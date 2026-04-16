WoW Midnight Patch 12.0.5 – Void Assaults, Voidforge und Heiler-Tuning

Blizzard hat die Patchnotes zu Update 12.0.5 für World of Warcraft: Midnight bereits vorab veröffentlicht und gibt damit einen ziemlich klaren Ausblick darauf, was euch kurz vor dem nächsten Content-Schub erwartet. Der Patch erscheint am Dienstag, den 21. April 2026, nach der üblichen Wartung am Morgen und setzt inhaltlich direkt nach den Ereignissen rund um den Schlachtzug Marsch auf Quel’danas an.

Im Fokus stehen neue Weltaktivitäten in den Gebieten Immersangwald und Zul’Aman, ein frisches System fürs gezieltere Gear-Farming, ein spaßiger PvP-Modus im Versteckspiel-Stil und eine neue Angel-Aktivität. Dazu kommen umfangreiche Klassenanpassungen, die vor allem Heiler-Spezialisierungen betreffen, plus ein größerer Umbau für Treffsicherheits-Jäger.

Neue Aktivitäten und Fortschrittssysteme in 12.0.5

Welche neuen Inhalte bringt Patch 12.0.5 in der offenen Welt? Mit 12.0.5 eskaliert der Druck der Leere in Immersangwald und Zul’Aman: Über die Karte verteilt tauchen neue Void Assaults und Ritual Sites auf, die euch sowohl Beschäftigung als auch handfeste Belohnungen liefern sollen. Blizzard positioniert das klar als zusätzliche Motivation für PvE-orientierte Runs in der Welt, inklusive Great-Vault-Progress im Welt-Content-Bereich.

Die neuen Void Assaults bestehen aus zwei Stufen: Void Strikes finden wöchentlich rotierend in Immersangwald oder Zul’Aman statt und wandern nach Abschluss in einen anderen Teil der Zone weiter. Wenn genug Void Strikes erledigt wurden, kann ein größerer Void Incursion auftauchen, der ausdrücklich für viele Mitstreiter gedacht ist.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Was steckt hinter den Ritual Sites und ihren Belohnungen? Ritual Sites sind kleine Instanzen für ein bis fünf Charaktere, in denen ihr Ritualen von Naga und Kultisten der Zwielichtklinge ein Ende setzt. Das Besondere: Ihr wählt beim Hochspielen der Schwierigkeitsstufen bestimmte Herausforderungen selbst aus. Als Rewards gibt es unter anderem Field Accolades, eine neue Währung, die sich gegen Ausrüstung in Champion- und Hero-Qualität sowie weitere Belohnungen eintauschen lässt. Zusätzlich schalten Void Assaults und Ritual Sites Great-Vault-Rewards für die World-Row frei, zusammen mit Tiefen und Beute.

Wie funktioniert die Voidforge und warum ist sie für Endgame-Farming wichtig? Mit der Voidforge kommt ein neues Fortschritts- und Beute-Tool für Midnight: Ihr helft Domanaar Decimus beim Aufbau der Voidforge, um Nebulous Voidcores in gezieltere Beute umzuwandeln. Nebulous Voidcores können nach Bosskills in Midnight Season 1 Raids oder nach Abschlüssen von Mythisch+, üppigen Tiefen und Beutejagden auf Albtraum-Schwierigkeit eingesetzt werden. Dafür erhaltet ihr ein zufälliges Item passend zu eurer Loot-Spezialisierung aus genau dieser Aktivität.

Der Clou liegt im Schutz vor Duplikaten: Sobald ihr ein Item über diesen Weg erhalten habt, wird es aus dem Loot-Pool entfernt, bis alle passenden Items auf dieser Schwierigkeitsstufe einmal gezogen wurden. Wichtig ist dabei die Trennung nach Schwierigkeit: Ein Trinket auf Normal verschwindet nicht automatisch aus dem Heroisch- oder Mythisch-Pool. Mythisch+-Belohnungen über Nebulous Voidcores skalieren dabei auf Great-Vault-Niveau des jeweiligen Keystone-Levels, inklusive Myth auf +10 und höher.

