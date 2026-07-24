Halo – Campaign Evolved startet mit 81 Punkten, PS5-Version im Fokus

Die ersten Testwertungen zu Halo: Campaign Evolved sind da und sie zeichnen ein Bild, das viele Fans vermutlich schon erwartet haben: viel Nostalgie, spürbarer Technik-Sprung und trotzdem ein paar Kanten, die man nicht wegpoliert bekommt. Der Remaster von Halo: Combat Evolved aus dem Jahr 2001 ist kurz vor dem Release am 28. Juli 2026 bereits im Early Access spielbar, wenn ihr zur Premium Edition greift.

Auf den gängigen Aggregatoren startet Halo: Campaign Evolved solide. Aktuell steht das Spiel bei Metacritic auf einer Wertung von 81 mit dem Label Generally Favorable, basierend auf 39 Reviews. Auf OpenCritic liegt der Schnitt bei 83, dazu kommen 88 Prozent Kritiker-Empfehlung bei 58 Tests.

So fallen die ersten Wertungen aus

Wie gut schneidet Halo: Campaign Evolved in den Tests ab? Viele Stimmen loben vor allem, dass Halo Studios die Vorlage respektiert, aber trotzdem spürbar modernisiert. Besonders häufig fallen dabei die neue Technik-Basis und die Überarbeitung der Kampagne ins Gewicht, inklusive Anpassungen aus späteren Serienteilen.

Einige Redaktionen vergeben Bestnoten und betonen, wie gut sich der Trip zurück anfühlt, gerade weil nun auch PlayStation-5-Nutzer erstmals offiziell in diese Version des Klassikers einsteigen können. Andere Tests bleiben positiv, aber deutlich nüchterner und nennen das Remaster eher einen wichtigen Zwischenschritt für die Zukunft als eine komplett neue Offenbarung.

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Ein paar Eindrücke aus internationalen Reviews, sinngemäß zusammengefasst:

Einige Kritiker feiern die nostalgische Stimmung, kombiniert mit einem frischen technischen Anstrich.

Mehrere Stimmen loben die smarten Tweaks am Gunplay und die respektvolle Modernisierung der Level.

Andere merken an, dass der Kern des Spiels sein Alter an manchen Stellen nicht verbergen kann.

Die Unreal-Engine-5-Überarbeitung hebt die Originalkampagne mit starken Bildern und klugen Anpassungen an, ohne das Spielgefühl zu verfälschen, das den Klassiker so beliebt gemacht hat.

Die Rückkehr zu klassischem Halo macht wieder richtig Spaß. Der neue Look ist klasse, aber das Gunplay darunter ist weiterhin diese süchtig machende Shooter-DNA, die damals so gut funktioniert hat.

Was inhaltlich neu ist und warum die PS5-Version im Fokus steht

Welche neuen Inhalte bietet Halo: Campaign Evolved? Halo: Campaign Evolved bringt neu gestaltete Level aus Halo: Combat Evolved zurück und mischt zusätzlich Mechaniken aus späteren Halo-Teilen hinein. Dazu zählen unter anderem zusätzliche Varianten der Flood sowie neue Waffen, die Master Chief im Verlauf der Kampagne einsetzen kann.

Ein klarer Aufhänger sind außerdem drei Prequel-Missionen. Diese konzentrieren sich auf Sergeant Johnson und Master Chief, die gemeinsam ein Covenant-Schiff ausschalten sollen. Gerade hier fällt ein Teil der Kritik an: Manche Reviews hätten sich mehr Umfang oder längere Zusatzmissionen gewünscht.

Warum ist der Release auf PS5 ein großer Einschnitt? Halo: Campaign Evolved ist laut den bisherigen Infos der erste Serienteil, der außerhalb des Microsoft-Ökosystems erscheint und damit auch eine PlayStation-5-Version bekommt. Genau diese Portierung steht allerdings auch unter genauer Beobachtung. Es gibt Berichte über plattformspezifische Probleme und Performance-Themen, die zum Launch relevant werden könnten.

Zusätzlich wird diskutiert, dass physische PS5-Versionen offenbar einen vollständigen Download erfordern und eine aktive Internetverbindung nötig ist, obwohl kein PvP-Multiplayer im Mittelpunkt steht. Ob später ein Offline-Modus nachgereicht wird, ist aktuell offen.

Ein solider Start mit einem ungewöhnlichen Serienrekord

Wie ordnen sich 81 Punkte im Halo-Vergleich ein? Trotz der überwiegend positiven Tendenz setzt Halo: Campaign Evolved einen bemerkenswerten Serienwert. Mit dem aktuellen Metacritic-Score von 81 ist es bislang der am niedrigsten bewertete Halo-Hauptableger auf Metacritic. Zum Vergleich: Halo 3: ODST liegt bei 83, das originale Halo: Combat Evolved kam seinerzeit auf 97 Punkte. Damit liegt zwischen Original und Remaster eine Differenz von 16 Punkten.

Für viele Fans dürfte das trotzdem kein Dealbreaker sein, denn die Reviews betonen immer wieder die besondere Aura der Vorlage. Gleichzeitig wirkt Campaign Evolved in einigen Kritiken wie ein Schaufenster dafür, was Halo Studios mit Unreal Engine 5 künftig noch vorhat.

Wann könnt ihr loslegen? Der vollständige Release ist am 28. Juli 2026. Early Access läuft bereits für Käufer der Premium Edition. Wer über Xbox Game Pass Ultimate einsteigen will, muss bis zum offiziellen Start warten, da dort die Standard Edition enthalten ist.

Wie steht ihr zu Halo: Campaign Evolved: Reicht euch die modernisierte Nostalgie oder hättet ihr euch mehr neue Inhalte gewünscht? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.