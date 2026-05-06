Assassins Creed Black Flag Resynced – adaptive Gegner sollen Kämpfe variieren

Ubisoft hat in einem neuen Blog-Beitrag frische Details zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht und macht dabei vor allem eines klar: Im Remake soll sich der Kampf deutlich weniger nach Routine anfühlen als noch 2013. Der größte neue Hebel dafür heißt Adaptive Enemies, also Gegner, die sich an euer Verhalten anpassen und eingefahrene Muster gezielt bestrafen.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Neben Technik-Upgrade und überarbeiteten Systemen rückt Ubisoft damit ein Feature in den Mittelpunkt, das die moment-zu-moment Action spürbar verändern könnte.

So funktionieren die adaptiven Gegner

Wie reagieren Gegner in Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf deinen Kampfstil? Laut Creative Director Paul Fu beobachten Feinde, welche Optionen ihr besonders häufig nutzt und passen ihr Verhalten daran an, wenn ihr zu repetitiv spielt.

Wer zum Beispiel gerne pariert, soll nach einer Weile merken, dass Gegner darauf eingestellt sind und vermehrt Unstoppable Attacks einsetzen. Diese Angriffe sollen euch aus der Komfortzone holen und dazu zwingen, aktiver zu werden, statt jede Situation mit derselben defensiven Antwort zu lösen.

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Andersherum gilt das auch für sehr aggressive Spielweisen: Wenn ihr etwa ständig mit Tritten arbeitet, sollen Gegner häufiger ausweichen und euch damit den einfachen Flow nehmen. Die Idee dahinter ist klar: Ihr sollt variieren, Kombos mischen und sowohl offensive als auch defensive Werkzeuge einsetzen, damit die Gegner nicht zu leicht lesbar werden.

Neue Gegnertypen und mehr Koordination im Kampf

Welche Elite-Gegner sorgen für mehr Druck in den Gefechten? Ubisoft spricht zusätzlich von erweiterten Archetypen, die deutlich gefährlicher sein sollen als gewöhnliche Soldaten. Genannt werden Brute, Captain und Demolitionist.

Diese Gegnertypen sollen nicht nur härter austeilen, sondern auch besser verhindern, dass ihr sie mit simplen Ketten-Takedowns abfertigt. Chain-Takedown-Versuche werden demnach häufiger abgewehrt, weil diese Gegner eine höhere Verteidigung haben und öfter unblockbare Angriffe nutzen.

Was ändert sich an der KI im Gruppen-Kampf? Ein weiterer Punkt: Feinde sollen Angriffe koordinieren, statt nacheinander brav zu warten, bis sie an der Reihe sind. Das dürfte vor allem dann spürbar werden, wenn ihr mehrere Wachen gleichzeitig bindet und euch sonst auf bekannte Timing-Fenster verlassen habt.

Ubisoft nennt auch konkrete Gegenmittel: Gegen zähe Einheiten sollt ihr eure Steinschlosspistole häufiger einsetzen, um ihre Verteidigung zu brechen und sie anschließend zu öffnen. Alternativ bietet sich das Seilwurfmesser an, um Gegner heranzuziehen und direkt in Kombos zu überführen.

Mehr als nur Combat, Technik und Missionen werden ebenfalls modernisiert

Welche großen Überarbeitungen bekommt Assassin’s Creed Black Flag Resynced neben dem Kampfsystem? Die Neuauflage setzt auf die aktuelle Version der Anvil-Engine und nimmt sich gleich mehrere Baustellen vor. Ubisoft nennt unter anderem eine überarbeitete Benutzeroberfläche, verbessertes Schleichen, ein Parkour-Overhaul, dynamisches Wetter und einen offeneren Missionsaufbau, der an den Black-Box-Ansatz aus Assassin’s Creed Unity erinnert.

Auch inhaltlich soll mehr drin sein: Es sind neue Dinge zum Entdecken angekündigt, inklusive zusätzlicher Erzählstränge, die Figuren wie Blackbeard oder Stede Bonnet stärker ausbauen sollen.

Welche Stealth-Änderungen betreffen den Spielfluss am meisten? Ubisoft hat außerdem bereits betont, dass Parkour und Stealth in Resynced Mechaniken nutzen, die man aus Shadows kennt. Genannt werden ein flüssigeres, offeneres Bewegungssystem mit Richtungseingaben, Side-Ejects und mehr. Dazu kommt eine spürbar tolerantere Handhabung klassischer Missionsdesigns: Tailing- und Eavesdropping-Aufträge sollen nicht mehr automatisch zur Desynchronisation führen, sobald man entdeckt wird.

Game Director Richard Knight bezeichnete die Anvil-Engine als Herz des Remakes und verwies auf technische Features wie Raytracing, dynamisches Wetter und zerstörbare Objekte, die zusätzlich zur überarbeiteten Spielmechanik möglich werden.

Was hältst du von adaptiven Gegnern in Black Flag Resynced: genau die richtige Herausforderung oder eher ein Feature, das nerven könnte? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.