Neue Gelegenheitsjobs in GTA Online – Spiele jetzt als Feuerwehrmann & Co!

Rockstar Games sorgt erneut für frischen Wind in Los Santos: Vom 29. Januar bis zum 4. Februar 2026 bringt das aktuelle GTA Online Event neue Inhalte, Boni und bekannte Fahrzeuge zurück auf die Straßen von San Andreas. Im Mittelpunkt stehen besonders die neuen Gelegenheitsjobs, bei denen du dich in ungewöhnlichen Rollen beweisen kannst.

Neue Inhalte und Belohnungen in GTA Online

Welche neuen Jobs wurden in das Spiel integriert? Mit dem Start dieser Eventwoche führt Rockstar drei neue sogenannte Odd Jobs ein: Als Gabelstaplerfahrer, Feuerwehrmann oder Zeitungsbote kannst du nun alternative Beschäftigungen annehmen. Diese bieten nicht nur Abwechslung zum klassischen Leben als Gangster, sondern auch exklusive Belohnungen.

Was gibt es für das Abschließen dieser Aufgaben? Wenn du insgesamt fünf verschiedene Gelegenheitsjobs abschließt, sicherst du dir das exklusive Kleidungsstück Downtown Cab Co. Revere Collar Shirt. Diese Gratis-Belohnung wird dir innerhalb von 72 Stunden nach Abschluss der Herausforderung automatisch gutgeschrieben.

Kommende Inhalte und neue Fahrzeuge

Was erwartet dich ab dem 5. Februar 2026? Mit dem nächsten Inhaltsupdate wird der neue Deadline Duett Gegnermodus freigeschaltet. Gleichzeitig endet die Exklusivität des Pfister Astrale für GTA+ Mitglieder: Ab dem 5. Februar ist das Fahrzeug für alle Käuferschichten erhältlich.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche Fahrzeuge kehren zurück? Eine Rückkehr feiert das Motorrad Dinka Thrust. Ursprünglich aus dem High-Life-Update bekannt, war es längere Zeit nicht käuflich. Jetzt kannst du es bei Legendary Motorsport für 75.000 Euro erwerben. Durch das Absolvieren von zehn Zeitungsrouten sinkt der Preis sogar auf 56.250 Euro.

Casino-Gewinn und LS Car Meet Preisfahrzeug

Welches Fahrzeug gibt es am Glücksrad? Diese Woche kannst du im Casino den Mammoth Patriot Mil-Spec gewinnen. Normalerweise kostet er 1.710.000 Euro bei Southern San Andreas Super Autos. Als GTA+ Mitglied bekommst du sogar zwei Drehs pro Tag.

Was ist das aktuelle Preisfahrzeug im LS Car Meet? Wenn du bei einem beliebigen LS Car Meet Serienrennen unter die Top 4 kommst, erhältst du den Declasse Tampa GT. Dieses Fahrzeug kostet regulär 1.311.000 Euro.

Testfahrzeuge der Woche

Welche Autos kannst du auf der Teststrecke ausprobieren? In dieser Woche stehen auf dem Test Track drei Fahrzeuge zur Probefahrt bereit:

Benefactor Feltzer

BF Bifta

Lampadati Furore GT

Was ist das Premium-Testfahrzeug? Das Premium-Modell zum Testen ist der Karin Vivanite – jedoch nur für PS5, Xbox Series X/S und Enhanced PC-Versionen von GTA Online verfügbar.

Händlerangebote für Fahrzeuge im Rampenlicht

Was gibt’s im Luxus-Autoshowroom? Bei Luxury Autos in Rockford Hills kannst du diese Woche den Progen Luiva und den Vapid Uranus LozSpeed erwerben.

Welche Fahrzeuge bietet Simeon an? Im Premium Deluxe Motorsport Shop von Simeon kannst du folgende Fahrzeuge testen und kaufen:

Annis Hardy im Taxi-Import-Design

Declasse Lifeguard

Karin 190z

Pegassi Pizza Boy

Übermacht Cypher (Drift Taxi-Lackierung)

Gun Van Angebot der Woche

Welche Waffen und Ausrüstungen sind reduziert? Bei der mobilen Schießbude findest du diese Woche eine große Auswahl. Einige Beispiele:

Waffe/Ausrüstung Rabatt Servicekarabiner 50 % (GTA+ ebenfalls 50 %) Militärgewehr 10 % (GTA+ 30 %) Kompakter EMP-Werfer 10 % (GTA+ 20 %) Körperpanzerung 10 % – 20 % (je nach Stufe)

Bonuszahlungen und Belohnungen

Welche Aktivitäten bringen doppelte Belohnungen? In der aktuellen Woche erhältst du doppelte GTA$ und RP bei folgenden Missionstypen:

Alle Gelegenheitsjobs

RC-Zeitrennen

Issi-Klassik-Rennen

Community-Rennserie

Taxifahrten

Produktion in Kokainlaboren

Wöchentliche Zeitrennen

Welche Herausforderungen gibt es diese Woche? Wenn du dein Können auf Zeit unter Beweis stellen willst, stehen dir diese Herausforderungen zur Verfügung:

HSW-Zeitrennen: Del Perro Beach

RC-Zeitrennen: Baustelle I

Normales Zeitrennen: Sägewerk

Premiumrennen: Down the Drain

Wöchentliche Herausforderung und Gratisgeschenk

Wie bekommst du das Pizza This T-Shirt? Diese Woche lautet die Spezialaufgabe: Liefere fünf Pizzalieferungen aus. Als Belohnung winken dir 100.000 GTA$ sowie das „Pizza This“ Tee-Shirt.

Gibt es Gratisfahrzeuge? Ja, der Pegassi Pizza Boy ist diese Woche komplett kostenlos erhältlich.

Rabatte im Überblick

Welche Fahrzeuge und Inhalte sind günstiger? Hier eine Auswahl der aktuellen Rabatte:

100 % Rabatt: Pegassi Pizza Boy

40 % Rabatt: Kokainlabore und Anpassungen

30 % Rabatt auf Fahrzeuge wie Blimp, Nagasaki Outlaw, Brute Bobcat und mehr

Fazit: Lohnt sich das Event?

Was macht die Eventwoche besonders? Die am 29. Januar gestartete Woche in GTA Online weiß mit abwechslungsreichen Jobs, üppigen Rabatten und einem spannenden Mix aus alten und neuen Inhalten zu überzeugen. Vor allem die Odd Jobs und das neue Fortschrittssystem sorgen für zusätzliche Motivation – auch abseits des klassischen Verbrechensalltags in Los Santos.

Wie gefallen dir die neuen Jobs und Belohnungen? Lass gerne einen Kommentar da und sag uns, was du von dieser Eventwoche hältst!