Decimus bietet Nebulous Voidcores im Tausch gegen Ressourcen wie Gold, Voidlight Marl und Veteran Dawncrests an. Das verfügbare Kontingent pro Charakter steigt für den Rest der Saison wöchentlich um zwei. Aufgrund kleinerer Loot-Pools und der besonderen Power von Raid-Items kostet die Raid-Variante zwei Nebulous Voidcores pro Boss, andere Endgame-Quellen kosten in der Regel nur einen. Zusätzlich könnt ihr bei Vaultkeeper Elysa einen Nebulous Voidcore für sechs Thalassian Tokens of Merit kaufen, diese zählen nicht gegen das wöchentlich ansteigende Limit.

Nach dem Bau der Voidforge folgt eine warband-weite Questreihe rund um das Ascendant Nilhammer. Danach könnt ihr Ascendant Voidcores aus Season-1-Endgame-Inhalten bekommen, also Raids, Mythisch+, üppige Tiefen und Beutejagden auf Albtraum. Diese Ascendant Voidcores dienen dazu, geeignete Waffen und Trinkets weiter aufzuwerten und ihr Itemlevel zu erhöhen. Ascendant Voidforged werden können nur vollständig aufgewertete Hero-, Myth- und Radiance-Crafted-Waffen und Trinkets in maximaler Qualität.

Welche neuen Nebenaktivitäten kommen dazu? Wer nach etwas Abwechslung sucht, bekommt in 12.0.5 zwei auffällige Ergänzungen. Decor Duels ist ein Prop-Hunt-PvP-Modus in Silbermond, den ihr über das Gruppensuche-Tool im PvP-Tab startet. Teams spielen Verstecken gegen Suchen, wobei sich die Versteckten als Housing-Deko tarnen. Als Belohnungen locken unter anderem Housing-Deko, Spielzeuge und ein neuer Reittiergegnerstand.

Außerdem startet mit Abyss Anglers ein wiederholbares Event vor der Küste von Zul’Aman. Ihr rüstet euch bei Depthdiver Jeju aus, taucht ab, saust durch Strudel, harpuniert Kreaturen und sammelt Schätze zwischen Unterwasser-Dampfquellen. Über Punkte und Fortschritt schaltet ihr Angelbelohnungen, Kosmetik und Upgrades für eure Tauchausrüstung frei, um tiefer in die Zone vorzudringen.

Klassenänderungen mit Fokus auf Heiler und Talent-Umbauten

Welche Klassen trifft Patch 12.0.5 besonders stark? Blizzard schraubt in 12.0.5 an vielen Stellschrauben, der Schwerpunkt liegt aber klar auf Heiler-Spezialisierungen. Heilig-Paladin wird spürbar gebufft, während Nebelwirker-Mönch und Bewahrung-Rufer deutliche Nerfs erhalten. Gleichzeitig gibt es einen größeren Umbau am Talentbaum des Treffsicherheits-Jägers. Einige beliebte Specs wie Vergeltung-Paladin und Elementar-Schamane stehen in dieser Patchrunde hingegen nicht auf der Änderungs-Liste.

Hier die wichtigsten Anpassungen aus den Notes, ohne Anspruch auf jede einzelne Zahl im Kleingedruckten, aber vollständig in den betroffenen Themenblöcken:

Todesritter : Frost passt Chosen of Frostbrood an, Recall von Frostwyrm’s Fury ist nicht mehr auf dem Global Cooldown. Deathbringer überarbeitet Echoing Fury und Exterminate. Unholy bekommt das neue Talent Cycle of Death, verändert Raise Abomination, Putrid Echoes und mehrere Talenteffekte, reduziert Lesser-Ghoul-Schaden um 17%, Scourge Strike wendet Virulent Plague an, räumt Talente um und entfernt mehrere Talente, darunter March of Madness, Scythe of Decay, Rider of the Apocalypse und Unholy Armaments wird erweitert. San’layn passt Frenzied Bloodthirst, Thrill of Blood und Desecrate an.

