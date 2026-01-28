Neue Pokémon NSO-Icons – Sammler aufgepasst: Mega-Entwicklungen bis 2026 sichern!

Fans von Pokémon Legends: Z-A können sich derzeit über eine exklusive Aktion freuen: Im Rahmen eines zeitlich begrenzten Events bietet Nintendo neue NSO-Icons an, die sich thematisch rund um das Spiel drehen. Die Aktion richtet sich an Mitglieder mit einer aktiven Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft und läuft noch bis zum 22. Februar 2026.

Welche Icons sind verfügbar?

Welche Pokémon-Designs sind aktuell als Icons verfügbar? Die Auswahl umfasst verschiedene Mega-Entwicklungen bekannter Pokémon aus dem Spiel. Besonders beliebt sind laut Community-Beobachtungen die folgenden Designs:

Mega-Glurak X

Mega-Dragoran

Mega-Elektross

Darüber hinaus gibt es Spekulationen über mögliche zukünftige Icons, etwa für Mega-Zeraora, Mega-Lucario oder Mega-Gengar. Der Wunsch nach mehr Vielfalt ist in der Community deutlich spürbar.

Wie erhält man die Icons?

Was braucht man, um sich die Icons zu sichern? Um die Pokémon-Icons zu erhalten, benötigst du Platinpunkte. Diese kannst du durch verschiedene Aktionen im My Nintendo-Programm sammeln, wie etwa durch das Spielen von bestimmten Titeln oder das Abschließen von Missionen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Icon-Typ Kosten in Platinpunkten Pokémon-Icon 10 Punkte Hintergründe (Farben) 5 Punkte

Die Icons rotieren wöchentlich, was bedeutet, dass jede Woche neue Designs verfügbar sind und alte verschwinden. Es lohnt sich also, regelmäßig im Nintendo Switch Online-Bereich vorbeizuschauen.

Warum lohnt sich der Aufwand?

Was macht die Icons besonders? Im Gegensatz zu vielen Ingame-Boni wie z. B. Beerenpaketen oder Pokébällen, die nach kurzer Zeit an Relevanz verlieren, haben NSO-Icons eine höhere Sichtbarkeit. Sie werden im Nintendo-Profil angezeigt und sind somit auch für andere Spieler sichtbar – ein echtes Sammler-Statement.

Besonders Fans von Mega-Entwicklungen können sich über die detailreichen Designs freuen, die sich optisch stark an den Auftritten der Pokémon im Spiel orientieren. In Pokémon Legends: Z-A spielen Mega-Entwicklungen eine zentrale Rolle: Durch das Sammeln von Mega-Energie im Kampf können Pokémon temporär in ihre Mega-Form übergehen – ein Feature, das auch in den neuen Icons hervorgehoben wird.

Strategische Tipps zur Nutzung der Platinpunkte

Wie setzt man seine Punkte am besten ein? Da die Icons jede Woche wechseln und du vermutlich nicht unendlich viele Platinpunkte zur Verfügung hast, lohnt sich eine gezielte Auswahl. Überlege dir, welche Pokémon dir besonders gefallen oder welche du auch im Spiel häufig nutzt – etwa ein Mega-Glurak X, das in einem nächtlichen Z-A Royale-Kampf besonders beeindruckend aussieht.

Wer seine Punkte strategisch einsetzt, kann sich über mehrere Wochen hinweg ein echtes Highlight-Set an NSO-Icons aufbauen. Dabei solltest du beachten, dass alle Designs nach dem 22. Februar 2026 verschwinden und danach nicht mehr erhältlich sind.

Einbindung ins Spielgefühl

Wie passen die Icons zur Stimmung und Mechanik von Legends: Z-A? Das Spiel selbst spielt ausschließlich in Illumina City, fünf Jahre nach den Ereignissen von Pokémon X und Y. Besonders nachts entfaltet sich in der Stadt eine besondere Atmosphäre – inklusive der Z-A Royale-Kämpfe, in denen Trainer sich gegenseitig überraschend attackieren können. Die neuen Icons greifen genau dieses urbane und zugleich mystische Flair auf.

Fans sehen in der Aktion auch ein Zeichen dafür, dass Nintendo die Community aktiv in die Weiterentwicklung der Spielmarke einbindet. Die laufende Erweiterung Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension, die im Dezember 2025 veröffentlicht wurde, vertieft das Mega-Evolutions-Gameplay zusätzlich und macht die Sammel-Icons noch relevanter.

Jetzt schnell sein und die Sammlung starten

Wie lange hast du noch Zeit? Die Aktion läuft nur noch bis zum 22. Februar 2026. Danach verschwinden die Designs vermutlich dauerhaft. Wer also seine Leidenschaft für Pokémon Legends: Z-A auch optisch zeigen will, sollte sich die besten Motive rechtzeitig sichern.

Wie gefallen dir die neuen NSO-Icons? Hast du schon einen Favoriten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!