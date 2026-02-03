Helldivers 2 Update 6.0.0 – Neue Inhalte und Balance-Verbesserungen

Arrowhead Game Studios hat das bisher umfangreichste Update für Helldivers 2 veröffentlicht. Der Patch 6.0.0 ist am 3. Februar 2026 erschienen und bringt zahlreiche neue Inhalte, umfassende Balance-Anpassungen sowie technische Verbesserungen mit sich. Das Koop-Game, das ursprünglich am 8. Februar 2024 auf der PlayStation 5 und dem PC erschien und später im August 2025 auch für Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, hat sich mittlerweile über 20 Millionen Mal verkauft und mehr als 700 Millionen Euro Umsatz generiert.

Ein neues Fahrzeug für alle

Was ist der Bastion-Panzer und wie bekommst du ihn? Der neue Bastion-Panzer ist das Highlight des Updates. Er ist nicht an einen Warbond gebunden und damit für alle kostenlos zugänglich – vorausgesetzt, du investierst 35.000 Requisition Slips über das Schiffsmanagement. Er bietet Platz für vier Mitstreiter: einen Fahrer, einen Geschützbediener und zwei Mitfahrer, die weiterhin ihre Primärwaffen einsetzen können.

Der Bastion kann beliebig oft ins Gefecht gerufen werden, unterliegt jedoch einem Cooldown von 12 Minuten. Mit seiner massiven Feuerkraft sorgt er für taktische Vielfalt – besonders in höheren Schwierigkeitsgraden.

Neuer Premium-Warbond: Siege Breakers

Was steckt im neuen Warbond? Mit dem Update kommt auch der Premium-Warbond Siege Breakers, der für 1.000 Super Credits verfügbar ist. Enthalten sind neue Waffen wie ein überarbeiteter LAS-16 Trident sowie ein massiver Hammer für Nahkampf-Fans, neue Rüstungen und weitere Stratagems.

Super Credits kannst du entweder direkt kaufen oder auf Missionen einsammeln. Der Warbond erweitert dein Loadout deutlich und bietet taktische Optionen für jede Spielweise.

Melee-Fans aufgepasst

Wie verändert das Update den Nahkampf? Nahkampfwaffen wurden deutlich verstärkt. Die Basis-Nahkampfangriffe verursachen jetzt 50 % mehr Schaden. Auch passive Boni von Rüstungen, die den Nahkampfschaden erhöhen, wurden angepasst: Sie sind nicht mehr zwingend notwendig, bleiben aber nützlich. Ziel ist es, Nahkampfspielweisen attraktiver zu machen.

Fast alle Nahkampfwaffen haben nun höhere Schadenswerte. Vom CQC-2 Säbel bis zur CQC-42 Machete wurden sowohl der normale als auch der dauerhafte Schaden stark erhöht.

Waffen- und Balance-Anpassungen

Welche Waffen wurden verändert? Das Update nimmt weitreichende Änderungen an Primär- und Nebenwaffen vor. Besonders auffällig ist die Reduktion des Rückstoßes (Sway) bei vielen MPs und Pistolen. Zudem wurden Waffenfunktionen vereinheitlicht – bestimmte Moduswechsel sind nun einheitlich über die linke Richtungstaste erreichbar.

Auch bei Granaten, Stratagems und passiven Rüstungswerten gab es Änderungen. Einige Granaten haben nun mehr Ladungen, und bestimmte Stratagems wie der Ballistische Schild-Rucksack oder der Orbital Smoke Strike haben kürzere Cooldowns. Waffen wie der RS-422 Railgun oder der GP-31 Granatwerfer wurden funktional überarbeitet.

Feindverhalten und Schwierigkeitsgrad

Wie reagieren Feinde jetzt auf Helldiver? Die Künstliche Intelligenz der Gegner wurde verbessert – insbesondere bei den Automaten auf höheren Schwierigkeitsgraden. Sie zielen nun präziser, auch wenn viele Gegner gleichzeitig aktiv sind. Zudem wurde der Schaden vieler Gegner gegen Fahrzeuge angepasst, um deren hohe Lebenspunkte besser zu kontern.

Die Terminiden wurden ebenfalls überarbeitet – etwa durch Schadensreduktion bei Flammenangriffen des Drachen-Kakerlaken. Verschiedene Autmaton-Einheiten wie Devastator, Gunships und Overseer wurden ebenfalls neu balanciert.

Neue kosmetische Optionen und Vereinheitlichungen

Was ändert sich bei Emotes und Posen? Victory-Posen und Emotes sind nun weitgehend austauschbar. Das bedeutet, du kannst eine Pose auch als Emote verwenden – und umgekehrt. Ausnahmen gelten nur für Emotes, die zwei Personen benötigen oder spezielle Animationen enthalten.

Zusätzlich wird am 10. Februar 2026 das neue War Horse-Set im Superstore verfügbar sein. Es bietet neue kosmetische Items, mit denen du deinen Helldiver stilvoll ausrüsten kannst.

Technische Verbesserungen und Bugfixes

Wie stabil läuft Helldivers 2 jetzt? Die Entwickler haben eine Vielzahl an Bugs behoben – darunter seltene Abstürze, fehlerhafte Animationen und Soundprobleme. Besonders hervorzuheben ist die neue Hang-Detection-Funktion auf dem PC: Bei eingefrorenem Spiel wird dieses nach 20 Sekunden automatisch beendet, um einen Crash-Dump zur Fehleranalyse zu generieren.

Auch Performance-Optimierungen wurden vorgenommen: Explosionen laufen jetzt flüssiger, die Sicht in dunklen Umgebungen wurde verbessert, und fehlerhafte KI-Aktionen wie erratische Dropship-Bewegungen wurden korrigiert.

Ein starkes Signal für 2026

Wohin geht die Reise für Helldivers 2? Mit dem bisherigen Erfolg – über 20 Millionen Verkäufe und ein florierender Live-Service – ist klar: Arrowhead Game Studios plant langfristigen Support. CEO Shams Jorjani hat bereits weitere große Inhalte für 2026 angedeutet. Das Update 6.0.0 ist ein klarer Beweis dafür, dass Helldivers 2 seine Community ernst nimmt und stetig weiterentwickelt wird.

Wie gefällt dir das neue Update? Nutzt du bereits den Bastion-Panzer oder hast du die neuen Waffen ausprobiert? Teile deine Meinung und Erfahrungen gerne in den Kommentaren!