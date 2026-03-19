WoW Midnight Season 1 – große Klassen-Buffs und Nerfs im Tuning-Pass 17. März

Kurz vor dem Start von Season 1 in World of Warcraft: Midnight schraubt Blizzard noch einmal kräftig am Klassen-Balancing. Mit dem Tuning-Pass, der am 17. März 2026 live gehen soll, bekommen die meisten Klassen mehr Schadenspotenzial, während einzelne Ausreißer nach unten korrigiert werden. Ziel ist es, die auffälligsten Spitzen und Täler zu glätten, bevor Mythisch+, Delves, Raid-Progress und die PvP-Saison richtig Fahrt aufnehmen.

Besonders spannend: Obwohl Midnight keine komplett neue Klasse mitbringt, steht mit dem Devourer-Dämonenjäger eine dritte Spezialisierung für Dämonenjäger im Rampenlicht. Sie ist als Distanz-DPS mit Void-Magie und schnellen Waffenangriffen angelegt, wird aber schon im ersten Pass leicht eingebremst. Parallel dazu greift Blizzard bei einigen Apex-Talenten gezielt ein, um neue Power-Spikes besser einzuhegen.

Die größten Gewinner und Verlierer in Season 1

Welche Spezialisierungen trifft das Update am härtesten? Die deutlichsten Einschnitte gehen an zwei etablierte Platzhirsche: Hüter-Druiden und Unheilig-Todesritter. Unheilig kassiert einen pauschalen Schadens-Nerf von 20 Prozent auf das komplette Kit, auch wenn Epidemie (plus 10 Prozent) und Virulente Seuche (plus 15 Prozent) etwas gegenzusteuern versuchen. Unter dem Strich bleibt es ein klares Minus für die Seuchen-Spielweise.

Beim Hüter-Druiden wird es ebenfalls spürbar: Der Schaden fast aller Fähigkeiten (außer Mondfeuer) sinkt um 20 Prozent, Mondfeuer selbst verliert 10 Prozent. Dazu kommen zusätzliche Abschläge für Druide der Klaue, mehrere Talente werden abgeschwächt. Auch Wiederherstellungs-Druiden müssen sich umstellen, denn ihre gesamte Heilung wird um 6 Prozent reduziert.

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Welche Klassen profitieren besonders von Buffs? Auf der Gewinnerseite stehen mehrere Specs, die gezielt mehr Tempo in Dungeons und Raids bekommen sollen. Vergeltungs-Paladine erhalten kräftige Single-Target-Verbesserungen, etwa plus 30 Prozent auf Finales Urteil sowie plus 25 Prozent auf Nahkampfschaden und mehrere Kern-Talente. Als Ausgleich wird Göttlicher Sturm, der wichtigste Flächenangriff als Heilige-Macht-Verbraucher, um 12 Prozent geschwächt. Für die Heldentalente gibt es Kompensation: Morgenlicht (Herold der Sonne) und Hammer des Lichts (Templer) werden angehoben.

Auch bei Kriegern dreht Blizzard am Gaspedal: Schutz und Furor bekommen jeweils plus 10 Prozent Gesamtschaden, Waffen sogar plus 15 Prozent. Dafür wird Durchdringendes Heulen deutlich seltener verfügbar, die Abklingzeit steigt auf 90 Sekunden. Schamanen werden in allen drei Spezialisierungen gebufft, während Dämonenjäger je nach Spec sehr unterschiedlich aus dem Patch herausgehen: Devourer sinkt um 4 Prozent Gesamtschaden, Verwüstung steigt um 6 Prozent und Rachsucht sogar um 10 Prozent, inklusive weiterer Anpassungen an Immolationsaura und mehreren Talenten.

Die wichtigsten Klassenänderungen im Überblick

Welche Patch-Notizen solltet ihr euch merken? Der Tuning-Pass ist groß, deshalb lohnt sich ein strukturierter Blick auf die auffälligsten Punkte pro Klasse und System. Hier sind die zentralen Änderungen aus den Update-Notizen vom 17. März 2026, kompakt zusammengefasst.

Todesritter : Blut profitiert stark, wenn Deathbringer gespielt wird (Reaper’s Mark, Exterminate, Wave of Souls jeweils plus 20 Prozent, dazu Buffs für Death Strike und Blood Boil über Talente). Unheilig: pauschal minus 20 Prozent Schaden, mit kleinen Gegengewichten bei Epidemie und Virulente Seuche.

: Blut profitiert stark, wenn Deathbringer gespielt wird (Reaper’s Mark, Exterminate, Wave of Souls jeweils plus 20 Prozent, dazu Buffs für Death Strike und Blood Boil über Talente). Unheilig: pauschal minus 20 Prozent Schaden, mit kleinen Gegengewichten bei Epidemie und Virulente Seuche. Dämonenjäger : Devourer minus 4 Prozent Gesamtschaden (im PvP später extra Buff). Verwüstung plus 6 Prozent Gesamtschaden und mehrere gezielte Schadensbuffs, Rachsucht plus 10 Prozent Gesamtschaden sowie Verbesserungen rund um Immolationsaura und Aldrachi-Reaver-Elemente.

