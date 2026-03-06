Hades II im Early Access – deshalb zündet der Roguelike-Nachfolger auf Steam

Das lange Warten hat ein Ende: Der heiß erwartete Nachfolger zu einem der beliebtesten Roguelikes der letzten Jahre ist im Steam Early Access gelandet und legt dort gerade einen ziemlichen Raketenstart hin. Hades II ist nicht nur Supergiant Games erster direkter Nachfolger überhaupt, sondern wirkt schon in dieser frühen Phase wie ein Spiel, das die Community sofort wieder in den bekannten Run-Tunnel zieht.

Während viele Sequels erst einmal vorsichtig abtasten, fühlt sich Hades II schon jetzt erstaunlich selbstbewusst an. Mehr Möglichkeiten im Kampf, ein neuer Fokus in der Geschichte und deutlich mehr Routen sorgen dafür, dass sich jeder Durchlauf frisch anfühlt, ohne den typischen Hades-Flow zu verlieren.

Der Early-Access-Start und der Hype auf Steam

Was steckt hinter dem aktuellen Steam-Hype? Hades II ist im Mai 2024 im Early Access für Windows gestartet und hat sich seither in Windeseile zum Gesprächsthema für Roguelike-Fans entwickelt. Der Grund ist simpel: Das Fundament ist sofort da. Die Runs sind schnell, hart und motivierend, und das Gefühl von Fortschritt stellt sich genauso verlässlich ein wie im Vorgänger.

Supergiant Games trifft dabei wieder den Sweet Spot aus Action, Aufbau und Dialogen. Du gehst nicht nur für den nächsten Bossfight in den Run, sondern auch für die nächste starke Verbesserung, den nächsten Story-Happen und den nächsten Moment, in dem ein Build plötzlich komplett eskaliert.

Spannend: Im Oktober 2024 folgte zusätzlich eine macOS-Version im Early Access. Damit wurde die Einstiegshürde für noch mehr Leute gesenkt, was der Dynamik rund um das Spiel weiter Rückenwind gegeben hat.

Neuer Charakter, neue Wege, neue Systeme

Welche Neuerungen machen Hades II so anders? Statt Zagreus steht dieses Mal Melinoë im Mittelpunkt, Prinzessin der Unterwelt und seine Schwester. Inhaltlich geht es gegen Chronos, den Titanen der Zeit, der zurückgekehrt ist und Melinoës Familie gefangen hält. Das gibt der Geschichte sofort einen anderen Ton und sorgt für frische Motivationen, ohne die DNA der Reihe zu verbiegen.

Auch spielerisch wird spürbar ausgebaut. Besonders auffällig ist die neue Struktur mit zwei unterschiedlichen Pfaden: Neben der klassischen Unterwelt-Route gibt es zusätzlich eine Oberfläche-Route. Das allein verändert das Run-Gefühl massiv, weil du nicht mehr nur eine bekannte Abfolge perfektionierst, sondern dich auf mehrere Progressionslinien einlassen kannst.

Zu den wichtigsten Gameplay-Bausteinen gehören außerdem neue oder erweiterte Systeme, die Builds deutlich vielseitiger machen:

Ein überarbeitetes Cast-System, das Gegner festsetzen kann.

Die Magick-Leiste als neue Ressource für bestimmte Moves, die sich durch Angriffe wieder auflädt.

Hexes, also mächtige Beschwörungen über Selene, die im Run über einen kleinen Skilltree ausgebaut werden.

Mehr Regionen und dadurch mehr Varianz bei Gegnern, Belohnungen und Boss-Begegnungen.

Inhalte, Bosskämpfe und das, was dich langfristig bei der Stange hält

Warum fühlt sich jeder Run wieder nach Fortschritt an? Hades II bleibt dem Kernprinzip treu: Du kämpfst dich Raum für Raum voran, kassierst Belohnungen und schraubst deinen Build immer weiter hoch, bis dich ein Boss checkt oder du selbst durchmarschierst. Der Unterschied ist, dass die Welt gefühlt breiter ist und das Spiel dir schneller neue Situationen hinwirft.

Auf dem Unterwelt-Pfad geht es durch mehrere Regionen, darunter Erebus, Oceanus, die Felder der Trauer und Tartarus. Auf der Oberfläche warten unter anderem die Stadt Ephyra, die Kluft von Thessalien und der Olymp. Das sorgt nicht nur für mehr Abwechslung, sondern auch für mehr Gesprächsstoff, weil jede Zone ihre eigenen Highlights und Stolpersteine hat.

Auch bei den Bossen wird nicht gekleckert. Je nach Route triffst du unter anderem auf Hecate, Scylla samt Sirenen, Kerberos, Chronos, Polyphem, Eris, Prometheus und Typhon. Und wie im Vorgänger gilt: Selbst wenn du scheiterst, gehst du selten wirklich leer aus. Zurück am Crossroads nutzt du gesammelte Ressourcen für Upgrades, Freischaltungen, Waffen und neue Möglichkeiten, die den nächsten Run besser machen.

Habt ihr Hades II schon im Early Access gespielt und wie fühlt sich der Nachfolger für euch im Vergleich zum ersten Teil an? Schreibt eure Eindrücke gerne in die Kommentare.