Halo Campaign Evolved ist Gold – Release am 28. Juli, Early Access ab 23. Juli

Gute Nachrichten für Halo-Fans: Xbox hat bestätigt, dass Halo: Campaign Evolved offiziell den Gold-Status erreicht hat. Damit gilt die Release-Version als fertiggestellt, und das knapp zwei Wochen vor dem geplanten Launch am 28. Juli 2026.

Ganz ruhig wird es im Studio trotzdem nicht: Auch wenn das Hauptpaket steht, wird Halo Studios in den kommenden Tagen weiterhin an Feinschliff, Stabilität und möglichen Bugfixes arbeiten. Für alle, die auf einen reibungslosen Start hoffen, ist das genau das Signal, das man kurz vor Release hören will.

Gold-Status, Release-Termine und Early Access

Was bedeutet es, wenn ein Spiel Gold-Status erreicht? In der Regel heißt das, dass die Version für die Veröffentlichung finalisiert ist und für die Auslieferung vorbereitet werden kann. Gleichzeitig ist das kein Hinweis darauf, dass bis zum Launch nichts mehr passiert, denn Patches am ersten Tag sind bei großen Releases inzwischen Standard.

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026. Wer früher loslegen will, kann über eine Premium Edition in den Early Access ab dem 23. Juli 2026 starten.

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Wichtig für Abos: Die Standard-Version startet außerdem direkt zum Release als Day-One-Titel in Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Plattformen, Remake-Ansatz und Inhalte zum Start

Auf welchen Plattformen erscheint Halo: Campaign Evolved? Microsoft bringt das Spiel für Xbox Series, PC und erstmals in der Franchise-Geschichte auch für die PlayStation 5. Damit ist es der erste Halo-Titel, der zum Launch auf einer Nicht-Microsoft-Plattform erscheint. Angekündigt wurde das Projekt ursprünglich im Oktober 2025 im Rahmen der Halo World Championships.

Inhaltlich setzt Halo: Campaign Evolved auf einen klaren Nostalgie-Anker: Es handelt sich um ein Unreal Engine 5 Remake von Halo: Combat Evolved aus dem Jahr 2001. Neben deutlich modernisierter Optik sind auch zusätzliche Modifikatoren angekündigt, die den Schwierigkeitsgrad und die Herausforderung in der Kampagne spürbar variieren können.

Dazu kommen drei neue Story-Missionen, die rund ein Jahr vor den Ereignissen von Combat Evolved spielen. Master Chief und Sergeant Johnson geraten dabei in Operation: Meteorite an ein Covenant-Forschungsschiff. Halo Studios deutete zuletzt an, dass diese Prequel-Inhalte besonders stark auf Johnson fokussiert sind und außerdem neue Gegner und Waffen aus der Halo-Historie einbinden. Die Missionen sollen verfügbar sein, sobald ihr das Spiel zum ersten Mal startet.

Koop, Online-Anforderungen und fehlender PvP-Start

Welche Multiplayer-Features sind zum Launch dabei? Obwohl Halo: Campaign Evolved zum Start keine PvP-Modi bieten soll, setzt das Spiel trotzdem auf gemeinsames Zocken: Bestätigt sind Online-Koop und lokaler Koop neben dem Solo-Durchgang.

Rund um die PS5-Version gab es im Vorfeld bereits Diskussionen zur Anmeldung im Splitscreen. Hier wurde klargestellt, dass für den lokalen Koop auf PlayStation 5 keine zwei PlayStation-Plus-Konten nötig sind, sondern lediglich pro Person ein kostenloser PlayStation-Account.

Für den Online-Koop gelten dagegen die üblichen Plattformregeln: Auf Konsole wird dafür ein entsprechendes Abo benötigt, auf PlayStation 5 also PlayStation Plus und auf Xbox eine passende Online-Berechtigung im jeweiligen Ökosystem. Positiv: Cross-Progression ist für alle unterstützten Plattformen vorgesehen.

Freut ihr euch auf Halo: Campaign Evolved und plant ihr den Einstieg direkt im Early Access oder erst zum Launch am 28. Juli 2026? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.