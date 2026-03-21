SteamOS 3.8.0 Preview bringt erste Hinweise auf neue Steam Machines

Valve verteilt im März 2026 ein größeres Update für SteamOS und baut das Linux-basierte Gaming-Ökosystem damit spürbar aus. Die neue Version SteamOS 3.8.0 steht zunächst als Preview bereit und bringt nicht nur Performance- und Komfortverbesserungen für das Steam Deck, sondern adressiert auch immer stärker Drittgeräte, auf denen SteamOS inzwischen ebenfalls eine Rolle spielt.

Spannend ist dabei vor allem der Blick nach vorn: In den Patch Notes tauchen erstmals offizielle Hinweise auf kommende Steam-Machine-Hardware auf. Damit wird klar, dass Valve SteamOS nicht nur als Handheld-System versteht, sondern als Grundlage für weitere Geräteklassen, inklusive Wohnzimmer-PCs.

SteamOS 3.8.0 rückt neue Hardware in den Fokus

Welche Neuerungen bringt SteamOS 3.8.0 im März 2026? Laut Valve enthält der Preview-Build eine erste Unterstützung für kommende Steam-Machine-Hardware. Das ist die bislang deutlichste offizielle Spur, dass SteamOS im Hintergrund bereits für neue, dedizierte Geräte vorbereitet wird.

Dazu kommen klassische System- und Performance-Themen: Die Arch-Systembasis wurde aktualisiert, ein neuer Grafiktreiber soll Leistung und Stabilität verbessern, und es gibt Korrekturen für hängengebliebene oder nicht angewendete Performance-Profile pro Spiel. Auch VRR profitiert von überarbeitetem Frame-Pacing.

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Valve listet zudem mehrere konkrete Fixes für Spiele und Sonderfälle, etwa bei falsch platzierten Fenstern oder Session-Abstürzen beim Beenden bestimmter Titel. Außerdem wurde die Unterstützung für USB-Rennlenkräder und Geräte verbessert, die beim Einstecken zunächst als USB-Speicher mit Installer auftauchen und erst vom Betriebssystem in den richtigen Modus versetzt werden müssen.

Erste Unterstützung für kommende Steam-Machine-Hardware

Aktualisierte Arch-Basis und Grafiktreiber mit Performance- und Stabilitätsfixes

Verbesserungen bei VRR-Frame-Pacing

Fixes für Performance-Profile pro Spiel, Dropdown-Menüs und verschiedene Windowing-Probleme

Stabilitätsfixes beim Schließen bestimmter Spiele, inklusive STAR WARS Jedi: Survivor und Starfield

und Starfield Verbesserte Handhabung spezieller USB-Geräte und USB-Racing-Wheels

Anzeige des Fortschritts von Controller-Firmware-Updates auf dem Splash-Screen

Zahlreiche Stabilitäts- und Sicherheitsupdates

Steam Deck profitiert bei Bluetooth, Audio und Firmware

Was ändert sich für Steam-Deck-Nutzer konkret? Ein auffälliger Punkt ist das Comeback einer bekannten Funktion: Valve hat Bluetooth Wake für das Steam Deck LCD erneut aktiviert. Die Funktion galt als problematisch, gleichzeitig gibt es laut Patch Notes weitere Maßnahmen gegen ungewolltes Aufwachen.

Auch bei Audio und Bedienung wird nachgelegt. HDMI erkennt nun die Kanalanzahl und kann Surround-Konfigurationen zugänglich machen. Zusätzlich gibt es eine Option, Bluetooth-Headset-Mikrofone zu nutzen, mit dem Hinweis, dass die Bluetooth-Wiedergabequalität während aktiver Aufnahme sinkt. Für Barrierefreiheit kommt eine Option für Mono-Audio hinzu.

