Neuer Steam Controller kommt am 4. Mai 2026 – Preis, Features, Puck

Valve macht den nächsten Schritt Richtung Wohnzimmer-PC-Gaming und hat seinen neuen Steam Controller offiziell vorgestellt. Damit will der Konzern eine Alternative für alle liefern, die ihre Steam-Bibliothek nicht nur am Schreibtisch, sondern auch entspannt auf dem Sofa zocken wollen.

Der Controller ist dabei mehr als ein klassisches Zubehörteil: Er soll ein zentrales Puzzlestück in Valves größerer Hardware-Strategie werden, die PC-Leistung mit einer möglichst konsolenähnlichen Bedienung verbinden will. Nach dem Steam Deck wirkt das wie der nächste logische Baustein für ein Steam-Ökosystem, das sich stärker Richtung TV-Setup öffnet.

Klar ist auch: Valve will diesmal weniger Experiment um des Experiments willen, sondern eine Lösung, die schnell verständlich ist und in der Praxis sofort funktioniert.

Release und Preis im Überblick

Wann erscheint der neue Steam Controller? Der neue Steam Controller soll am 4. Mai 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit erscheinen. Valve nennt als Startzeit 10:00 Uhr PST, was in Deutschland am selben Tag dem frühen Abend entspricht.

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Was kostet der neue Steam Controller in Deutschland? Ein offizieller Euro-Preis wurde in den bislang kommunizierten Details nicht genannt. International ist ein Preis von 99 US-Dollar beziehungsweise 85 britischen Pfund bestätigt, eine konkrete Preisansage für Deutschland steht aber noch aus.

Positioniert ist das Gerät damit klar als Premium-Option: teurer als Standard-Controller von PlayStation oder Xbox, aber typischerweise unterhalb vieler Pro- und Elite-Modelle, die oft deutlich über 150 Euro liegen.

Release: 4. Mai 2026, 19:00 Uhr (Deutschland)

Preis: Euro-Angabe noch nicht offiziell bestätigt

Ziel: Wohnzimmer-taugliche Steam-Steuerung mit Premium-Anspruch

Technik und Features des neuen Gamepads

Welche technischen Neuerungen stecken im Steam Controller? Im Inneren setzt Valve laut den veröffentlichten Spezifikationen auf magnetische Thumbsticks mit TMR-Technologie. Das soll vor allem bei einem Problem ansetzen, das viele Controller-Fans kennen: Stickdrift. Ziel ist eine höhere Haltbarkeit und präzisere Eingaben über längere Zeit.

Zusätzlich gibt es zwei quadratische Trackpads mit 34,5 Millimetern Kantenlänge. Valve kombiniert sie mit hochauflösendem haptischem Feedback, um Maus-typische Eingaben besser auf die Couch zu bringen. Gerade Genres wie Strategie, Aufbauspiele oder auch Shooter, die oft von Mauspräzision profitieren, sollen sich damit deutlich natürlicher steuern lassen als mit reinen Sticks.

Welche Zusatzfunktionen bietet der Controller für moderne Steuerung? Mit an Bord sind ein 6-Achsen-Gyro für Bewegungssteuerung und vier frei belegbare Tasten auf der Rückseite der Griffe. Außerdem sind Infrarot-LEDs integriert, damit externe Kameras den Controller tracken können. Gedacht ist das für Setups, bei denen du Nicht-VR-Spiele auf einer riesigen virtuellen Leinwand spielst und dabei ein trackingfähiges Eingabegerät nutzen willst.

Magnetische TMR-Thumbsticks zur Drift-Reduktion

Zwei 34,5 Millimeter große Trackpads mit HD-Haptik

6-Achsen-Gyro für Motion-Input

Vier frei belegbare Back-Buttons

Infrarot-LEDs für Kamera-Tracking in passenden Setups

Steam Controller Puck und Valve-Pläne fürs Wohnzimmer

Wie funktioniert der Steam Controller Puck? Ein Highlight ist der sogenannte Steam Controller Puck, der gleich mehrere Aufgaben übernimmt. Er dient als Funk-Transmitter für eine stabile Verbindung und soll laut Valve eine Abfragerate von rund 4 Millisekunden erreichen. Gleichzeitig ist er eine magnetische Ladestation, an der der Controller einrastet, statt dass du jedes Mal ein USB-C-Kabel anstecken musst.

Valve betont bei diesem Ansatz vor allem den Komfortfaktor: weniger Pairing-Frust, weniger Kabelchaos, schneller vom Auspacken ins Spiel. Designer Lawrence Yang formuliert das Ziel sinngemäß als einen Anspruch, dass die Hardware direkt nach dem Auspacken einfach funktioniert.

Das Ziel ist, dass die Hardware direkt nach dem Auspacken einfach funktioniert.

Was bedeutet das für Valves Hardware-Offensive? Laut Analystenberichten plant Valve für den US-Markt zum Start eine erste Lieferung von rund 40.000 Controllern. Gleichzeitig wird der Controller mit PCs und Tablets kompatibel sein, sofern die offizielle App genutzt wird. Wichtig für viele: Die Eingaben sollen auf dem Niveau des Steam Deck liegen, wodurch tausende Community-Layouts direkt zum Launch verfügbar sein dürften.

Im größeren Kontext gilt der Controller als Startschuss für weitere Hardware, darunter Steam Machine und Steam Frame. Unterm Strich wirkt das wie ein Ökosystem, das Steam im Wohnzimmer endgültig so bequem machen soll, wie man es von klassischen Konsolen kennt, nur eben mit PC-Freiheiten und Steam-Bibliothek.

Wie steht ihr zum neuen Steam Controller: Ist das für euch die perfekte Couch-Lösung für Steam, oder bleibt ihr lieber bei klassischen Konsolen-Gamepads? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.