Mega-Steine und Rangkämpfe in Pokémon-Legenden: Z-A starten Januar 2026

Die sechste Saison der Rangkämpfe in Pokémon-Legenden: Z-A beginnt am Donnerstag, den 29. Januar 2026, um 07:00 Uhr deutscher Zeit und endet am Mittwoch, den 18. Februar 2026, um 02:59 Uhr. Mit dem Start der neuen Saison werden alle Trainer auf Rang Z zurückgesetzt. Wer in der kompetitiven Szene mitmischen will, muss die aktuelle Version 2.0.1 des Spiels installiert haben und eine Internetverbindung herstellen.

Alle Belohnungen in Saison 6

Was kannst du in der neuen Ranglisten-Saison verdienen? In Saison 6 winken wieder zahlreiche Belohnungen – darunter wertvolle Mega-Steine. Besonders begehrt ist dabei der Swampertnit, der exklusiv für Spieler auf Rang S verfügbar ist. Dieser Mega-Stein ermöglicht die Mega-Entwicklung von Sumpex, wodurch es einen deutlichen Bonus auf seinen physischen Angriff erhält.

Spieler, die sich durch die Ränge Y bis U kämpfen, können erneut einige der früheren Mega-Steine freischalten. Dazu zählen:

Quajutsanit

Fennexisit

Brigaronit

Monargorasnit

Gewaldronit

Die vollständige Übersicht der Belohnungen je Rangstufe sieht wie folgt aus:

Rang Belohnungen Rang S Swampertnit, Nugget ×1 Rang A Goldene Kronkorken ×3, Kronkorken ×5, Meistersame ×3, Riesennugget ×1 Rang B bis E Goldene Kronkorken ×2, Kronkorken ×3, Meistersame ×2, Nugget ×2 Rang F bis I Goldene Kronkorken ×1, Kronkorken ×2, Meistersame ×1, Nugget ×2 Rang J bis M Kronkorken ×1, Meistersame ×1, Nugget ×2 Rang N bis R Meistersame ×1, Nugget ×1 Rang S und darunter Nugget ×1

Zugelassene Pokémon in Saison 6

Welche Pokémon dürfen in der sechsten Rangliste kämpfen? Die Auswahl an Pokémon ist durch bestimmte Vorgaben eingeschränkt. Es gelten folgende Regeln zur Teilnahme:

Alle Pokémon aus dem Lumina-Pokédex (Einträge 001 bis 232)

Alle Pokémon aus dem Dimensions-Pokédex (Einträge 001 bis 132)

Nur ein einziges Legendäres Pokémon aus dieser Liste pro Team erlaubt: Xerneas Yveltal Zygarde Mewtu Kyogre Groudon Rayquaza

aus dieser Liste pro Team erlaubt: Nur ein Pokémon pro Pokédex-Eintrag pro Team erlaubt

Alle Pokémon werden automatisch auf Level 50 synchronisiert

Diese Einschränkungen sorgen dafür, dass nicht jedes Team nur aus legendären Pokémon besteht. Dennoch bleiben starke Optionen wie Despotar, Metagross oder Dragoran weiterhin erlaubt und bieten dir eine solide Basis für strategische Teamzusammenstellungen.

Neue Features durch Update 2.0.1

Wie verbessert das neue Update das Spielerlebnis? Seit dem Patch 2.0.1 vom 21. Januar 2026 wurden einige Qualitätsverbesserungen eingeführt. Unter anderem wurde das Limit für Mega-Scherben von 999 auf 9.999 erhöht. Damit lassen sich Mega-Steine, Platten für Genesect oder bestimmte TMs nun deutlich komfortabler sammeln.

Außerdem kannst du jetzt Beeren und Federn in großen Mengen kaufen – ein klarer Vorteil für alle, die gezielt an den Fleiß-Punkten (EVs) ihrer Pokémon arbeiten wollen. Gerade im kompetitiven Bereich ist das ein wichtiges Detail.

Ein Blick auf den großen Erfolg von Pokémon-Legenden: Z-A

Wie erfolgreich ist das Spiel in Deutschland und Japan? Seit dem Release am 16. Oktober 2025 hat sich Pokémon-Legenden: Z-A sowohl auf der Nintendo Switch als auch auf der Switch 2 hervorragend verkauft. Allein in Japan wurden über 1 Million physische Einheiten der Switch-2-Version verkauft. Addiert man die Verkäufe der Originalversion hinzu, kommt das Spiel auf über 1,5 Millionen Einheiten – und das nur in Japan.

Damit zählt Pokémon-Legenden: Z-A zu den erfolgreichsten Nintendo-Spielen des letzten Quartals 2025, direkt hinter Mario Kart World. Auch in Deutschland erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit, besonders durch die Rückkehr der Mega-Entwicklungen und den Fokus auf den Kalos-Region-Plot.

Dein Einsatz ist gefragt

Wirst du dich der Herausforderung der Saison 6 stellen? Die neue Ranglistensaison von Pokémon-Legenden: Z-A bringt nicht nur neue Belohnungen, sondern auch spannende taktische Möglichkeiten. Ob du auf bekannte Mega-Entwicklungen setzt oder neue Strategien ausprobierst – der Kampf um Rang S beginnt am 29. Januar 2026.

Welche Pokémon wirst du in dein Team aufnehmen? Teile deine Strategie und deine Lieblings-Mega-Entwicklung gerne in den Kommentaren!