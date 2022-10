Silent Hill 2: Bloober Team arbeitet an wahrem Next-Gen Remake, hier ist der Trailer

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass Silent Hill 2 für PlayStation 2 erschienen ist. Die Fans lieben das Spiel bis heute. Nach langem Warten bekommen wir nun endlich ein Remake dieses Klassikers. Neben den Moderatoren des Livestreams wurden verschiedene Stimmen zur Entwicklung des Remakes eingeholt.

„Silent Hill 2“ ist vor über 20 Jahren auf den Markt gekommen und hat die Herzen der Horrorfans im Sturm erobert. Bis heute wird es als das beste Horrorspiel aller Zeiten gehandelt. Jetzt bekommt es mit verbesserten Grafiken und neuem Soundtrack eine moderne Note verpasst. Den Entwicklern ist dabei wichtig, dass der Charme des Originals gewahrt wird:

„Deshalb gehen wir unsere Arbeit mit großem Respekt vor dem Original an, um zu gewährleisten, dass diese einzigartige Silent Hill-Atmosphäre erhalten bleibt. […] Kurz: Unser Ziel ist, alles wieder zu erschaffen, was das Spiel zu einem zeitlosen Klassiker machte, aber in einer neuen Form, die die Spieler noch tiefer in die nebeligen Straßen von Silent Hill hineinzieht“, so der CEO von Bloober Team.