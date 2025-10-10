Minecraft 2025 Update – Zähmbare Nautilus erwartet, neue Waffen und mehr

Minecraft hat für seine Fans wieder einige spannende Neuerungen in petto. Mit dem neuesten Java-Snapshot 25w41a kannst du jetzt einen Blick auf die kommenden Features des Mounts of Mayhem Game Drops werfen. Dieser vierte Game Drop des Jahres 2025 erweitert die Minecraft-Welt um neue Kreaturen, Waffen und wichtige Anpassungen an bestehenden Mechaniken.

Neue Kreaturen im Fokus

Welche neuen Kreaturen kannst du entdecken? Das Highlight des Updates ist der Nautilus, ein zähmbares, neutrales Unterwasser-Mob, das in allen Ozeanbiomen spawnt. Der Nautilus kann mithilfe einer Sättel geritten werden und verleiht dir den „Breath of the Nautilus“-Effekt, der das Atmen unter Wasser ermöglicht.

Ein weiteres neues Mob ist der Zombie-Nautilus, der von einem Ertrunkenen mit Dreizack geritten wird. Diese sind nur dann feindlich, wenn sie von einem feindlichen Mob gesteuert werden. Sowohl der Nautilus als auch der Zombie-Nautilus können mit einer speziellen Rüstung ausgestattet werden, die in verschiedenen Materialien wie Kupfer, Gold und Netherite erhältlich ist.

Die Einführung der Speerwaffe

Was bietet der neue Speer? Eine bedeutende Ergänzung im Waffenarsenal ist der Speer, der in verschiedenen Materialien wie Holz, Stein und Diamant hergestellt werden kann. Diese Waffe hat eine größere Reichweite als die meisten anderen Werkzeuge und Waffen in Minecraft. Wenn du jedoch zu nah an deinem Ziel bist, richtet der Speer keinen Schaden an.

Der Speer verfügt über zwei Hauptangriffe: den schnellen Jabb-Angriff und den mächtigen Charge-Angriff. Zusätzlich gibt es eine einzigartige Lunge-Verzauberung, die dich bei einem Jab-Angriff in die Blickrichtung vorwärts katapultiert.

Zombie-Pferde und ihre Eigenheiten

Was ist bei Zombie-Pferden neu? Zombie-Pferde sind jetzt ebenfalls Teil der Minecraft-Welt und können in Dunkelheit spawnen. Sie bleiben jedoch friedlich, solange sie nicht von einem feindlichen Mob geritten werden. Diese Pferde brennen im Sonnenlicht, aber du kannst sie mit Pferderüstungen schützen.

Zombie-Pferde sind zähmbar und können genauso wie normale Pferde geritten werden. Ein besonderes Merkmal dieser Pferde ist, dass sie rote Pilze droppen, wenn sie von einem Zombie geritten werden und getötet werden.

Neuerungen bei den Spielmechaniken

Welche spielmechanischen Änderungen gibt es? Neben den neuen Mobs und Waffen gibt es zahlreiche Anpassungen an bestehenden Spielmechaniken. Eine davon ist die Überarbeitung der Grafikmodi. Die bisherigen Modi „Fast“, „Fancy“ und „Fabulous!“ wurden durch Voreinstellungen ersetzt, die dieselben Namen tragen. Diese Voreinstellungen steuern die meisten „Qualität & Leistung“-Einstellungen auf einmal.

Darüber hinaus wurden die Fortschritte in Minecraft aktualisiert, um die neuen Features wie den Nautilus und den Zombie-Nautilus zu integrieren. Dies soll den Spielern helfen, ihre Ziele im Spiel besser zu verfolgen.

Einblick in die technische Seite

Welche technischen Änderungen erwarten dich? Auf der technischen Seite wurden viele Verbesserungen vorgenommen, darunter die Einführung eines neuen Befehls namens „stopwatch“, der es ermöglicht, die Echtzeit zu verfolgen. Dieser Befehl soll die bisherige Methode der Weltgrenzenmessung ersetzen.

Zusätzlich wurden einige Fehler behoben, die das Spielerlebnis beeinträchtigen könnten. Dazu gehören Probleme mit der Anzeige von Texturen und der Benutzeroberfläche sowie Verbesserungen bei der Leistung der Debug-Renderer.

Was hältst du von den neuen Features im Minecraft-Snapshot? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren mit!