: Devourer minus 4 Prozent Gesamtschaden (im PvP später extra Buff). Verwüstung plus 6 Prozent Gesamtschaden und mehrere gezielte Schadensbuffs, Rachsucht plus 10 Prozent Gesamtschaden sowie Verbesserungen rund um Immolationsaura und Aldrachi-Reaver-Elemente. Druide : Gleichgewicht erhält große PvE-Buffs (plus 20 Prozent Gesamtschaden, Starsurge plus 8 Prozent), Starfall sinkt gleichzeitig um 14 Prozent, dazu Set-Anpassungen und Bugfix. Wildheit plus 6 Prozent Gesamtschaden und mehrere Bleed-Buffs, mit kleinerer Korrektur bei Frantic Frenzy. Hüter wird deutlich generft (siehe oben). Wiederherstellung minus 6 Prozent Heilung.

: Gleichgewicht erhält große PvE-Buffs (plus 20 Prozent Gesamtschaden, Starsurge plus 8 Prozent), Starfall sinkt gleichzeitig um 14 Prozent, dazu Set-Anpassungen und Bugfix. Wildheit plus 6 Prozent Gesamtschaden und mehrere Bleed-Buffs, mit kleinerer Korrektur bei Frantic Frenzy. Hüter wird deutlich generft (siehe oben). Wiederherstellung minus 6 Prozent Heilung. Rufer : Devastation und Augmentation bekommen mehrere Abschwächungen an Scalecommander-Interaktionen und Boni, Preservation wird im Nicht-Raid deutlich gestärkt (Rewind außerhalb von Raids plus 200 Prozent) und Merithra’s Blessing wird angepasst, inklusive Buffs für Dream Breath und Reversion.

: Devastation und Augmentation bekommen mehrere Abschwächungen an Scalecommander-Interaktionen und Boni, Preservation wird im Nicht-Raid deutlich gestärkt (Rewind außerhalb von Raids plus 200 Prozent) und Merithra’s Blessing wird angepasst, inklusive Buffs für Dream Breath und Reversion. Jäger : Survival bekommt spürbare Schadenssteigerungen (Auto-Attacks plus 35 Prozent, Wildfire Bomb Primärziel-Bonus hoch, Raptor Strike plus 10 Prozent, Raptor Swipe stärker auf Single-Target). Beast Mastery: Barbed Shot plus 35 Prozent, Cobra Shot sogar plus 100 Prozent (jeweils nicht im PvP). Dazu Fixes rund um Sentinel.

: Survival bekommt spürbare Schadenssteigerungen (Auto-Attacks plus 35 Prozent, Wildfire Bomb Primärziel-Bonus hoch, Raptor Strike plus 10 Prozent, Raptor Swipe stärker auf Single-Target). Beast Mastery: Barbed Shot plus 35 Prozent, Cobra Shot sogar plus 100 Prozent (jeweils nicht im PvP). Dazu Fixes rund um Sentinel. Magier : Arkan wird im Kern gebufft (Arcane Blast plus 25 Prozent, Arcane Barrage plus 15 Prozent), gleichzeitig wird Cleave über Arcing Cleave reduziert und Spellslinger abgemildert. Feuer erhält eine Mischung aus Buffs und Set-Nerfs, mit deutlichen Erhöhungen bei Fireball, Frostfire Bolt und Fire Blast.

: Arkan wird im Kern gebufft (Arcane Blast plus 25 Prozent, Arcane Barrage plus 15 Prozent), gleichzeitig wird Cleave über Arcing Cleave reduziert und Spellslinger abgemildert. Feuer erhält eine Mischung aus Buffs und Set-Nerfs, mit deutlichen Erhöhungen bei Fireball, Frostfire Bolt und Fire Blast. Mönch : Braumeister wird teils zurückgenommen (Master of Harmony- und Harmony-Speicherwerte). Nebelwirker erhält große Heilungs- und Umwandlungsanpassungen, unter anderem für Sheilun’s Gift, Jadefire Teachings und Way of the Crane.

: Braumeister wird teils zurückgenommen (Master of Harmony- und Harmony-Speicherwerte). Nebelwirker erhält große Heilungs- und Umwandlungsanpassungen, unter anderem für Sheilun’s Gift, Jadefire Teachings und Way of the Crane. Paladin : Vergeltung wie oben beschrieben mit starkem Fokus auf Single-Target, AOE etwas schwächer. Heilig und Schutz bleiben in den regulären PvE-Notizen unangetastet.

