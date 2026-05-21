Die Spannung rund um Take-Two Interactive steigt weiter. Kurz vor den heutigen Quartalszahlen hat die weltweit führende US-Investmentbank Morgan Stanley das Kursziel für die Take-Two-Aktie deutlich angehoben und nennt dabei erneut den wichtigsten Grund: GTA 6.

Die Analysten rechnen nach dem Launch des Spiels offenbar mit einer Verkaufswelle, die selbst historische GTA-Rekorde übertreffen könnte.

Analysten erwarten 40 Millionen verkaufte GTA-6-Einheiten

Laut Morgan Stanley könnte Grand Theft Auto VI bereits im ersten Geschäftsjahr nach Release rund 40 Millionen Einheiten verkaufen.

Zum Vergleich: Grand Theft Auto V erreichte im vergleichbaren Zeitraum rund 33 Millionen Verkäufe und entwickelte sich später zum zweiterfolgreichsten Videospiel aller Zeiten.

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Die Analysten sehen deshalb enormes Potenzial für die Aktie von Take-Two. Das Kursziel wurde auf 280 US-Dollar angehoben, gleichzeitig bleibt die Einstufung „Overweight“ bestehen.

Besonders bemerkenswert: Trotz der starken Entwicklung in den letzten Monaten notiert die Aktie aktuell weiterhin unter ihrem bisherigen 52-Wochen-Hoch.

GTA 6 wird zum wichtigsten Spiel der gesamten Branche

Dass sich Investoren so stark auf GTA 6 konzentrieren, überrascht kaum.

Der Release des Spiels am 19. November 2026 gilt bereits jetzt als wahrscheinlich größter Entertainment-Launch der kommenden Jahre. Viele Branchenbeobachter erwarten, dass GTA 6 nicht nur neue Verkaufsrekorde aufstellt, sondern auch Hardware-Verkäufe, Konsolen-Bundles und digitale Umsätze massiv antreibt.

Take-Two selbst hatte bereits mehrfach betont, dass man rund um GTA 6 eine außergewöhnlich starke Nachfrage erwartet.

Für Analysten ist der Titel deshalb weit mehr als nur ein großes Videospiel – GTA 6 gilt inzwischen als zentraler Wachstumstreiber für den gesamten Konzern.

Quartalszahlen heute nach Börsenschluss

Zusätzliche Aufmerksamkeit bekommt die Aktie heute durch den anstehenden Earnings Call.

Take-Two Interactive veröffentlicht am Abend die Ergebnisse für das vierte Quartal und das komplette Geschäftsjahr 2026.

Die Erwartungen des Marktes liegen derzeit bei:

rund 1,55 Milliarden US-Dollar Umsatz

etwa 0,56 bis 0,57 US-Dollar Gewinn je Aktie

weiterhin hohe Entwicklungskosten durch GTA 6

Besonders wichtig wird allerdings weniger das vergangene Quartal, sondern vor allem der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027.

Denn genau dort erwarten Analysten einen massiven Sprung der sogenannten Net Bookings – also der prognostizierten Einnahmen aus Spielverkäufen, digitalen Inhalten und Services.

Schätzungen gehen aktuell von 8,75 bis 9,3 Milliarden US-Dollar aus. Ein Großteil dieses erwarteten Wachstums wird direkt mit GTA 6 verbunden.

GTA 6 verändert schon jetzt die Börse

Interessant ist dabei auch der historische Vergleich.

Morgan Stanley verweist darauf, dass Aktien großer Publisher in den sechs Monaten vor einem bedeutenden Spiele-Release im Durchschnitt um rund 18 Prozent steigen.

Und genau dieses Szenario könnte sich aktuell erneut wiederholen.

Denn obwohl GTA 6 erst im November erscheint, beeinflusst der Titel schon jetzt Marktprognosen, Investorenentscheidungen und Analystenbewertungen. Kaum ein anderes Spiel hat derart große wirtschaftliche Auswirkungen, noch bevor es überhaupt veröffentlicht wurde.

Strauss Zelnick spricht über KI und Kreativität

Neben GTA 6 rückte zuletzt auch das Thema künstliche Intelligenz stärker in den Fokus.

Take-Two-CEO Strauss Zelnick erklärte, dass das Unternehmen KI bereits unterstützend bei der Entwicklung nutze – etwa zur effizienteren Produktion bestimmter Assets.

Gleichzeitig machte Zelnick aber klar, dass KI seiner Ansicht nach keine kulturell relevanten Hits erschaffen könne.

Originalität, kreative Ideen und starke Charaktere würden weiterhin von echten Entwicklern entstehen – und genau darin sieht Take-Two offenbar weiterhin den wichtigsten Erfolgsfaktor.

GTA 6 trägt die Erwartungen der gesamten Branche

Die Bedeutung von Grand Theft Auto VI geht inzwischen weit über Take-Two hinaus.

Publisher, Hardware-Hersteller und Investoren beobachten genau, wie erfolgreich der Launch tatsächlich wird. Viele Analysten gehen davon aus, dass GTA 6 die aktuelle Konsolengeneration noch einmal massiv pushen könnte.

Gerade Sony und Microsoft dürften deshalb großes Interesse daran haben, dass Rockstar den aktuellen Release-Termin halten kann.

Sollte Take-Two heute Abend den November-Launch erneut bestätigen, wäre das deshalb nicht nur für Fans wichtig – sondern auch für die gesamte Branche.

Traut ihr GTA 6 tatsächlich 40 Millionen Verkäufe im ersten Jahr zu oder sind die Erwartungen inzwischen zu hoch?