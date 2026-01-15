Streamer droht mit Ausstieg, wenn Cheater-Problem in ARC Raiders bleibt

Die Stimmung rund um ARC Raiders ist aktuell angespannt. Der populäre Streamer TheBurntPeanut, der dem Extraction-Shooter seit der Veröffentlichung im Oktober 2025 treu war, droht öffentlich mit dem Ausstieg. Grund dafür ist der zunehmende Frust über die anhaltenden Cheater-Probleme, die nicht nur den Spielspaß ruinieren, sondern auch das Vertrauen der Community erschüttern.

Während eines Livestreams am 14. Januar 2026 äußerte sich TheBurntPeanut ungewöhnlich ernst und forderte das Entwicklerstudio Embark Studios dazu auf, endlich konsequent gegen Cheater vorzugehen. Der Satz

Embark, fix this or, like, I’m out of here

ging viral – nicht nur wegen des Inhalts, sondern auch, weil der Streamer sonst für seine lockere Art bekannt ist.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Cheater-Probleme belasten die Community

Wie groß ist das Cheater-Problem in ARC Raiders? ARC Raiders ist ein PvPvE-Extraction-Shooter, bei dem du in 30-minütigen Raids gegen KI-Gegner und andere menschliche Teams kämpfst. Wer dabei stirbt, verliert seine Ausrüstung – was Cheatern enorme Vorteile verschafft. Besonders ärgerlich: Viele der gemeldeten Cheater wurden nur temporär gebannt, was die Community weiter verärgert.

Embark Studios hat zwar kürzlich bestätigt, dass neue Sicherheitsmaßnahmen implementiert wurden, doch viele glauben, diese greifen zu langsam. Auch andere bekannte Streamer wie Shroud äußerten inzwischen öffentlich Kritik. Laut ihm habe das Studio aktuell

keine Kontrolle über das Spiel

.

Rückblick auf den Erfolg von ARC Raiders

Wie erfolgreich ist ARC Raiders bislang? Seit dem Release am 30. Oktober 2025 hat ARC Raiders über 12 Millionen Einheiten verkauft und gewann bei den Game Awards 2025 den Preis als Bestes Multiplayer-Spiel. Der Titel, entwickelt mit Unreal Engine 5, punktet mit taktischem Gameplay, einem postapokalyptischen Setting und einer spannenden Mischung aus PvE und PvP. Du spielst als sogenannter Raider, der aus einer unterirdischen Stadt in Italien stammt und während Raids Ressourcen auf der Oberfläche sammelt.

Durch virale Aktionen wie den Streamer-Krieg zwischen TheBurntPeanut und HutchMF erhielt das Spiel zusätzliche Aufmerksamkeit, was wiederum die Popularität auf Twitch und YouTube steigerte. Gerade deshalb wiegt die aktuelle Kritik besonders schwer, denn viele neue Spieler kamen wegen dieser Inhalte überhaupt erst zu ARC Raiders.

Embarks Reaktion – genug oder zu wenig?

Was hat Embark Studios bisher unternommen? Das Entwicklerstudio hat am 13. Januar 2026 das Update 1.11.0 veröffentlicht. Zwar enthielt es keine neuen Inhalte, jedoch wurden Gameplay-Elemente wie die Kettle-Waffe und der Trigger Nade angepasst, um Makro-Nutzung und Exploits zu verhindern.

Laut Embark wurden außerdem neue Erkennungssysteme gegen Cheater eingeführt und erste Accounts bereits gesperrt. Doch da viele dieser Sperren nur temporär sind, bleibt die Kritik laut. Viele fordern dauerhafte Bans und ein transparenteres System zur Cheater-Bekämpfung.

Was bedeutet das für die Zukunft von ARC Raiders?

Steht der Shooter vor einer Krise? Mit dem Cold Snap-Event, das nun beendet ist, steht ARC Raiders vor einem Wendepunkt. Die Community erwartet dringend neue Inhalte – ein neuer Map Modifier ist laut Gerüchten bereits in Arbeit. Doch ohne ein starkes Anti-Cheat-System droht der Verlust der treuesten Fans.

TheBurntPeanut ist nicht nur ein Fan, sondern ein Multiplikator, der täglich tausende Zuschauer erreicht. Seine Kritik könnte andere Streamer und Spieler dazu bringen, ARC Raiders ebenfalls den Rücken zu kehren – besonders, wenn keine schnellen und sichtbaren Erfolge im Kampf gegen Cheater folgen.

Wie geht es weiter?

Was kannst du als Spieler jetzt erwarten? Embark Studios scheint das Problem erkannt zu haben und arbeitet aktiv an Lösungen. Doch wie schnell und effektiv diese greifen, bleibt abzuwarten. Das nächste große Content-Update könnte entscheiden, ob ARC Raiders seinen positiven Trend fortsetzt oder von der Cheater-Problematik ausgebremst wird.

Wie stehst du zur aktuellen Situation? Hältst du Embarks Maßnahmen für ausreichend, oder bist du ebenfalls kurz davor, ARC Raiders den Rücken zu kehren? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!