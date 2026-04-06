Halo Combat Evolved Remake – Leak nennt content complete, Release 2026 möglich

Die Gerüchteküche rund um Halo: Campaign Evolved dreht aktuell ordentlich auf: Laut einem neuen Insider-Bericht soll das Remake der legendären Halo: Combat Evolved Kampagne bereits so weit sein, dass es praktisch inhaltlich fertig ist. Das würde bedeuten, dass Fans deutlich früher als erwartet wieder auf dem Ring landen könnten, statt bis weit in 2026 oder sogar darüber hinaus zu warten.

Spannend ist dabei vor allem, wie gut dieser angebliche Entwicklungsstand zur bisherigen Funkstille passt. Offiziell hält sich Microsoft mit handfesten Infos weiterhin zurück, doch hinter den Kulissen deutet immer mehr darauf hin, dass Halo: Campaign Evolved in die finale Phase rutscht.

Der aktuelle Stand der Entwicklung

Wie weit ist Halo: Campaign Evolved laut Leak? Insider RebsGaming berichtet in einem aktuellen Video, das Spiel sei pretty much content complete. Gemeint ist damit, dass sich die komplette Kampagne inklusive aller zusätzlichen Missionen von Anfang bis Ende durchspielen lässt. In der Praxis wäre das ein großer Meilenstein, weil in dieser Phase typischerweise nicht mehr an neuen Levels gebaut wird, sondern vor allem Feinschliff, Performance, Balancing und Bugfixing im Vordergrund stehen.

Als technische Basis soll das Remake auf Assets aus Halo Infinite aufbauen, allerdings mit gezielten Anpassungen, um den Look und die Stimmung des Originals von 2001 zu treffen. Der Ansatz klingt nach einem Spagat: moderne Hardware ausreizen, ohne dass sich das Ergebnis wie ein komplett anderes Spiel anfühlt.

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Parallel dazu steht das Projekt weiterhin unter besonderer Beobachtung, weil zuletzt auch interne Kontroversen Schlagzeilen gemacht haben. Unabhängig davon ist der Hunger in der Community nach einem echten, rundum modernisierten Neuaufbau der ersten Halo-Kampagne spürbar groß.

Neue Missionen, neue Gegner, neue Anpassungen

Welche neuen Inhalte sollen im Remake stecken? Der Leak nennt mehrere Erweiterungen, die über ein reines 1:1-Remake hinausgehen. Besonders im Fokus stehen neue Prequel-Missionen, die die Vorgeschichte ausbauen sollen und dabei angeblich auch eine Rivalität zwischen Spartans und ODST-Einheiten thematisieren. Zusätzlich sollen die neuen Abschnitte Brutes einführen und sogar eine komplett neue Fraktion innerhalb des Covenant, die es in der 2001er-Version noch nicht gab.

Auch beim Thema Anpassungen scheint Halo: Campaign Evolved neue Wege zu gehen. Im Gespräch ist ein Skin-System für den Master Chief, das optische Varianten innerhalb der Kampagne ermöglichen soll. Viele Designs sollen sich am Mark-V-Stil orientieren, aber modernisiert sein. Einige Varianten könnten sogar die Silhouette des Chiefs spürbar verändern.

Prequel-Missionen mit zusätzlicher Story und neuen Schauplätzen

Neue Gegnertypen wie Brutes sowie eine zusätzliche Covenant-Fraktion

Skin-System für den Master Chief mit modernisierten Mark-V-Varianten

Gerüchte zu Waffen-Skins und weiterer Individualisierung

Ein Detail, das vielen sofort ins Auge fiel, war zuletzt ein knalloranges Rüstungsset durch eine Fanta-Kooperation rund um Xbox. Das hatte direkt Sorgen um Mikrotransaktionen angeheizt, doch hier gab es bereits Entwarnung aus der Community-Kommunikation: Ein In-Game-Shop soll es nicht geben, Rüstungen und Skins würden demnach eher über Gameplay oder Aktionen freigeschaltet.

Release-Fenster und Plattformen im Gespräch

Wann könnte Halo: Campaign Evolved erscheinen? Wenn der Status content complete stimmt, wäre ein Release in der zweiten Jahreshälfte 2026 plötzlich deutlich realistischer. Ein großer Moment dürfte der Xbox Games Showcase am 7. Juni 2026 werden, bei dem viele mit einer umfangreichen Enthüllung inklusive Release-Datum rechnen. Im Umlauf sind Spekulationen über einen Sommer-Launch, also Juli 2026 oder August 2026, auch um dem Herbst-Stau aus dem Weg zu gehen.

Ebenso brisant: Das Remake soll nicht nur für Xbox Series und PC erscheinen, sondern laut Gerüchten sogar für die PlayStation 5. Das würde zur aktuellen Strategie passen, große Marken breiter zu streuen, wäre für Halo als Xbox-Aushängeschild aber trotzdem ein echter Einschnitt. Dazu kommen bereits erste Flüstereien, dass Halo Studios langfristig auch Halo 2 und Halo 3 mit moderner Technik neu auflegen könnte.

Thema Aktueller Stand Entwicklungsstatus Laut Insider inhaltlich praktisch abgeschlossen, Fokus vermutlich auf Polishing Nächster wichtiger Termin Xbox Games Showcase am 7. Juni 2026 Release-Fenster 2026, Sommer wird spekuliert Plattformen Xbox Series, PC, laut Gerüchten auch PlayStation 5 Mikrotransaktionen Kein In-Game-Shop im Gespräch, Freischaltungen über Gameplay und Aktionen

Was meinst du: Reicht dir ein möglichst originales Remake, oder wünschst du dir bei Halo: Campaign Evolved eher mutige neue Inhalte wie die Prequel-Missionen und zusätzliche Fraktionen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.