Auf Firmware-Seite landet beim Steam Deck LCD die BIOS-Version 133, inklusive Sicherheitsupdates, einer neuen Option namens Memory Power Down zur Senkung des RAM-Verbrauchs im Idle sowie vorläufiger Unterstützung für Ruhezustand. Beim Steam Deck OLED ist BIOS 114 dabei, ebenfalls mit Sicherheitsupdates, und die Lade-LED wechselt die Farbe nun schon beim Erreichen des eingestellten Lade-Limits statt erst bei 100 Prozent.

Bluetooth Wake wieder aktiviert für Steam Deck LCD plus Fixes gegen spurious wakes

HDMI-Audio: Kanalanzahl-Erkennung und Surround-Konfiguration

Option für Bluetooth-Headset-Mikrofone mit reduzierter Wiedergabequalität während Aufnahme

Mono-Audio-Option für Barrierefreiheit

Steam Deck LCD BIOS v133: Sicherheitsupdates, Memory Power Down, vorläufiger Ruhezustand

Steam Deck OLED BIOS v114: Sicherheitsupdates, Lade-LED reagiert beim Erreichen des Lade-Limits

Mehr Tempo und bessere Unterstützung für Dritt-Handhelds und Desktop-Systeme

Welche Verbesserungen bringt das Update für andere SteamOS-Geräte? SteamOS 3.8.0 zielt sichtbar auf mehr als nur das Steam Deck: Für Nicht-Deck-Hardware nennt Valve Kompatibilitätsverbesserungen für aktuelle Intel- und AMD-Plattformen, deutlich besseres Video-Memory-Management bei dedizierten GPUs und Fixes, die Boot-Probleme durch bestimmte UEFI-Firmwares verhindern sollen.

Besonders umfangreich ist der Controller- und Geräte-Support. Genannt werden unter anderem OneXPlayer-X1-Geräte, Lenovo Legion Go 2 sowie zusätzliche Reihen wie GPD Win 5 und Win Mini oder Anbernic Win600. Für die ASUS ROG Xbox Ally-Serie sind neben Controller-Support auch TDP-Kontrolle und Lautsprecher-Audio aufgeführt.

Ein Highlight für Handheld-Fans ist die drastisch reduzierte Eingabelatenz: Valve spricht davon, dass die Controller-Input-Latenz von 5 bis 8 Millisekunden auf 100 bis 500 Mikrosekunden sinkt. Dazu kommen Verbesserungen bei SD-Karten-Zuverlässigkeit auf mehreren Geräten, Fixes für verwaschene OLED-Farben bei bestimmten Herstellern und Korrekturen bei GPU-Hängern auf Phoenix-APUs, unter anderem in Tales of Arise und Octopath Traveler II.

Kompatibilitätsverbesserungen für aktuelle Intel- und AMD-Plattformen

Besseres Video-Memory-Management für Systeme mit dedizierter GPU

Fix für potenziellen Boot-Fehler durch SteamOS-Chainloader bei manchen UEFI-Firmwares

Power-Button-Handling für kurze und lange Tastendrücke auf vielen Geräten

Controller-Support erweitert, inklusive OneXPlayer F1, GPD Win 5, GPD Win Mini, Anbernic Win600, OrangePi NEO, Lenovo Legion Go

Neu: Controller-Support und Firmware-Update-Support für Lenovo Legion Go 2

Vorläufige Ladebegrenzung für Legion Go, Legion Go S, Legion Go 2 in Desktop Mode

Controller-RGB-LED-Farboptionen für Lenovo Legion Go 2

ASUS ROG Xbox Ally-Serie: Controller, TDP-Kontrolle und Lautsprecher-Audio

Controller-Input-Latenz reduziert auf 100 bis 500 Mikrosekunden

Verbesserungen für Night-Mode, Farbvibranz und Farbtemperatur auf Z2E und neueren AMD-APUs

Seamless-Boot-Fixes für Z2E und neuere AMD-APUs

Automatische Behandlung intern rotierter Displays bei einigen Dritt-Handhelds

Verbesserter Motion-Control-Support für Geräte mit BMI260-IMUs

SD-Karten-Zuverlässigkeit verbessert, unter anderem für ASUS ROG Xbox Ally, Legion Go 1, Legion Go S, Legion Go 2 und MSI Claw

