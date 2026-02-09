The Last of Us Staffel 3 – Drehplan 2026 deutet Release erst 2027 an

Die TV-Zukunft von The Last of Us nimmt immer klarere Formen an: Neue Produktionsunterlagen deuten darauf hin, dass die dritte Staffel einen Großteil von 2026 in Anspruch nimmt und damit eine Rückkehr der Serie im Jahr 2027 sehr wahrscheinlich wird. Für Fans klingt das erst mal nach einer langen Wartezeit, aber genau diese Geschichte ist auch nicht dafür gemacht, im Schnellverfahren abgehandelt zu werden.

Interessant ist dabei nicht nur das Timing, sondern auch die Signalwirkung: Wenn die Serie in absehbarer Zeit in Richtung Abschluss steuert, wirkt ein mögliches The Last of Us Part III als Videospiel plötzlich wieder ein Stück greifbarer. Zumindest passt es auffällig gut zu den aktuellen Entwicklungen hinter den Kulissen.

Drehplan und Release-Zeitfenster

Wann startet die Produktion von Staffel 3? Laut den vorliegenden Produktionsangaben soll Staffel 3 vom 2. März 2026 bis zum 27. November 2026 gedreht werden. Damit belegt die Produktion fast das gesamte Jahr und legt ein Release-Zeitfenster nahe, das eher in 2027 als in 2026 liegt.

Das würde auch zur bisherigen Kadenz passen: Zwischen Staffel 1 und Staffel 2 lagen rund zwei Jahre. Eine Ausstrahlung im Frühjahr 2027 wäre daher ein plausibles Szenario, ohne dass es sich wie eine komplette Vollbremsung anfühlt.

Wie könnte sich die längere Drehzeit auswirken? Auffällig ist, dass der Drehzeitraum laut Bericht rund zwei Monate länger ausfallen soll als bei Staffel 2. Das könnte darauf hindeuten, dass HBO diesmal mehr Raum für die Story einplant und vielleicht auch die Episodenanzahl anzieht. Gerade bei dem Stoff, der jetzt ansteht, wäre das ein wichtiges Signal.

Inhaltliche Weichenstellung für Abby und das Ende

Welche Story-Abschnitte stehen im Mittelpunkt? Inhaltlich ist die Ausgangslage klar: Abby bekommt in dieser Phase der Handlung naturgemäß deutlich mehr Gewicht, weil ihre Perspektive einen großen Teil der Erzählung trägt. Zusätzlich steht mit dem Santa-Barbara-Abschnitt ein Element im Raum, das sich als Abschlussbogen eignet, falls Staffel 3 tatsächlich das Finale der HBO-Serie werden sollte.

Der Knackpunkt: Das ist nicht der Teil der Geschichte, den man nebenbei „wegspielen“ kann. Wenn Staffel 2 bei manchen Zuschauern den Eindruck hinterlassen hat, zu viel zu komprimieren, dann ist Staffel 3 die Chance, das Tempo wieder stärker in den Dienst der Charaktere zu stellen.

Wie viele Folgen wären sinnvoll? Eine konkrete Episodenanzahl ist nicht bestätigt, aber der längere Drehplan füttert die Hoffnung, dass es eher in Richtung neun oder zehn Folgen geht. Gerade die großen Setpieces und die emotionalen Spitzen funktionieren besser, wenn sie nicht gehetzt wirken.

Neue Besetzung und Änderungen im Kreativteam

Welche neuen Schauspieler sind bestätigt? Für Staffel 3 sind zwei neue Cast-Updates bekannt: Jorge Lendeborg Jr. übernimmt die Rolle von Manny und ersetzt Danny Ramirez, der laut Bericht wegen Terminkonflikten ausgestiegen ist. Außerdem stößt Clea DuVall zur Besetzung, ihre Rolle wird als nicht näher benannte Seraphitin beschrieben.

Dass DuVall bei den Seraphiten einsortiert wird, ist spannend, weil diese Fraktion in den kommenden Ereignissen mehr Raum einnehmen dürfte. Welche konkrete Figur sie verkörpert, bleibt aber offen.

Welche Bedeutung hat Neil Druckmanns Rückzug? Ebenfalls relevant: Neil Druckmann ist nach Abschluss von Staffel 2 nicht mehr als Co-Showrunner dabei. Offiziell heißt es, er wolle sich wieder voll auf Naughty Dog konzentrieren. Für Staffel 3 bedeutet das: Craig Mazin trägt die kreative Verantwortung nun noch stärker, und der Druck steigt, die Community nach gemischten Reaktionen auf Staffel 2 wieder geschlossener abzuholen.

Warum The Last of Us Part III plötzlich realistischer wirkt

Kommt The Last of Us Part III jetzt wirklich? Ein neues Spiel ist weiterhin nicht offiziell angekündigt, aber die Gemengelage wirkt auffällig: Druckmanns Fokus auf Naughty Dog, Berichte über ein mögliches Serienende nach Staffel 3 und die grundsätzliche Logik, dass das Franchise nach Part II noch Raum für einen dritten großen Teil hätte.

Gerade wenn HBO die TV-Story nicht endlos fortsetzen will, entsteht ein Fenster, in dem Naughty Dog wieder die Deutungshoheit übernehmen könnte. Viele Fans sehen The Last of Us ohnehin als potenzielle Trilogie: Nach den Themen Liebe und Rache wäre ein dritter Teil, der stärker auf Erlösung und Neuanfang zielt, eine konsequente Fortsetzung.

Welche Figuren müssten eine zentrale Rolle spielen? Wenn es wirklich zu einem dritten Spiel kommt, hoffen viele darauf, dass Abby genauso wichtig bleibt wie Ellie. Spätestens seit Part II hängt ein großer Teil der Wucht des Universums daran, dass beide Perspektiven ernst genommen und nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Wie stehst du zu einer Rückkehr von The Last of Us im Jahr 2027, und würdest du dir lieber erst ein The Last of Us Part III wünschen oder soll die Serie das Kapitel endgültig schließen? Schreib es mir in die Kommentare.