Zwischen God of War, Wolverine und Tomb Raider sorgte vor allem ein Spiel für ungläubige Blicke bei vielen Zuschauern der State of Play: ILL.

Das Horror-Spiel von Entwickler Team Clout meldete sich mit einem neuen Trailer zurück und präsentierte einige der verstörendsten Szenen des gesamten Showcase. Verstümmelte Kreaturen, brutale Nahkämpfe und ein außergewöhnlich detaillierter Body-Horror-Stil machten schnell klar, dass ILL nichts für schwache Nerven wird.

Gleichzeitig wurde bestätigt, dass das Spiel im Jahr 2027 erscheinen soll.

Einer der verstörendsten Trailer des Abends

Bereits die ersten Szenen des neuen Trailers machen deutlich, welchen Ton ILL anschlägt.

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Spieler bewegen sich durch düstere und verfallene Innenräume, während groteske Kreaturen aus der Dunkelheit hervortreten. Im Mittelpunkt stehen dabei extrem detaillierte Animationen, bei denen Gegner sichtbar verletzt, verstümmelt und regelrecht auseinandergerissen werden können.

Während viele Horror-Spiele auf Schockmomente setzen, verfolgt ILL offenbar einen deutlich physischeren Ansatz. Die Monster reagieren dynamisch auf Treffer, verlieren Körperteile und verändern ihr Verhalten während des Kampfes.

Damit erinnert das Spiel stellenweise an eine Mischung aus Dead Space, Resident Evil und klassischem Survival Horror – geht bei der Darstellung von Gewalt aber teilweise noch einen Schritt weiter.

Survival Horror mit Physik-System

Laut den offiziellen Informationen spielt ILL in einer gewaltigen Forschungsanlage, die von einer mysteriösen Macht überrannt wurde.

Spieler müssen die Ursachen der Katastrophe aufdecken und gleichzeitig gegen die zahlreichen Kreaturen überleben, die das Gelände bevölkern.

Ein wichtiger Bestandteil des Gameplays soll dabei die Physik sein. Sowohl Kämpfe als auch Rätsel setzen auf dynamische Interaktionen mit der Umgebung. Waffen besitzen Gewicht, können verbessert werden und sollen sich spürbar unterschiedlich anfühlen.

Auch Ressourcenmanagement und Crafting spielen eine Rolle, wodurch sich ILL stärker am klassischen Survival-Horror orientiert als viele moderne Action-Horror-Spiele.

Monster aus Albträumen

Besonders auffällig ist das Kreaturendesign. Die gezeigten Gegner wirken wie lebendig gewordene Albträume und setzen stark auf deformierte Körper, unnatürliche Bewegungen und groteske Verwandlungen. Genau dieser Body-Horror-Stil scheint eines der zentralen Merkmale des Spiels zu sein.

Im Trailer sind mehrere Szenen zu sehen, in denen sich Gegner direkt vor den Augen des Spielers verändern oder neue Körperteile ausbilden.

Für Horror-Fans dürfte genau dieser Ansatz einer der größten Reize des Spiels sein.

Release für 2027 geplant

Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht.

Fest steht jedoch bereits:

Titel: ILL

Genre: First-Person Survival Horror

Fokus auf Body Horror und Gore

Crafting und Ressourcenmanagement

Physikbasierte Kämpfe

Release: 2027

Mit seinem neuen Trailer gehörte ILL ohne Zweifel zu den auffälligsten und gleichzeitig verstörendsten Spielen der gesamten State of Play.

Ob das fertige Spiel den hohen Erwartungen der Horror-Community gerecht werden kann, wird sich allerdings erst 2027 zeigen.