Fix für verwaschene Farben bei Zotac- und OneXPlayer-Handhelds mit OLED

Fixes für GPU-Hänger auf Phoenix-APUs, unter anderem in Tales of Arise und Octopath Traveler II

Fix für Stromverbrauch des Fingerprint-Readers beim ASUS ROG Ally im ausgeschalteten Zustand

Desktop-Mode, Kernel und Entwicklerfunktionen werden deutlich modernisiert

Welche Rolle spielt der Desktop-Mode in SteamOS 3.8.0? Valve aktualisiert KDE Plasma deutlich auf Version 6.4.3 und setzt im Desktop-Mode nun standardmäßig auf Wayland. Damit gehen mehrere Display-Verbesserungen einher, darunter bessere Skalierung auf TVs, Unterstützung für externe HDR-Displays und VRR-Displays sowie per-Display-Skalierungsfaktoren. Auch die Fensterverwaltung für Spiele in Proton wurde überarbeitet.

Auf Entwicklerseite fällt der Sprung beim Kernel auf: SteamOS nutzt jetzt Linux Kernel 6.16. Außerdem gibt es neue Möglichkeiten für Tests und Diagnose, etwa zusätzliche Audio-Debug-Infos in Systemreports, eine neue custom-update-Option im atomupd-manager sowie frühe VM-Gast-Unterstützung über Virtio-Treiber. Zusätzlich erwähnt Valve initialen Support für den LAVD-CPU-Scheduler, um Scheduling-Optionen erweitern zu können.

KDE Plasma 6.4.3 statt 6.2.5, Wayland im Desktop-Mode standardmäßig aktiv

Fixes für Desktop-Mode-Performance, besserer Support für gedrehte Displays und TV-Skalierung

Support für externe HDR-Displays, VRR-Displays und per-Display-Skalierung

Tastaturlayout und Sprache folgen nun den Game-Mode-Einstellungen

Verbessertes Windowing für Spiele unter Proton

Linux Kernel aktualisiert auf 6.16

Steam nutzt steamos-manager für Desktop-Session-Abfrage und Wechsel

Option zum Setzen des Desktop-Passworts in Entwickler-Einstellungen

Initialer Support als Virtual-Machine-Gast inklusive Virtio-Gasttreibern

Option für Drittgeräte, das SteamOS-Bootmenü via EFI-Variable auszulösen

custom-update-Verb für atomupd-manager

Systemreports mit zusätzlichen Audio-Debug-Infos

Initialer Support für LAVD-CPU-Scheduler via steamosctl

So bekommt ihr die Preview und was jetzt als Nächstes wichtig wird

Wie installiert man SteamOS 3.8.0 und wann erscheint der Stable-Release? Die Version 3.8.0 ist aktuell über den Preview-Channel auf dem Steam Deck verfügbar und lässt sich unter Einstellungen, System, System-Update-Kanal aktivieren. Valve weist zudem auf ein bekanntes Problem hin: Wer nicht bereits im Preview-Channel ist, kann beim Opt-in automatisch zurück in den Beta-Channel fallen. Abhilfe schafft das Aktivieren von Advanced Update Channels in den Developer Settings, ein Steam-Client-Update soll das beheben.

Da es sich um eine Preview in der finalen Testphase handelt, kann es noch einige Wochen dauern, bis das Update im Stable-Channel landet. Unterm Strich ist das Paket aber schon jetzt ein starkes Signal: SteamOS wird breiter, moderner und spürbar stärker auf neue Hardwareklassen vorbereitet, inklusive der ersten offiziellen Steam-Machine-Spuren in den Patch Notes.

Wie wichtig ist euch SteamOS als Windows-Alternative, und würdet ihr eine Steam Machine fürs Wohnzimmer in Betracht ziehen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.