: Frost passt Chosen of Frostbrood an, Recall von Frostwyrm’s Fury ist nicht mehr auf dem Global Cooldown. Deathbringer überarbeitet Echoing Fury und Exterminate. Unholy bekommt das neue Talent Cycle of Death, verändert Raise Abomination, Putrid Echoes und mehrere Talenteffekte, reduziert Lesser-Ghoul-Schaden um 17%, Scourge Strike wendet Virulent Plague an, räumt Talente um und entfernt mehrere Talente, darunter March of Madness, Scythe of Decay, Rider of the Apocalypse und Unholy Armaments wird erweitert. San’layn passt Frenzied Bloodthirst, Thrill of Blood und Desecrate an. Dämonenjäger : Neue Anpassungsoptionen für Augen, darunter voidblau und eine flammenlose Variante. Devourer überarbeitet Soul Immolation, entfernt Selbstschaden und setzt stärker auf Heilung. Void-Scarred passt mehrere Schadensmodifikatoren an. Vengeance und Annihilator erhalten diverse Tweaks rund um Heilung, Dauer und Fury-Generierung.

: Neue Anpassungsoptionen für Augen, darunter voidblau und eine flammenlose Variante. Devourer überarbeitet Soul Immolation, entfernt Selbstschaden und setzt stärker auf Heilung. Void-Scarred passt mehrere Schadensmodifikatoren an. Vengeance und Annihilator erhalten diverse Tweaks rund um Heilung, Dauer und Fury-Generierung. Druide : Balance verändert Meteorites, reduziert Projektilschaden. Feral erhält große Unseen-Predator-Updates und Schadensbuffs. Guardian justiert Wild Guardian, Galactic Guardian und Regrowth über Dream Guide. Restoration gestaltet Everbloom um, passt Trigger an und bufft mehrere Zauber deutlich, darunter Wrath, Starfire, Starsurge sowie Sunfire und Moonfire.

: Balance verändert Meteorites, reduziert Projektilschaden. Feral erhält große Unseen-Predator-Updates und Schadensbuffs. Guardian justiert Wild Guardian, Galactic Guardian und Regrowth über Dream Guide. Restoration gestaltet Everbloom um, passt Trigger an und bufft mehrere Zauber deutlich, darunter Wrath, Starfire, Starsurge sowie Sunfire und Moonfire. Rufer : Neue Fähigkeit Battle Visage für automatisches Wechseln in die Visage-Form außerhalb drakonischer Zauber, inklusive Kamera-Override. Unravel-Schaden steigt stark an. Blessing of the Bronze kann nun auch auf freundliche Ziele außerhalb der Gruppe gewirkt werden. Augmentation bekommt Mighty Inferno, entfernt Molten Embers. Chronowarden erhält Chronal Dynamo, entfernt Energy Cycles. Preservation bekommt Temporal Barrier, Echo-Anpassungen über Temporal Anomaly, ein Redesign von Fluttering Seedlings, Life-giver’s Flame-Interaktion mit Deep Breath, senkt aber die gesamte Heilung um 5% außerhalb von PvP, dafür sinkt der Mana-Kostenpunkt bei Verdant Embrace deutlich, Resonating Sphere wird entfernt.

: Neue Fähigkeit Battle Visage für automatisches Wechseln in die Visage-Form außerhalb drakonischer Zauber, inklusive Kamera-Override. Unravel-Schaden steigt stark an. Blessing of the Bronze kann nun auch auf freundliche Ziele außerhalb der Gruppe gewirkt werden. Augmentation bekommt Mighty Inferno, entfernt Molten Embers. Chronowarden erhält Chronal Dynamo, entfernt Energy Cycles. Preservation bekommt Temporal Barrier, Echo-Anpassungen über Temporal Anomaly, ein Redesign von Fluttering Seedlings, Life-giver’s Flame-Interaktion mit Deep Breath, senkt aber die gesamte Heilung um 5% außerhalb von PvP, dafür sinkt der Mana-Kostenpunkt bei Verdant Embrace deutlich, Resonating Sphere wird entfernt. Jäger : Treffsicherheit wird deutlich umgebaut, inklusive neuer Talente Explosive Shot, Shrapnel Shot und Precision Detonation. Precise Shots wird stark verändert, Windrunner Quiver umgebaut, mehrere Talente werden entfernt. Steady Shot, Arcane Shot und Multi-Shot erhalten klare Schadensbuffs. Survival und Pack Leader bekommen mehrere Talent- und Trigger-Anpassungen.

