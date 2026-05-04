Valve erklärt Steam Machine-Delay – RAM-Krise drückt Preis und Stückzahl

Valves Steam Machine lässt weiter auf sich warten, und jetzt hat das Unternehmen erstmals konkreter erklärt, warum sich der Release so zieht. Nachdem der PC-Konsolen-Hybrid Ende 2025 angekündigt wurde, fehlen bis heute ein festes Veröffentlichungsdatum und eine offizielle Preisansage für Deutschland.

Der Kern des Problems liegt laut Valve in einem Mix aus gestiegenen Kosten und unsicherer Verfügbarkeit von Arbeitsspeicher. Genau diese Faktoren zwingen das Team offenbar dazu, die Hardware Planung neu auszutarieren, bevor man den Startschuss gibt.

Arbeitsspeicher als Bremsklotz für den Release

Warum verzögert sich die Steam Machine aktuell? Valve macht vor allem die anhaltende RAM Krise für die Verzögerung verantwortlich. Steigende Preise und knappe Kontingente würden grundsätzlich nahezu jedes Hardware Projekt beeinflussen, das aktuell geplant oder finalisiert wird.

Die Situation wird im Grunde alles beeinflussen, was wir herstellen, und wir versuchen sicherzustellen, dass die Steam Machine weiterhin zu einem möglichst guten und konkurrenzfähigen Preis verfügbar bleibt. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zwischen den Zeilen klingt durch, dass Valve nicht nur mit der reinen Teilebeschaffung kämpft, sondern auch mit der Frage, wo am Ende ein Preis landet, den die Zielgruppe akzeptiert. Gleichzeitig ist klar: Wenn die Komponenten teurer werden, muss Valve entweder höhere Kosten schlucken, an anderer Stelle sparen oder den Verkaufspreis spürbar anheben.

Zusätzlich hat Valve angedeutet, dass die Engpässe ziemlich kurzfristig spürbar wurden. Das ist besonders bitter, weil sich solche Last Minute Änderungen direkt auf Einkauf, Produktion und die finale Kalkulation auswirken können.

Hohe Nachfrage, aber genug Lagerbestand zum Start

Welche Rolle spielt die erwartete Nachfrage? Neben dem Preis ist auch die Verfügbarkeit zum Launch ein großes Thema. Valve will offenbar nicht einfach nur irgendeinen Release schaffen, sondern direkt mit einer soliden Startmenge in den Lagern stehen, damit der Markt nicht sofort leergefegt ist.

Ein Teil jedes Produktstarts ist, dass wir genug Bestand in den Lagern haben, um eine gute Startmenge liefern zu können.

Valve rechnet nach eigenen Aussagen mit einer hohen Nachfrage. Gerade deshalb dürfte das Unternehmen vermeiden wollen, dass die Steam Machine ähnlich schwer zu bekommen ist wie zuletzt der Steam Deck, der in mehreren Regionen immer wieder schnell ausverkauft war. Mit anderen Worten: Nicht nur das Bauen ist schwierig, sondern auch das Bauen in ausreichender Stückzahl.

Dass die RAM Situation auch andere Hersteller unter Druck setzt, passt ins Bild. In der Branche wird bereits damit gerechnet, dass Speicherpreise auch die Kalkulation künftiger Konsolen Generationen beeinflussen könnten, weil niemand Hardware zu einem Preis starten lassen will, der potenzielle Käufer direkt abschreckt.

Steam Controller ist da, Steam Machine bleibt für 2026 geplant

Was hat Valve in der Zwischenzeit veröffentlicht? Immerhin gibt es ein Lebenszeichen aus der Hardware Ecke: Der Steam Controller ist bereits erschienen und soll auf verschiedenen Systemen funktionieren. Damit müssen Interessierte nicht zwingend auf die Steam Machine warten, um das Eingabekonzept auszuprobieren.

Für die Steam Machine selbst bleibt es bei der bisherigen Einordnung: Valve hält weiterhin an einem Release im Jahr 2026 fest. Auch zur Steam Frame soll es 2026 Neuigkeiten im Release Kontext geben. Konkrete Angaben zu Datum, Vorbestellungen oder einem offiziellen Euro Preis stehen allerdings weiterhin aus.

Wie seht ihr das: Lieber ein späterer Launch mit guter Verfügbarkeit und stimmigem Preis, oder wärt ihr bereit, die Steam Machine auch mit höheren Kosten früher zu kaufen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.