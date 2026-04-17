ARC Raiders Expedition 3 – Skill Points jetzt nur noch über Schadens-Challenge

Embark Studios hat neue Details zur dritten Expedition von ARC Raiders veröffentlicht und dabei eine Änderung angekündigt, die in der Community für Diskussionen sorgen dürfte. Am grundsätzlichen Prinzip hält das Studio fest: Statt eines harten Seasonal Wipes wie bei vielen anderen Extraction-Shootern bleibt es bei einem freiwilligen Reset, der mit dauerhaften Belohnungen und Buffs verknüpft ist.

Der Knackpunkt sitzt diesmal im Progression-System. Embark streicht eine bisher zentrale Möglichkeit, zusätzliche Skill Points zu bekommen und ersetzt sie durch eine neue, deutlich aktivere Anforderung.

Die große Änderung bei den Skill Points

Was ändert sich in Expedition 3 konkret? Die fünf zusätzlichen Skill Points für die kommende Expedition lassen sich nicht mehr über Stash Value und Coins freischalten. Stattdessen gibt es sie über eine Challenge, die innerhalb des Expedition-Fensters abgeschlossen werden muss.

Die Vorgabe ist simpel, aber klar auf aktive Spielzeit ausgelegt: Ihr müsst Schaden verursachen. Das funktioniert laut Embark mit jeder Waffe oder jedem Gadget gegen jedes Ziel, solange es nicht in der Übungs-Arena passiert. Wer bisher vor allem über angesparten Wert im Lager und über Münzen effizient „freigekauft“ hat, wird dadurch umdenken müssen.

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Diese Umstellung dürfte zwei Lager schaffen: Die einen werden es begrüßen, dass Leistung im Einsatz stärker zählt. Die anderen werden es als nervigen Pflichtgrind empfinden, gerade wenn die verfügbare Zeit knapp ist und man den Reset eher wegen der langfristigen Boni mitnimmt.

Termin, Ablauf und Teilnahmebedingungen

Wann startet das dritte Expedition Window? Das dritte Expedition Window öffnet am Dienstag, dem 28. April 2026, um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Das Zeitfenster läuft fünf Tage, die Anmeldung und das Erfüllen der Anforderungen müssen bis Montag, dem 4. Mai 2026, um 18:00 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Danach starten alle angemeldeten Accounts automatisch in die Expedition.

Wer teilnehmen will, kann die Vorbereitungen schon vorher angehen: Der Caravan lässt sich bereits im Spiel bauen. Dafür müsst ihr verschiedene Ressourcen und Items beitragen, bevor es überhaupt zur Abreise kommt.

Unterm Strich sind es drei Schritte:

Caravan im Spiel fertigstellen, indem die geforderten Ressourcen und Items beigesteuert werden

Während des Expedition Windows anmelden

Innerhalb der fünf Tage die neue Schadens-Challenge für die fünf Skill Points abschließen

Belohnungen, Catch-Up und der Ausblick auf Riven Tides

Welche Rewards bringt Expedition 3? Neben den Skill Points gibt es wieder permanente Konto-Belohnungen und stapelbare Vorteile. Besonders relevant ist der zusätzliche Stash-Platz: Pro Expedition kommen dauerhaft 12 Slots dazu. Wenn das Maximum ohne Expedition bei 280 liegt, ergibt sich daraus 292 nach der ersten Expedition, 304 nach der zweiten, 316 nach der dritten und so weiter.

Außerdem kehrt die Catch-Up-Mechanik zurück. Wer an einer früheren Expedition teilgenommen hat, aber nicht alle Skill Points freigeschaltet hat, kann diese Punkte weiterhin über Stash Value oder Coins nachholen. Pro nachzuholendem Punkt werden erneut 300.000 Coins oder entsprechender Stash Value fällig, abhängig davon, wie viele Punkte euch fehlen. Wichtig: Diese Nachholpunkte sind weiterhin wertbasiert, während die fünf neuen Punkte aus Expedition 3 an die Schadens-Challenge gekoppelt sind.

Bei den Cosmetics gibt es ein weiterentwickeltes Patchwork-Outfit sowie neue Toggles, mit denen sich Teile der Optik deaktivieren lassen. Zusätzlich sind Farbvarianten sowie ein Scrappy Turban dabei. Ebenfalls enthalten ist ein Expedition Indicator Icon, das mit jeder Expedition weiter aufgewertet wird.

Die vollständigen permanenten Belohnungen und Boni von Expedition 3 im Überblick:

Kosmetika: Patchwork-Outfit in weiterentwickelter Version Neue Toggles: Helm Bandolier Bein-Accessoires Farbvarianten: Weiß Rot Schwarz Grün Scrappy Turban Expedition Indicator Icon, wird mit jeder Expedition aufgewertet

Boni: +12 Stash-Plätze pro Expedition, dauerhaft +0 bis +5 Skill Points aus der Schadens-Challenge, plus mögliche Catch-Up-Skill-Points aus früheren Expeditionen



Dazu kommen aufeinander aufbauende, sogenannte consecutive Buffs, die nur bestehen bleiben, wenn ihr kein Expedition Window auslasst. Verpasst ihr ein Fenster, werden diese Buffs zurückgesetzt. Die Werte gelten als Gesamtprozente:

5 Prozent zu 10 Prozent zu 15 Prozent XP-Boost

6 Prozent zu 12 Prozent zu 18 Prozent Scrappy-Materialien-Boost

60 Prozent zu 70 Prozent zu 80 Prozent Reparaturwert-Erhöhung

Das Timing ist kein Zufall: Am 28. April 2026 erscheint auch das große Riven Tides Update. Embark hat zudem bereits bestätigt, dass das kostenlose Update einen neuen Map-Schauplatz bringt, einen neuen großen ARC-Gegner und weitere Inhalte, auch wenn ein kompletter Überblick noch aussteht.

Wie findet ihr die Änderung, dass die fünf Skill Points diesmal über verursachten Schaden statt über Stash Value und Coins verdient werden müssen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.