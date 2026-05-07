ARC Raiders – Embark testet zusätzliche Kernel-Lösung gegen Cheater

In ARC Raiders wird das Thema Cheating gerade immer lauter, und das nicht ohne Grund. In den letzten Wochen häuften sich Berichte über Out-of-Bounds-Exploits und Drittsoftware, die in Gefechten klare Vorteile verschafft. Das trifft nicht nur den normalen Spielfluss, sondern offenbar auch die Stimmung in der Community, denn parallel dazu ist die Aktivität im Spiel zuletzt spürbar zurückgegangen.

Embark Studios hat nun mit einem ausführlichen Update reagiert und in einem neuen Fair-Play-Blogpost erklärt, wie das aktuelle Anti-Cheat-Setup funktioniert und welche Schritte als Nächstes anstehen. Besonders wichtig: Das Studio testet derzeit eine zusätzliche Kernel-Level-Lösung, die Erkennung und Präzision im Live-Betrieb deutlich verbessern soll.

Embarks neuer Fahrplan gegen Cheater

Was ändert sich beim Anti-Cheat in ARC Raiders? Laut Embark setzt ARC Raiders bereits jetzt auf ein mehrschichtiges System: Kernel-Level-Schutz durch Easy Anti-Cheat trifft auf Erkennung per Machine-Learning-Modelle, die fortlaufend mit Telemetrie aus laufenden Matches trainiert werden. Weitere Ebenen gebe es ebenfalls, dazu nennt das Studio allerdings keine Details, um die eigenen Mechanismen nicht unnötig offen zu legen.

Der Kern der neuen Nachricht ist ein laufender Test einer weiteren Kernel-Level-Lösung. Diese soll laut Embark die Detection schärfen und gleichzeitig präziser werden, und zwar über die Spielgebiete Speranza und den Rust Belt hinweg. Das Ziel ist klar: weniger Schlupflöcher, schnellere Trefferquote bei Verstößen und idealerweise weniger falsche Entscheidungen.

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Embark geht in dem Post auch direkt auf die immer wieder kontrovers diskutierte Kernel-Ebene ein. Die Begründung: Viele kommerzielle Cheats operieren genau dort, wodurch man ohne Kernel-Zugriff kaum Sichtbarkeit auf die schädlichsten Tools hätte.

Kernel-Level-Erkennung ist notwendig, weil die meisten kommerziellen Cheats in diesem Bereich arbeiten. Ohne sie hätten wir kaum bis keine Sichtbarkeit auf die Tools, die den größten Schaden anrichten.

Machine Learning, Telemetrie und das Problem mit Accessibility

Wie erkennt ARC Raiders Cheating, ohne legitime Eingaben zu bestrafen? Ein zentraler Baustein bleibt für Embark die Telemetrie-Auswertung, vor allem die Analyse von Input-Daten. Das Team bezeichnet diesen Bereich als eines der effektivsten Werkzeuge, um unfaire Vorteile aufzudecken, gerade wenn Drittsoftware nicht nur Werte manipuliert, sondern Eingaben und Reaktionsmuster verändert.

Spannend ist auch der Fokus auf Accessibility, nachdem ein Fall auf Reddit die Runde machte: Dort wurde ein Nutzer nach eigener Darstellung fälschlich gebannt, weil ein Accessibility-Controller verwendet wurde. Embark nennt das Handling solcher Geräte eines der schwierigsten Themen im Anti-Cheat-Bereich, weil seltene Hilfsmittel nicht nur Menschen mit Einschränkungen unterstützen können, sondern teilweise auch zum Missbrauch taugen.

Embark betont, dass es bei der Bewertung um die Absicht hinter dem Signal gehe. Systeme würden daher Telemetrie und Kommunikationsmuster auswerten, um legitime Nutzung von Missbrauch zu unterscheiden. Zusätzlich arbeitet das Studio laut eigener Aussage mit dem Partner Anybrain daran, die Erkennung verschiedener Accessibility-Geräte kontinuierlich zu verbessern, damit die Entscheidungen über Zeit smarter, verlässlicher und zugänglicher werden.

Wachsende Unruhe bei Streamern und in der Community

Warum eskaliert die Cheater-Debatte gerade jetzt? Cheating ist in Live-Service-Shootern kein neues Problem, aber in ARC Raiders trifft es aktuell besonders sichtbar auch Creator. So legte Ninja zuletzt eine Streaming-Pause ein, die er mit der hohen Cheater-Dichte begründete. Auch TheBurntPeanut, einer der aktuell größten Namen rund um ARC Raiders, hatte in der Vergangenheit bereits angedeutet, dem Shooter den Rücken zu kehren, falls sich die Lage nicht spürbar verbessert.

Embark hatte schon Anfang 2026 erklärt, man nehme die Diskussionen sehr ernst und arbeite an Anpassungen bei Rulesets sowie neuen Detection-Mechaniken. Das neue Update zeigt jetzt konkreter, in welche technische Richtung das Studio geht, und dass weitere Maßnahmen bereits aktiv getestet werden.

Wie erlebt ihr die aktuelle Situation in ARC Raiders, und habt ihr selbst schon auffällige Matches oder fragwürdige Kills gesehen? Schreibt eure Eindrücke gerne in die Kommentare.