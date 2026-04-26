Minecraft-Leak im Hallmark-Listing – Wer ist der unbekannte Blub-Mob

Ausgerechnet ein Weihnachtsdeko-Artikel sorgt gerade für Wirbel in der Minecraft-Community: In einem Produktlisting ist ein bislang unbekannter Charakter aufgetaucht, den Mojang offiziell noch gar nicht vorgestellt hat. Der Name, der dabei ins Auge springt, lautet Blub und damit könnte sich ein neuer Mob am Horizont abzeichnen.

Die Entdeckung passt in eine Phase, in der Minecraft ohnehin in kürzeren Abständen weiterentwickelt wird. Statt eines großen jährlichen Updates setzt Mojang inzwischen auf kompaktere Game-Drops, die alle drei bis vier Monate erscheinen und einzelne Bereiche gezielt erweitern.

Der Leak über das Hallmark-Listing

Wie kam der Name Blub überhaupt ans Licht? Der Auslöser war ein Eintrag im Hallmark-Katalog zu Minecraft-Keepsake-Ornamenten. Dort wird ein Ornament für einen unbekannten Charakter namens Blub geführt, inklusive Silhouette. Zu erkennen ist eine Kreatur, die auf den ersten Blick lange Ohren und lange Beine zu haben scheint.

Laut Listing soll das Ornament am 10. Oktober 2026 bestellbar sein und damit pünktlich vor dem Weihnachtsgeschäft erscheinen. Weil Mojang zu Blub bislang nichts veröffentlicht hat, werten viele Fans das Produkt als unbeabsichtigten Hinweis darauf, dass ein neuer Mob in Arbeit sein könnte.

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Produkt Termin Preis Hallmark Keepsake Ornament: Blub 10. Oktober 2026 Preis für Deutschland nicht bestätigt

In sozialen Netzwerken und Foren wurde der Fund schnell aufgegriffen, unter anderem mit der Theorie, dass Blub im Rahmen eines Herbst-Updates im Spiel auftauchen könnte. Gleichzeitig gab es auch Spekulationen, ob Blub mit Minecraft Dungeons 2 zusammenhängt, das später im Jahr erscheinen soll. Andere Stimmen halten das für eher unwahrscheinlich und tippen stattdessen auf einen klassischen Minecraft-Mob.

Warum neue Mobs jetzt besonders gut passen

Warum könnte Mojangs neuer Update-Rhythmus Blub begünstigen? Mojang hat den Wechsel zu regelmäßigeren Game-Drops damit begründet, dass die Entwicklung nachhaltiger werden soll und Teams ihre Prioritäten besser aufteilen können. In der Praxis heißt das, dass nicht nur große Systeme auf einmal angefasst werden, sondern auch kleinere, greifbare Inhalte häufiger ins Spiel wandern können.

Ein Beispiel dafür war Tiny Takeover, bei dem unter anderem Baby-Varianten bekannter Mobs in den Fokus gerückt sind. Genau solche kleineren Content-Happen passen auch zu der Idee, zwischendurch neue Kreaturen einzustreuen, die die Welt lebendiger machen oder neue Interaktionen ermöglichen.

Hinzu kommt: Der Herbst war historisch oft ein Zeitpunkt, an dem Minecraft neue Mobs stark in den Mittelpunkt gerückt hat. Zwar wurde der Mob Vote bereits 2024 offiziell eingestellt, aber neue Kreaturen wurden trotzdem weiterhin ergänzt. Ein möglicher Reveal von Blub im Umfeld eines Herbst-Drops würde also ins Muster passen, auch wenn Mojang dank des neuen Plans theoretisch jederzeit nachlegen könnte.

Welche Theorien rund um Blub kursieren

Was könnte Blub im Spiel sein? Weil das Listing nur Name und Silhouette zeigt, gehen die Vorstellungen weit auseinander. In der Community liest man vor allem diese Ideen:

ein kleines Haustier, das den Spieler begleitet

ein kurioses Utility-Wesen, das mit Crafting oder Tränken zu tun hat

ein lebendiger Kessel oder ein kesselähnlicher Mob als Gag-Design

ein neuer friedlicher Overworld-Mob mit ungewöhnlicher Fortbewegung, passend zu den langen Beinen

Ob Blub tatsächlich so heißt, am Ende vielleicht nur ein interner Codename ist oder ob Hallmark hier schlicht früh dran war, bleibt offen. Klar ist nur: Wenn ein Merch-Partner einen Namen samt neuer Figur zeigt, steigt die Erwartung, dass Mojang früher oder später nachzieht und Blub auch im Spiel auftaucht.

Was glaubt ihr, was Blub ist und in welches Biom er passen würde? Schreibt eure Theorie in die Kommentare.