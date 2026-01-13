Arc Raiders erreicht 12,4 Mio Verkäufe – beeindruckende Erfolge in 2026

Der Extraction-Shooter Arc Raiders hat einen beeindruckenden Start ins Jahr 2026 hingelegt. Publisher Nexon gab bekannt, dass das Spiel allein in den ersten beiden Januarwochen über 2,4 Millionen Einheiten verkaufen konnte. Damit steigt die weltweite Gesamtverkaufszahl seit dem Launch am 30. Oktober 2025 auf 12,4 Millionen verkaufte Exemplare.

Arc Raiders wurde von Embark Studios entwickelt und ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows erschienen. Der Titel wurde ursprünglich als Free-to-play angekündigt, erschien aber letztlich als kostenpflichtiger Titel mit einem Einstiegspreis von 40 Euro. Mit seinem packenden Gameplay-Mix aus PvPvE-Mechaniken und einer einzigartigen Ästhetik konnte sich der Titel schnell einen Namen machen – auch bei Spielern, die bisher wenig Berührung mit Extraction-Shootern hatten.

Starker Start und beeindruckende Auszeichnungen

Welche Erfolge konnte Arc Raiders bisher erzielen? Arc Raiders gewann bei den Game Awards 2025 den Preis für das Beste Multiplayer-Spiel und wurde zusätzlich von mehreren Fachmedien, darunter PC Gamer, als Spiel des Jahres ausgezeichnet. Auch bei den Steam Awards konnte der Titel punkten und wurde für das innovativste Gameplay ausgezeichnet.

Diese Auszeichnungen spiegeln sich auch in der aktiven Community wider: Im Januar 2026 erreichte das Spiel einen neuen Höchstwert von 960.000 gleichzeitigen Spielern. Nexons CEO Lee Jeong-hun sprach von einer „hohen Spielerbindung“ und einem „begeisterten internationalen Publikum“.

Einsteigerfreundlich und trotzdem tiefgründig

Warum begeistert Arc Raiders so viele neue Spieler? Der Titel punktet mit einer zugänglichen Einführung, ohne dabei auf Tiefe zu verzichten. Gerade Spieler, die zuvor von Battle-Royale-Titeln oder Hero-Shootern gelangweilt waren, finden hier neue Motivation. Die Kombination aus Third-Person-Kamera, taktischem Looten und der ständigen Gefahr durch andere Spieler sowie feindliche ARC-Roboter erzeugt eine dichte Spannung.

Der Schauplatz, ein postapokalyptisches Italien im Jahr 2180, liefert dabei den stimmungsvollen Rahmen. Als „Raider“ aus der unterirdischen Stadt Speranza durchstreifst du die gefährliche Oberfläche, um Ressourcen zu sammeln und deine Heimat zu versorgen. Dabei kannst du alleine oder im Team agieren – mit der ständigen Gefahr, auf feindlich gesinnte Mitspieler zu treffen.

Live-Service-Modell mit regelmäßigen Updates

Wie sieht die Zukunft von Arc Raiders aus? Embark Studios setzt konsequent auf ein Live-Service-Modell. Seit dem Launch wurden bereits sieben große Updates veröffentlicht. Die jüngste Version 1.7.0 erschien am 16. Dezember 2025 und beinhaltete unter anderem Balance-Anpassungen, wie die Abschwächung der Trigger-Granate sowie eine verringerte Feuerrate der Kettle, um Makro-Missbrauch einzudämmen.

Als Teil des Updates wurde auch das langersehnte Abyss-Kosmetikpaket eingeführt. Trotz positiver Resonanz äußerten einige Nutzer Kritik an verbleibenden Bugs und unausgewogenen Waffen. Dennoch zeigt sich, dass Embark aktiv auf das Feedback der Community eingeht.

Ein Blick auf das Gameplay

Was macht das Gameplay von Arc Raiders besonders? Du startest jede Mission von einer unterirdischen Basis aus und hast 30 Minuten Zeit, um an der Oberfläche wertvolle Ressourcen zu sammeln. Der Clou: Stirbst du auf der Mission, verlierst du deine Beute – es sei denn, sie war im sicheren Inventar verstaut.

Gleichzeitig musst du dich gegen feindliche ARC-Maschinen und andere menschliche Spieler behaupten. Der Ausstieg erfolgt über spezielle Extraktionspunkte wie Metrostationen oder Aufzüge. Wer risikofreier entkommen will, kann seltene Schlüssel für Raider-Hatches nutzen – sichere, aber schwer zugängliche Fluchtwege.

Wachsender Einfluss auf das Genre

Wie beeinflusst Arc Raiders die Extraction-Shooter-Szene? Der Erfolg des Spiels bringt frischen Wind in ein Genre, das bisher eher nischig war. Viele Spieler entdecken Extraction-Shooter erstmals durch Arc Raiders, was auch die Vorfreude auf kommende Titel wie Marathon von Bungie steigen lässt.

Im Gegensatz zu klassischen Vertretern des Genres überzeugt Arc Raiders durch seine dichte Atmosphäre, ein dynamisches PvPvE-System und ein nachvollziehbares Progressionssystem mit Quests, Crafting und Händlerinteraktionen. Die Möglichkeit, sowohl solo als auch im Team zu spielen, sorgt für zusätzliche Flexibilität.

Mehr als nur ein Hype?

Wie nachhaltig ist der Erfolg von Arc Raiders? Die Verkaufszahlen und Spielerzahlen sprechen für sich. Doch entscheidend wird sein, ob Embark Studios den eingeschlagenen Kurs halten kann. Mit regelmäßigen Updates, klarer Kommunikation und einem wachsenden Content-Angebot stehen die Chancen gut, dass sich Arc Raiders langfristig etabliert.

Bist du schon in die Welt von Toledo eingetaucht – oder wartest du noch auf den richtigen Moment? Teile deine Erfahrungen und Meinungen gerne in den Kommentaren!