: Vergeltung wie oben beschrieben mit starkem Fokus auf Single-Target, AOE etwas schwächer. Heilig und Schutz bleiben in den regulären PvE-Notizen unangetastet. Priester : Disziplin erhält plus 20 Prozent auf Penance Schaden und Heilung. Schatten bekommt PvE-Buffs (plus 10 Prozent Gesamtschaden, mehrere Zauber deutlich stärker), gleichzeitig wird Psychic Link massiv reduziert und verteilt weniger Schaden auf zusätzliche Ziele.

: Disziplin erhält plus 20 Prozent auf Penance Schaden und Heilung. Schatten bekommt PvE-Buffs (plus 10 Prozent Gesamtschaden, mehrere Zauber deutlich stärker), gleichzeitig wird Psychic Link massiv reduziert und verteilt weniger Schaden auf zusätzliche Ziele. Schurke : Meucheln wird in den M+-Charts weiterhin kritisch gesehen, während Täuschung im Patch gemischt angepasst wird: pauschal mehr Schaden, Single-Target rauf (Shadowstrike, Eviscerate), dafür Black Powder und mehrere Trickster-Effekte runter.

: Meucheln wird in den M+-Charts weiterhin kritisch gesehen, während Täuschung im Patch gemischt angepasst wird: pauschal mehr Schaden, Single-Target rauf (Shadowstrike, Eviscerate), dafür Black Powder und mehrere Trickster-Effekte runter. Schamane : Elementar erhält Buffs auf Chain Lightning und Earthquake. Verstärkung wird insgesamt um 8 Prozent erhöht, Restauration wird vor allem bei Healing Rain und Chain Heal stark nach oben geschoben.

: Elementar erhält Buffs auf Chain Lightning und Earthquake. Verstärkung wird insgesamt um 8 Prozent erhöht, Restauration wird vor allem bei Healing Rain und Chain Heal stark nach oben geschoben. Hexenmeister : Zerstörung bekommt große Verschiebungen im Hellcaller-Paket (weniger Grundboni, dafür sehr starker Chaos-Bolt-Fokus). Dämonologie und Soul Harvester werden umgebaut, um Zufallsspitzen einzelner Dämonen zu reduzieren und Power anders zu verteilen.

: Zerstörung bekommt große Verschiebungen im Hellcaller-Paket (weniger Grundboni, dafür sehr starker Chaos-Bolt-Fokus). Dämonologie und Soul Harvester werden umgebaut, um Zufallsspitzen einzelner Dämonen zu reduzieren und Power anders zu verteilen. Krieger : Durchdringendes Heulen stark genervt (90 Sekunden), Waffen plus 15 Prozent Schaden, Furor plus 10 Prozent, Schutz plus 10 Prozent, dazu Apex-Talent Phalanx umgebaut (Wave-of-Force-Defensivbonus wandert in höheren Rang).

: Durchdringendes Heulen stark genervt (90 Sekunden), Waffen plus 15 Prozent Schaden, Furor plus 10 Prozent, Schutz plus 10 Prozent, dazu Apex-Talent Phalanx umgebaut (Wave-of-Force-Defensivbonus wandert in höheren Rang). PvP global : Selbstheilung von Tanks im PvP um 25 Prozent reduziert.

: Selbstheilung von Tanks im PvP um 25 Prozent reduziert. PvP gezielt: Viele Sonderanpassungen, darunter Buffs für Frost-Todesritter, Änderungen an Devourer im PvP, eigene Anpassungen für Wiederherstellungs-Druiden, Frost-Magier, Nebelwirker, Heilig-Paladin, Disziplin-Priester, Schurken, Schamanen, Gebrechen-Hexenmeister und mehrere Krieger-Talente.

Ausblick auf Mythisch+ und die nächsten Balance-Runden

Wie verändert das Update die M+-Meta? Trotz der langen Liste bleiben manche Trends zunächst bestehen. Einige Specs hängen weiterhin am unteren Ende der Leistungskurven in Mythisch+, darunter Schatten-Priester, Meucheln-Schurke und Waffen-Krieger, während andere weiterhin sehr stark auftreten, etwa Dämonologie-Hexenmeister und auch Wiederherstellungs-Druiden trotz des pauschalen Heilungs-Nerfs. Blizzard dürfte hier besonders genau hinschauen, weil Season 1 mit zunehmendem Gear, Set-Boni und optimierten Routen oft ganz neue Ausreißer produziert.

Wann sind die nächsten Änderungen zu erwarten? Parallel läuft bereits die Erprobung von Update 12.0.5 auf dem PTR, wodurch in den kommenden Wochen weitere Justierungen wahrscheinlich sind. Für dich heißt das: Wer jetzt eine Klasse levelt oder den Main für Mythisch+ festzurrt, sollte die Entwicklung der Werte und Hotfixes im Blick behalten, gerade bei Specs, die im Patch sehr große Prozentänderungen bekommen.

Wie gefallen dir die Buffs und Nerfs für Season 1 von World of Warcraft: Midnight, und welche Klasse spielst du aktuell am liebsten? Schreib es gern in die Kommentare.