einem Ocarina-of-Time-Remake: eine möglichst originalgetreue Neuauflage oder mutige Modernisierung mit größeren Änderungen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.