Game Director von God of War könnte sich vorstellen an Castlevania zu arbeiten

Game Director Eric Williams vom gefeierten God of War Ragnarök hat ein Auge auf Konamis Vampirtöter-Reihe geworfen. Im Kinda Funny Games: Spoilercast-Interview erzählt er heiter über God of War, die Gaming-Branche und seine Liebe zu „Castlevania“.

Warum das mögliche Crossover unter einem guten Stern stehen könnte, berichten wir euch hier.

Der Status Quo von Castlevania

Die Geschichte von „Castlevania“ erstreckt sich bis nach 1986 und die Reihe hat mittlerweile ähnlich viele Ableger, wie andere erfolgreiche Serien wie The Legend of Zelda. Trotzdem gab es seit 2014 kein wirklich neues Spiel mehr.

Damals erschien mit Lords of Shadow 2 die Fortsetzung zur Neuauflage der Serie. Warum also gab es bisher kein neues Spiel? Wie andere Hauptserien von Konami schlummert auch „Castlevania“ seit vielen Jahren. Könnte sich das bald ändern?

Anzeichen dafür geben, dass Konami kürzlich sein Silent Hill 2-Remake angekündigt hat. Außerdem gibt es auch Quellen, die nahelegen, dass ein Reboot von „Castlevania“ in der Mache sein könnte.

Interessant dabei ist, dass sowohl „Lords of Shadow 2“ als auch „Silent Hill 2“ von ausländischen Studios entwickelt wurden/werden. Vielleicht könnte es also gute Chancen geben für eine Zusammenarbeit mit dem amerikanischen „God of War“-Studio Santa Monica und Eric Williams?

Williams Aufruf an die Fans

Eric Williams bittet seine Fans, Lärm zu machen für diese mögliche Zusammenarbeit.

„Ihr könnt es schaffen, denn ihr habt das Publikum der Welt hier… Ich weiß nicht, was ich als nächstes mache, aber wenn mir jemand die Castlevania-Lizenz gibt, würde ich es lieben daran zu arbeiten.“ Kinda Funny Games – Spoilercast: Eric Williams

Auch jetzt schon arbeiten Santa Monica Studios an verschiedenen Games, wobei sie sich auch vorstellen könnten, exklusiv für „God of War“ zu arbeiten. Falls es nicht eine plötzliche Anfrage von Konami gibt… Dazu hat Williams noch eine schöne Anekdote im Gepäck.

Ein anderes Spielestudio hat versucht ihn abzuwerben mit den Worten: „Du willst doch nicht für den Rest deines Lebens nur als der God of War-Typ bekannt bleiben, oder?“ Das hatte wenig Eindruck auf Williams, denn er entgegnete: „Doch, das könnte mir eigentlich ganz gut gefallen.“

