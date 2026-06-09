Pokémon Pokopia: Gratis-Update und Expansion Pass angekündigt – neue Unterwasserwelt kommt 2026

Nintendo hat im Rahmen der aktuellen Nintendo Direct neue Inhalte für Pokémon Pokopia angekündigt. Das gemütliche Pokémon-Abenteuer wird nach dem Release weiter ausgebaut und erhält im August 2026 zunächst ein kostenloses Software-Update. Zusätzlich wurde ein kostenpflichtiger Expansion Pass vorgestellt, der in mehreren Teilen erscheinen soll und neue Inhalte bis ins Jahr 2027 bringt.

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem eine neue Unterwasserwelt, die Spielerinnen und Spieler künftig erkunden und weiter ausbauen können.

Kostenloses Update bringt die neue Dive-Attacke

Das kostenlose Software-Update für Pokémon Pokopia erscheint im August 2026 und führt unter anderem die neue Attacke Dive ein. Mit dieser können Spielerinnen und Spieler unter Wasser abtauchen und neue Bereiche erkunden.

In den gezeigten Spielszenen war zu sehen, wie die Spielfigur mit einer Art Taucherhelm durch eine farbenfrohe Unterwasserumgebung läuft. Dort begegnet sie verschiedenen Wasser-Pokémon, darunter Hydropi, Karpador und Schmerbe.

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Die neue Fähigkeit dürfte nicht nur für die Erkundung wichtig werden, sondern auch eine Voraussetzung für weitere Inhalte darstellen. Nintendo weist darauf hin, dass die Dive-Attacke benötigt wird, um bestimmte DLC-Inhalte starten zu können.

Städte können künftig unter Wasser erweitert werden

Neben der reinen Erkundung bringt das Update auch neue Möglichkeiten für den Aufbau der eigenen Umgebung. Spielerinnen und Spieler können ihre Stadt künftig offenbar auch unter Wasser erweitern.

In den gezeigten Bildern waren Straßen, Laternen, kleine Gebäude, Dekorationen und Pokémon in einer Unterwasserstadt zu sehen. Damit bleibt Pokémon Pokopia seinem gemütlichen Aufbau- und Lebenssimulations-Ansatz treu, erweitert diesen aber um eine neue Ebene.

Gerade dieser Aspekt dürfte für Fans spannend sein, die in Pokémon Pokopia nicht nur Pokémon treffen, sondern auch eigene Orte gestalten und weiterentwickeln möchten.

Expansion Pass mit drei Teilen angekündigt

Zusätzlich zum kostenlosen Update wurde ein Pokémon Pokopia Expansion Pass angekündigt. Dieser umfasst insgesamt drei Teile, die nach und nach veröffentlicht werden sollen.

Der erste Teil trägt den Namen Bubbly Basin und erscheint ebenfalls im August 2026. Dieser DLC scheint direkt an das kostenlose Update anzuknüpfen und erweitert das Spiel um das neue Unterwassergebiet.

Part 2 soll Ende 2026 erscheinen und zusätzliche neue Features bringen. Genauere Details zu diesen Funktionen wurden während der Präsentation noch nicht genannt.

Part 3 ist für 2027 geplant und soll eine weitere neue Stadt ins Spiel bringen. Damit deutet Nintendo bereits jetzt an, dass Pokémon Pokopia auch langfristig mit neuen Inhalten versorgt wird.

Bubbly Basin startet im August 2026

Der erste DLC-Teil Bubbly Basin steht klar im Fokus der Ankündigung. Dabei handelt es sich um ein neues Gebiet, das unter Wasser angesiedelt ist und offenbar neue Aufgaben, Pokémon-Begegnungen und Bauoptionen bietet.

Um den kostenpflichtigen DLC starten zu können, müssen Spielerinnen und Spieler allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Laut Hinweis aus der Präsentation muss zunächst die Quest „Raise the environment level“ in Bleak Beach abgeschlossen werden. Außerdem wird die Dive-Attacke benötigt, die mit dem kostenlosen Update hinzugefügt wird.

Damit verbindet Nintendo das kostenlose Update und den Expansion Pass direkt miteinander. Wer die neuen DLC-Inhalte erleben möchte, muss also erst die neuen Möglichkeiten des Gratis-Updates nutzen.

Neue Inhalte bis 2027 geplant

Besonders interessant ist der längere Zeitplan des Expansion Pass. Während Bubbly Basin bereits im August 2026 erscheint, folgt der zweite Teil erst Ende 2026. Der dritte Teil ist sogar erst für 2027 geplant.

Damit bekommt Pokémon Pokopia eine recht klare Roadmap für die Zeit nach dem Launch. Nintendo setzt also nicht nur auf ein einzelnes Update, sondern plant mehrere Erweiterungen, die das Spiel über längere Zeit frisch halten sollen.

Für Fans von gemütlichen Pokémon-Abenteuern könnte das ein gutes Zeichen sein. Die neuen Inhalte erweitern nicht nur die Spielwelt, sondern setzen offenbar auch stärker auf Erkundung, Aufbau und neue Interaktionsmöglichkeiten mit Pokémon.

Pokémon Pokopia wird deutlich erweitert

Mit dem kostenlosen Update und dem Expansion Pass wächst Pokémon Pokopia spürbar über den ursprünglichen Umfang hinaus. Die neue Dive-Attacke, Unterwassergebiete und zusätzliche Städte passen gut zum ruhigen, kreativen Ansatz des Spiels.

Vor allem Bubbly Basin wirkt wie eine sinnvolle Erweiterung, weil die Unterwasserwelt nicht nur optisch anders aussieht, sondern auch neue Gameplay-Möglichkeiten bietet. Wer Pokémon Pokopia wegen seiner entspannten Atmosphäre, dem Aufbau der eigenen Umgebung und den Begegnungen mit Pokémon spielt, dürfte hier einiges zu tun bekommen.

Das kostenlose Update erscheint im August 2026. Der Expansion Pass startet ebenfalls im August 2026 mit Bubbly Basin, wird Ende 2026 mit weiteren Features fortgesetzt und 2027 um eine zusätzliche neue Stadt erweitert.