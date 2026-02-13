Neues Castlevania 2026 angekündigt – Belmonts Fluch setzt auf Metroidvania-Stil

Castlevania meldet sich 2026 mit einem komplett neuen Serienteil zurück und das ist für viele Fans längst überfällig. Konami hat während Sonys State of Play ein frisches Hauptspiel angekündigt, das nicht nur die Rückkehr der berühmten Vampirjäger verspricht, sondern auch optisch in eine Richtung geht, die vermutlich nicht jeden abholt.

Der neue Titel trägt den Namen Castlevania: Belmonts Fluch und ist damit das erste originale Mainline-Castlevania seit über einem Jahrzehnt. Zuletzt gab es 2014 mit Castlevania: Lords of Shadow 2 einen neuen Serienteil, der damals mit seinem 3D-Ansatz und dem actionlastigen Fokus spürbar vom klassischen Castlevania-Gefühl abwich.

Ein Comeback zum Jubiläum

Wann erscheint das neue Castlevania? Castlevania: Belmonts Fluch soll 2026 erscheinen und fällt damit ausgerechnet in das 40. Jubiläumsjahr der Reihe. Der allererste Teil startete im September 1986, und mit inzwischen fast 20 Haupteinträgen sowie zahlreichen Spin-offs und Neuauflagen zählt Castlevania zu den langlebigsten Namen der Branche.

Dass Konami die Marke nie komplett aus dem Blick verloren hat, zeigte sich in den letzten Jahren vor allem abseits der Spiele. Die Netflix-Anime-Serie Castlevania und die Nachfolgeserie Castlevania: Nocturne haben das Franchise auch bei Leuten präsent gehalten, die schon länger keinen Controller mehr für einen Belmont in die Hand genommen haben.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Für das kommende Spiel ist außerdem ein konkreter Zeitrahmen innerhalb der Timeline gesetzt: Belmonts Fluch spielt 23 Jahre nach Castlevania 3: Draculas Fluch. Der Debüt-Trailer deutet zudem an, dass Fanliebling Trevor Belmont wieder eine wichtige Rolle übernimmt.

Zurück zu Metroidvania, aber mit neuem Look

Welche Art von Gameplay bietet Belmonts Fluch? Trotz neuer Optik soll sich das Spiel spielerisch wieder deutlich stärker an dem orientieren, was viele mit der Reihe verbinden: Side-Scrolling, Erkundung und die typischen Metroidvania-Strukturen. Genau dieser Teil der DNA machte Castlevania in der Ära von Klassikern wie Symphony of the Night zu einem Genre-Mitbegründer, der bis heute nachwirkt.

Die große Diskussion dürfte allerdings am Artstyle hängen. Der erste Eindruck wirkt deutlich moderner, farbintensiver und explosiver als viele Fans es von Castlevania gewohnt sind. Der Look erinnert dabei stark an Dead Cells, was nicht nur Zufall ist, sondern direkt mit der Entwicklung zusammenhängt.

Konami arbeitet bei Belmonts Fluch mit Motion Twin zusammen, dem Team hinter Dead Cells. Zusätzlich ist auch Evil Empire beteiligt, das zuletzt ebenfalls als Entwickler im Umfeld von Rogue Prince of Persia in Erscheinung trat. Spannend für alle, die Dead Cells gespielt haben: Das gefeierte Return to Castlevania-DLC hat die Brücke zwischen beiden Welten bereits geschlagen und diese Kooperation im Nachhinein fast wie eine logische Vorbereitung wirken lassen.

Warum der Stilwechsel polarisiert und trotzdem passen kann

Warum wirkt der neue Artstyle so kontrovers? Castlevania hat einen sehr klaren, zeitlosen Wiedererkennungswert, gerade die 2D-Highlights werden bis heute für ihre Atmosphäre und ihren Stil geliebt. Wenn ein neues Hauptspiel plötzlich eher nach einem modernen Indie-Actionhit aussieht, ist Skepsis vorprogrammiert, selbst wenn das Gameplay in die vertraute Richtung zurückkehrt.

Gleichzeitig kann genau dieser Stilwechsel der entscheidende Schritt sein, um Castlevania wieder stärker im heutigen Markt zu verankern. Das Metroidvania-Genre ist populärer denn je, und ein auffälliger, dynamischer Look kann helfen, sich im Release-Kalender von 2026 klarer abzusetzen, ohne die Kernidee der Reihe aufzugeben.

Unterm Strich deutet aktuell vieles darauf hin, dass Konami hier nicht einfach nur Nostalgie bedienen will, sondern Castlevania mit einem neuen Team und einer neuen visuellen Identität wieder nach vorn bringt, auch wenn das nicht jeder sofort abfeiert.

Die wichtigsten Infos im Überblick

Was sollte man zu Castlevania: Belmonts Fluch wissen? Damit du die Ankündigung schnell einordnen kannst, hier die zentralen Punkte:

Neuer Serienteil: Castlevania: Belmonts Fluch ist ein komplett originales Mainline-Spiel.

Release-Zeitraum: Veröffentlichung ist für 2026 geplant.

Ankündigung: Reveal während Sonys State of Play.

Story-Einordnung: Spielt 23 Jahre nach Castlevania 3: Draculas Fluch.

Rückkehr eines Fanlieblings: Der Trailer teasert Trevor Belmont.

Gameplay-Ausrichtung: Side-Scrolling mit Metroidvania-Struktur.

Entwickler-Kollaboration: Motion Twin arbeitet mit Konami zusammen, zusätzlich ist Evil Empire beteiligt.

Optik: Neuer, farbintensiver Stil mit starker Dead-Cells-Anmutung.

Wie gefällt dir der neue Look von Castlevania: Belmonts Fluch, und würdest du dir lieber eine Optik näher an den Klassikern wünschen oder ist genau dieser Stilwechsel der richtige Schritt? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.