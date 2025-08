LEGO’s exklusive Star Wars und Minecraft Geschenksets – Dein Must-Have für 2025!

LEGO hat für August 2025 eine Vielzahl neuer Sets veröffentlicht, aber einige Last-Minute-Ergänzungen kamen über exklusive Angebote. Zwei spannende Geschenksets sind jetzt erhältlich: das LEGO Star Wars: The Clone Wars & The Mandalorian 3-in-1 Geschenkset und das LEGO Minecraft 5-in-1 Geschenkset. Beide Sets kombinieren mehrere vorhandene Sets und bieten einen erheblichen Rabatt im Vergleich zum Einzelkauf. Für Sammler lohnt sich der Kauf besonders, da viele Minifiguren in jedem Bundle enthalten sind. Beachte jedoch, dass diese exklusiven LEGO-Bundles schnell ausverkauft sein können.

LEGO Star Wars: The Clone Wars & The Mandalorian 3-in-1 Geschenkset

Was ist im LEGO Star Wars Geschenkset enthalten? Das Set mit der Nummer 66804 enthält den LEGO Star Wars Clone Trooper & Battle Droid Battle Pack 75372, Ambush on Mandalore Battle Pack 75373 und den Captain Rex Y-Wing Microfighter 75391. Insgesamt sind 9 Minifiguren und 5 Droidenfiguren enthalten.

Die Minifiguren umfassen Captain Rex, einen Mandalorianischen Krieger, Mandalorian Nite Owl, Clone Shock Trooper, zwei Imperiale Kommandos sowie drei Klonkrieger. Zudem sind zwei Battle Droids und drei Super Battle Droid Figuren dabei. Mit 423 Teilen sorgt dieses Set für stundenlangen Bauspaß und ist exklusiv bei einem großen Händler erhältlich.

LEGO Minecraft 5-in-1 Geschenkset

Welche Sets sind im LEGO Minecraft Geschenkset enthalten? Das Set mit der Nummer 66805 kombiniert fünf bestehende Minecraft-Sets: Minecraft Steve’s Desert Expedition 21251, The Armory 21252, The Nether Lava Battle 21266, The Illager Desert Patrol 21267 und The Lush Cave Fight 30705. Insgesamt sind 15 Minifiguren enthalten.

Zu den Figuren gehören Steve, ein Baby-Kamel, Phantom, drei Alex-Figuren, ein Rüstungsschmied, Wither-Skelett, Blaze, Strider, Kaktusritter, Vindicator, Skelett und zwei Plünderer. Dieses umfassende Set bietet eine Vielzahl von Abenteueroptionen innerhalb der Minecraft-Welt.

Neue LEGO Star Wars Sets im August 2025

Welche neuen LEGO Star Wars Sets sind erhältlich? Im August 2025 gibt es aufregende neue LEGO Star Wars Sets. Hier eine Übersicht der Neuerscheinungen:

AT-ST Walker / 75417 / 199,99 €

Battle of Felucia Separatist MTT / 75435 / 159,99 €

Republic Juggernaut / 75413 / 159,99 €

Wicket der Ewok / 75430 / 129,99 €

K-2SO / 75434 / 89,99 €

Jango Fetts Raumschiff / 75433 / 69,99 €

V-19 Torrent Starfighter / 75432 / 64,99 €

The Force Burner Snowspeeder / 75414 / 54,99 €

327th Star Corps Klonkrieger Battle Pack / 75431 / 44,99 €

Neue LEGO Minecraft Sets im August 2025

Welche neuen LEGO Minecraft Sets gibt es im August? Auch für Minecraft-Fans gibt es neue Sets, die das Spielerlebnis erweitern. Die neuen Sets sind:

Minecraft Der Enderman Turm / 21279 / 99,99 €

Minecraft Außenposten der Plünderer und Verwüster / 21278 / 79,99 €

Diese Sets bieten spannende Bau- und Spielmöglichkeiten für alle LEGO- und Minecraft-Fans. Mit den neuen und exklusiven Sets im August ist für jeden etwas dabei. Wirf einen Blick auf die neuen Angebote und sichere dir deine Favoriten, bevor sie ausverkauft sind!

Was hältst du von den neuen LEGO Star Wars und Minecraft Sets? Lass es uns in den Kommentaren wissen!