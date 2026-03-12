Silent Hill 2 knackt 5 Millionen Verkäufe – Konami feiert den Horror-Meilenstein

Der Psycho-Horror Silent Hill 2 bleibt ein voller Erfolg für Konami. Wie das Unternehmen nun offiziell bekannt gegeben hat, wurde das Remake des Klassikers weltweit mehr als fünf Millionen Mal verkauft.

Die Zahl bezieht sich laut Konami auf den Stand vom 31. Januar 2026 und umfasst sowohl digitale als auch physische Verkäufe, Downloads über Store-Plattformen sowie Zugriffe über Abo-Dienste. Verfügbar ist das Spiel auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Erfolg für das Horror-Remake

Das Remake erschien ursprünglich am 8. Oktober 2024 und konnte sowohl Kritiker als auch Fans der Reihe überzeugen. Die Neuauflage basiert auf dem legendären Original aus dem Jahr 2001 und erzählt erneut die düstere Geschichte von James Sunderland, der nach einem mysteriösen Brief seiner verstorbenen Frau in die verlassene Stadt Silent Hill reist.

Dort trifft er auf groteske Kreaturen, rätselhafte Figuren und vor allem auf die Schatten seiner eigenen Vergangenheit.

Das Remake modernisiert die Vorlage deutlich:

komplett überarbeitete Grafik und Soundkulisse

neue Zwischensequenzen

erweitertes Kampfsystem

Schulterkamera statt fester Perspektiven

zusätzliche erkundbare Bereiche

Damit richtet sich das Spiel sowohl an Veteranen des Originals als auch an neue Spieler, die den Klassiker erstmals erleben möchten.

Zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen

Der Erfolg spiegelt sich auch in mehreren Preisen und Nominierungen wider.

So gewann Silent Hill 2 unter anderem sechs Kategorien bei den „PlayStation Blog Game of the Year Awards 2024“, darunter die Platin-Trophäe für die beste Story.

Weitere Ehrungen folgten 2025:

Hauptpreis für Sound bei den CEDEC Awards 2025

bei den Nominierung bei den The Game Awards 2024

Nominierung bei den BAFTA Games Awards 2025

Gerade die Atmosphäre, die musikalische Untermalung und die Neuinterpretation des Originals wurden von Kritikern häufig besonders hervorgehoben.

Konami startet großen Silent-Hill-Sale

Passend zum Verkaufsmeilenstein startet Konami außerdem einen Spring Sale im PlayStation Store. Dabei werden mehrere Titel aus der Horrorreihe deutlich reduziert.

Zu den wichtigsten Angeboten gehören:

Silent Hill f Deluxe Edition – 50 % Rabatt

Silent Hill 2 Deluxe Edition – 50 % Rabatt

Dual Pack aus Silent Hill 2 & Silent Hill f – 40 % Rabatt

Außerdem bestätigte Konami, dass das Dual Pack aus Silent Hill 2 und Silent Hill f nun auch für Xbox Series X|S erhältlich ist.

Comeback einer legendären Horror-Reihe

Mit dem Erfolg des Remakes zeigt sich erneut, dass die Silent Hill-Reihe weiterhin eine große Fangemeinde besitzt.

Nach Jahren relativer Funkstille versucht Konami seit einiger Zeit, das Franchise wieder stärker in den Fokus zu rücken – unter anderem mit neuen Spielen, Remakes und weiteren Projekten rund um die ikonische Horror-Marke.

Der Meilenstein von fünf Millionen verkauften Einheiten dürfte Konami dabei zusätzlich bestärken, den Neustart der Serie konsequent weiterzuführen.