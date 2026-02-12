Reign of the Warlock – Neuer Diablo 2 Resurrected DLC und Hexenmeister für Diablo 4

Blizzard sorgt für frischen Gesprächsstoff in der Diablo-Community: Für Diablo 2: Resurrected wurde mit Reign of the Warlock ein neuer DLC angekündigt. Gleichzeitig soll die Hexenmeister-Klasse auch ihren Weg in Diablo 4 finden. Damit rückt eine düstere, beschwörungsnahe Spielweise in den Fokus, die perfekt zum Ton der Reihe passt und für beide Spiele spürbar neue Build-Optionen verspricht.

Auch wenn Diablo 2: Resurrected seit dem Release vor allem über Seasons, Balance-Updates und Quality-of-Life-Anpassungen am Leben gehalten wurde, klingt Reign of the Warlock nach einem klaren inhaltlichen Aufschlag. Besonders spannend ist dabei der Doppel-Effekt: Wer zwischen den Generationen pendelt, bekommt offenbar ein gemeinsames Thema, das sich durch beide Titel zieht.

Reign of the Warlock erweitert Diablo 2: Resurrected

Was ist Reign of the Warlock in Diablo 2: Resurrected? Der DLC soll Diablo 2: Resurrected um neue Inhalte rund um die Hexenmeister-Thematik erweitern und setzt dabei klar auf dunkle Magie, Flüche und Beschwörungselemente als Aufhänger. Der Name legt nahe, dass es nicht nur um ein kosmetisches Paket geht, sondern um einen thematischen Content-Drop, der das Endgame und die Jagd nach neuer Beute neu anfeuern könnte.

Für Veteranen wäre das vor allem deshalb interessant, weil Diablo 2 traditionell stark von klar definierten Klassenidentitäten lebt. Ein DLC, der sich so offensichtlich um eine neue Magier-Fantasie dreht, könnte die Meta spürbar durcheinanderwirbeln, vorausgesetzt Blizzard liefert mehr als nur ein paar neue Gegenstände. Gerade die Aussicht auf neue Synergien mit Runenwörtern, Flüchen oder Begleitern passt wie angegossen in das Diablo-2-Grundgerüst.

Blizzard hält sich zur konkreten Ausgestaltung derzeit noch bedeckt, doch die Ankündigung alleine zeigt: Diablo 2: Resurrected soll weiterhin aktiv mit Inhalten versorgt werden und nicht nur als nostalgische Neuauflage nebenher laufen.

Hexenmeister kommt auch in Diablo 4

Welche Rolle spielt die Hexenmeister-Klasse in Diablo 4? Parallel zur DLC-Ankündigung für Diablo 2: Resurrected wurde bestätigt, dass die Hexenmeister-Klasse auch in Diablo 4 geplant ist. Das ist ein starkes Signal, weil Diablo 4 bisher vor allem über Seasons und Systemanpassungen erweitert wurde, neue Klassen aber immer ein Ereignis sind, das das komplette Build-Ökosystem neu sortiert.

Inhaltlich darf man bei einem Hexenmeister in Diablo 4 vor allem mit einem Toolkit rechnen, das sich deutlich von Zauberin oder Totenbeschwörer abgrenzt: weniger klassisches Elementarfeuerwerk, mehr Kontrolle, Debuffs und ein Spielstil, der Gegner schwächt und Kämpfe über Zeit, Flüche und beschworene Unterstützung entscheidet. Genau das könnte in einer Welt, die stark auf offene Events, Boss-Begegnungen und Gruppenplay setzt, eine hochinteressante Nische füllen.

Dass Blizzard den gleichen Klassen- und Themenkomplex zeitgleich für zwei Diablo-Generationen aufgreift, wirkt wie eine bewusst gesetzte Klammer: Fans bekommen eine neue Identität, die sowohl in der Oldschool-Struktur von Diablo 2 als auch in der modernen, serviceorientierten Ausrichtung von Diablo 4 funktionieren soll.

Was das Crossover für Builds, Loot und die Community bedeuten kann

Warum ist die gleichzeitige Ankündigung für beide Spiele so spannend? Weil Diablo sich im Kern immer über Builds definiert, und neue Klassen oder thematische DLCs die Jagd nach Items und perfekten Skill-Kombinationen neu starten. In Diablo 2: Resurrected könnte ein Hexenmeister-Fokus bedeuten, dass bestimmte Item-Affixe, Runen-Kombinationen oder Fluch-Mechaniken plötzlich deutlich gefragter werden.

In Diablo 4 dürfte die Wirkung noch größer ausfallen: Jede neue Klasse verändert nicht nur Solo-Builds, sondern auch Gruppenkombinationen, Boss-Taktiken und die Prioritäten beim Loot-Farming. Gerade wenn der Hexenmeister stark über Schwächungen und Kontrolle kommt, könnte er zum Schlüssel für schnellere Boss-Kills oder sicherere Runs in hohen Schwierigkeitsgraden werden.

Unterm Strich klingt Reign of the Warlock nach dem Versuch, die Diablo-Community über beide Spiele hinweg auf einen gemeinsamen Hype zu bündeln. Jetzt kommt es darauf an, wie umfangreich die Inhalte ausfallen, wie sie ins bestehende Balancing passen und ob die neue Klassenfantasie wirklich frische, eigenständige Spielstile liefert.

Was wünscht ihr euch von Reign of the Warlock in Diablo 2: Resurrected und wie sollte sich der Hexenmeister in Diablo 4 spielen? Schreibt eure Erwartungen und Build-Ideen in die Kommentare.