: Treffsicherheit wird deutlich umgebaut, inklusive neuer Talente Explosive Shot, Shrapnel Shot und Precision Detonation. Precise Shots wird stark verändert, Windrunner Quiver umgebaut, mehrere Talente werden entfernt. Steady Shot, Arcane Shot und Multi-Shot erhalten klare Schadensbuffs. Survival und Pack Leader bekommen mehrere Talent- und Trigger-Anpassungen. Magier : Arkane passt Arcane Pulse Casttime und Skalierung an, Bugfix bei Arcane Missiles. Frost verhindert schnelles Icicle-Generieren außerhalb des Kampfes, Glacial Spike erhält Dauerbegrenzung, Frozen Orb kann ohne Ziel gewirkt werden, Fixes bei Freezing Rain.

: Arkane passt Arcane Pulse Casttime und Skalierung an, Bugfix bei Arcane Missiles. Frost verhindert schnelles Icicle-Generieren außerhalb des Kampfes, Glacial Spike erhält Dauerbegrenzung, Frozen Orb kann ohne Ziel gewirkt werden, Fixes bei Freezing Rain. Mönch : Braumeister und Mistweaver erhalten umfassende Master-of-Harmony-Anpassungen rund um Harmonic Surge und Potential Energy. Mistweaver wird im PvE bei Heilung insgesamt um 5% reduziert, Sheilun’s Gift skaliert anders, Spiritfont macht Enveloping Mist instant, Bewegungseinschränkungen werden gelockert. Windwalker überarbeitet Crashing Fists und Tigereye Brew sowie mehrere Interaktionen mit Zenith.

: Braumeister und Mistweaver erhalten umfassende Master-of-Harmony-Anpassungen rund um Harmonic Surge und Potential Energy. Mistweaver wird im PvE bei Heilung insgesamt um 5% reduziert, Sheilun’s Gift skaliert anders, Spiritfont macht Enveloping Mist instant, Bewegungseinschränkungen werden gelockert. Windwalker überarbeitet Crashing Fists und Tigereye Brew sowie mehrere Interaktionen mit Zenith. Paladin : UI-Verbesserung für Blessing of Protection und Blessing of Spellwarding in Raid Frames. Heilig bekommt starke Heil-Buffs, darunter Holy Shock, Word of Glory, Eternal Flame und Light of Dawn sowie massiven Boost für Greater Judgment-Absorb. Beacon of the Savior (Rank 3) bekommt ein neues Zielwechsel-Verhalten. Herald of the Sun und Lightsmith werden angepasst.

: UI-Verbesserung für Blessing of Protection und Blessing of Spellwarding in Raid Frames. Heilig bekommt starke Heil-Buffs, darunter Holy Shock, Word of Glory, Eternal Flame und Light of Dawn sowie massiven Boost für Greater Judgment-Absorb. Beacon of the Savior (Rank 3) bekommt ein neues Zielwechsel-Verhalten. Herald of the Sun und Lightsmith werden angepasst. Priester : Disziplin reduziert Atonement-Skalierung, bufft dafür Schilde und mehrere Heilzauber deutlich. Heilig steigert gesamtes Heilen um 8%, außerhalb von PvP.

: Disziplin reduziert Atonement-Skalierung, bufft dafür Schilde und mehrere Heilzauber deutlich. Heilig steigert gesamtes Heilen um 8%, außerhalb von PvP. Schurke : Neues Talent Sanguine Vial, Anpassungen an Airborne Irritant. Assassination bekommt Negotiable Contract, Deathstalker und Trickster erhalten Updates, ebenso Outlaw und Subtlety-Varianten.

: Neues Talent Sanguine Vial, Anpassungen an Airborne Irritant. Assassination bekommt Negotiable Contract, Deathstalker und Trickster erhalten Updates, ebenso Outlaw und Subtlety-Varianten. Schamane : Enhancement justiert Overflowing Maelstrom, Talentnamen werden getauscht. Restoration erhält 8% mehr Heilung und zusätzlich 30% mehr Schaden, beides außerhalb von PvP.

