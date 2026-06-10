WheelMates angekündigt – Koop-Spiel mit RC-Autos startet am 7. September 2026

Ein neues Koop-Spiel auf Steam sorgt gerade für Aufmerksamkeit, weil es zwei beliebte Zutaten zusammenrührt: die Teamwork-DNA von It Takes Two und den kleinen, schnellen Spielzeugauto-Vibe eines Hot-Wheels-Racers. WheelMates schickt euch als Duo aus ferngesteuerten RC-Autos in überdimensionierte Umgebungen, in denen Rätsel, Fahrpassagen und ein mysteriöses Labor-Setting ineinandergreifen.

Der Titel stammt vom Studio Firevolt und hat im Rahmen der aktuellen Future Games Show nicht nur einen neuen Trailer bekommen, sondern auch ein konkretes Release-Datum. Wenn alles nach Plan läuft, erscheint WheelMates am 7. September 2026 auf Steam.

Koop im Mittelpunkt, aber auf vier kleinen Rädern

Worum geht es in WheelMates? Im Kern dreht sich alles um konsequente Zusammenarbeit: Zwei kleine RC-Autos sind laut Spielbeschreibung zwei Teile eines Puzzles und genau so fühlt es sich in den bisher gezeigten Szenen an. Statt dass jeder für sich durchkommt, müsst ihr regelmäßig Handgriffe und Timing abstimmen, um weiterzukommen.

Die Aufgaben wirken dabei angenehm abwechslungsreich. Mal zieht ihr gemeinsam Objekte durch die Gegend, mal müsst ihr synchron durch Bereiche mit Laser-Sicherungen, mal geht es um präzises Manövrieren, bei dem beide Fahrzeuge gleichzeitig gefragt sind. Das erinnert an die Stärke klassischer Koop-Adventures, nur dass WheelMates die Interaktion stärker über Fahrphysik und Strecke organisiert.

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Auch von der Präsentation her setzt das Spiel auf diesen Mix aus niedlich und geheimnisvoll. Die Co-Hosts der Show beschrieben das Gezeigte als ein Abenteuer, in dem ihr als kleines RC-Duo in einer seltsamen Laborumgebung Rätsel löst und nach und nach Mysterien aufdeckt.

Hot-Wheels-Gefühl durch Strecken, Tempo und Schwerkraft-Tricks

Warum erinnert WheelMates an Hot Wheels? Die Trailer setzen sichtbar auf schnelle Kurse, überhöhte Proportionen und Strecken-Elemente, die mit Schwerkraft spielen. Genau dieses Gefühl, als würden Mini-Flitzer durch riesige Alltagskulissen jagen, ist ein großer Teil der Hot-Wheels-Faszination, und WheelMates zielt offenbar in eine ähnliche Richtung.

Ein wichtiger Unterschied: Nach aktuellem Stand sieht es nicht so aus, als würde WheelMates denselben Umfang an Fahrzeug-Individualisierung bieten wie die Hot-Wheels-Spiele. Dafür scheint der Fokus klar auf Koop-Mechaniken zu liegen, also auf Situationen, die sich nur gemeinsam lösen lassen, statt auf Sammeln, Tuning und reinen Wettbewerb.

Spannend ist außerdem der Release-Monat: Im September soll auch ein neues Hot-Wheels-Spiel namens Infinite Rush erscheinen, und zwar rund 17 Tage nach WheelMates. Wer im Herbst Lust auf Mini-Car-Action hat, bekommt damit gleich doppelt Nachschub in kurzer Zeit.

Demo, Friend Pass, Splitscreen und PC-Anforderungen

Welche Features sind für Koop-Fans besonders interessant? WheelMates soll gleich mehrere Komfortfunktionen mitbringen, die man sich für ein modernes Koop-Spiel wünscht. Auf Steam steht außerdem bereits eine kostenlose Demo bereit, falls ihr vorher testen wollt, ob sich das Fahrgefühl und die Rätsel für euer Duo gut anfühlen.

Friend Pass: Eine Person kauft, lädt eine zweite zum Mitspielen ein, ohne dass eine weitere Kopie nötig ist.

Eine Person kauft, lädt eine zweite zum Mitspielen ein, ohne dass eine weitere Kopie nötig ist. Splitscreen-Koop: Die komplette Kampagne soll auch lokal am gleichen Gerät spielbar sein.

Die komplette Kampagne soll auch lokal am gleichen Gerät spielbar sein. Steam-Demo: Kostenlos anspielbar, um einen Eindruck vom Koop-Flow zu bekommen.

Welche Systemanforderungen braucht WheelMates am PC? Laut den derzeit genannten Specs bleibt das Spiel im Rahmen dessen, was viele Gaming-PCs noch gut abdecken. Hier die Anforderungen im Überblick:

Komponente Anforderung Betriebssystem Windows 10 oder 11 (64-bit) CPU Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 2600 RAM 8 GB GPU NVIDIA GTX 1060 oder AMD RX 580 DirectX Version 12 Netzwerk Breitband-Internetverbindung Speicherplatz 15 GB

Was meint ihr: Ist WheelMates eher euer Ding, weil ihr Koop-Rätsel liebt, oder überzeugt euch vor allem der Mini-Car-Racing-Flair? Schreibt eure Einschätzung gern in die Kommentare.