: Enhancement justiert Overflowing Maelstrom, Talentnamen werden getauscht. Restoration erhält 8% mehr Heilung und zusätzlich 30% mehr Schaden, beides außerhalb von PvP. Krieger : Quality-of-Life für Rend-Radius und Throw-Highlights. Arms, Colossus, Slayer, Fury, Mountain Thane und Protection erhalten mehrere Anpassungen an Triggern, Cooldowns und AoE-Radien, inklusive neuer Rampage-Interaktionen und Rend-Verbreitung über Whirlwind.

: Quality-of-Life für Rend-Radius und Throw-Highlights. Arms, Colossus, Slayer, Fury, Mountain Thane und Protection erhalten mehrere Anpassungen an Triggern, Cooldowns und AoE-Radien, inklusive neuer Rampage-Interaktionen und Rend-Verbreitung über Whirlwind. Hexenmeister: Demonology passt Grimoire: Fel Ravager an, Destruction überarbeitet Conflagration of Chaos, Talentpositionen werden getauscht.

Mythisch+, Raids, Housing und Komfort-Updates

Welche Endgame- und Systemänderungen sind in 12.0.5 besonders relevant? Für Mythisch+ kommt mit Lindormi’s Glow eine neue Option, um ausgewählte Gegnerkräfte sichtbar zu markieren, selbst wenn der Lindormi’s Guidance-Affix nicht aktiv ist. Wenn alle hervorgehobenen Gegner besiegt sind, gilt die Gegnerkräfte-Anforderung als erfüllt. Aktivieren kann das jede Person, deren Klasse eine Tank-Spezialisierung unterstützt, per Gespräch mit Lindormi, entweder nahe dem Timeways-Portal oder am Ende eines Keystone-Dungeons. Der Effekt greift dann, wenn der Tank diese Option gewählt hat und lässt sich auch wieder deaktivieren.

Dazu kommen neue Achievements: Midnight Keystone Myth: Season One verlangt mindestens 3400 Mythisch+-Rating in Season 1 und belohnt einen Timelost Saddle, den ihr bei Lindormi gegen ein Reittier eurer Wahl eintauscht, inklusive neuer Mounts und älterer Keystone-Master- sowie Keystone-Legend-Reittiere. Außerdem gibt es Umbral Champion: Midnight Season One für ein Season-Ende im Top-1% eurer Region, inklusive exklusivem Mount. Im Raid Marsch auf Quel’danas werden in Midnight Falls auf Mythisch Dusk Crystal Health sowie Glimmering-, Shattered-Sky-Schaden jeweils um 10% reduziert.

Welche Verbesserungen gibt es für Housing, UI, Berufe und Transmog? Housing bekommt zahlreiche Komfort-Updates: Deko-Links im Chat öffnen nun den Deko-Katalog, Shift+Klick verlinkt Deko, Budget-Icons für House Upgrades kommen dazu, Deko und Häuser blenden auf Distanz weicher ein, und mehrere Texte sowie Bestätigungsdialoge werden informativer. Im House Exterior Editor gibt es Warnungen bei angehängter Deko, einen Deko-Toggle und weniger Reset-Probleme beim Haus-Typ-Wechsel. Außerdem gibt es neue Hilfetipps rund um Endeavors und Tooltip-Verbesserungen für Belohnungen.

Bei Berufen skalieren Koch- und Händler-Erfrischungen künftig prozentual über Leben und Mana statt mit festen Werten. Deftness skaliert langsamer in Dragonflight-, Khaz-Algar- und Midnight-Professionen. In der Oberfläche könnt ihr Features in Edit Mode per Shift-Klick direkt aktivieren, Raid- und Arena-Frames werden standardmäßig größer, Big-Defensive-Icon-Größe ist einstellbar, und Cross-Faction-Einladungen aus dem Recent-Allies-Fenster sind möglich. Beim Transmog gibt es neue Waffen-Scheideoptionen inklusive Verstecken, einen Toggle in der Vorschau, Outfit-Kommandos, zwei neue Situationen Weather und Time of Day, detailliertere Set-Tooltips, grüne Kostenanzeige bei Rabatten und Fixes bei Spezialeffekt-Optiken.

Was haltet ihr von den neuen Void Assaults, der Voidforge und dem Talent-Umbau beim Treffsicherheits-Jäger, und welche Klassenänderung trifft euren Main am härtesten? Schreibt es gerne in die Kommentare.