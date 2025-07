The Last of Us Staffel 2 – 15 Emmy-Nominierungen für 2025 sichern Erfolg

Die zweite Staffel von The Last of Us hat bei den Emmy Awards 2025 insgesamt 15 Nominierungen erhalten, darunter sechs allein für die Schauspieler. Bella Ramsey und Pedro Pascal, die Hauptdarsteller, wurden für ihre Leistungen als Ellie und Joel anerkannt. Pedro Pascal ist für die Kategorie herausragender Hauptdarsteller in einer Dramaserie nominiert, während Bella Ramsey die Nominierung als herausragende Hauptdarstellerin erhielt. Darüber hinaus wurden vier Gaststars nominiert: Joe Pantoliano als Eugene, Jeffrey Wright als Isaac, Kaitlyn Dever als Abby und Catherine O’Hara als Gail.

Einige Fans sind jedoch enttäuscht, dass Isabela Merced, die in dieser Staffel Dina, Ellies Freundin, spielt, nicht berücksichtigt wurde, obwohl ihre Performance sowohl von Fans als auch Kritikern gelobt wurde. Die Debatte, in welcher Kategorie sie wohl hätte nominiert werden können, ist in vollem Gange. Dennoch ist es für eine Serie mit einem solch großen Ensemble eine beeindruckende Leistung, sechs Nominierungen zu erhalten.

Hintergrund der Emmy Nominierungen

Warum erreichen Serien wie The Last of Us so viele Nominierungen? Die Emmy Awards 2025 zeichnen die besten amerikanischen Primetime-Programme aus, die zwischen dem 1. Juni 2024 und dem 31. Mai 2025 ausgestrahlt wurden. Die Verleihung, die am 14. September 2025 im Peacock Theater in Los Angeles stattfindet, wird von CBS und Paramount+ übertragen.

Die zweite Staffel von The Last of Us, basierend auf dem ersten Teil des Spiels The Last of Us Part II, folgt Ellie und Joel, die sich nach dem Zusammenbruch der Gesellschaft in Jackson, Wyoming, niedergelassen haben. Die Serie, die von Craig Mazin und Neil Druckmann für HBO produziert wird, hat sich dank ihrer starken Erzählung und der hohen Produktionsqualität einen Namen gemacht.

Weitere Erfolge von Isabela Merced

Was macht Isabela Merced abseits von The Last of Us? Isabela Merced hat trotz der Emmy-Übergehung viel zu feiern. Sie debütierte kürzlich im DC-Universum als Hawkgirl in Superman und wird diese Rolle voraussichtlich nächsten Monat in Peacemaker Staffel 2 auf HBO Max wieder aufnehmen, die am 21. August 2025 startet.

Im Jahr 2024 hatte sie bereits ein erfolgreiches Jahr mit Rollen in Madame Web und Alien: Romulus. Ihre Vielseitigkeit und ihr Talent haben ihr Anerkennung in der gesamten Branche eingebracht, auch wenn es bei den Emmys nicht für eine Nominierung gereicht hat.

Die Bedeutung von Franchise-Produktionen bei den Emmys

Wie beeinflussen Franchise-Produktionen die Emmy-Nominierungen? Die diesjährigen Emmy-Nominierungen zeigen, dass Franchise-Produktionen wie das Marvel Cinematic Universe, DCs Elseworld’s Label, Star Wars und andere Sci-Fi-Hits wie The Last of Us stark vertreten sind. Dieser Trend widerlegt die Diskussion um Franchise-Müdigkeit und zeigt, dass qualitativ hochwertige Arbeit unabhängig vom Ursprung des Materials herausragt.

Die Diskussionen über die Bedeutung von Franchise-Produktionen werden sicherlich wieder aufkommen, wenn die Emmys live am 14. September 2025 ausgestrahlt werden. Die Anerkennung solcher Produktionen ist ein Zeichen für ihren anhaltenden Einfluss und ihre Beliebtheit in der Popkultur.

Was hältst du von den Nominierungen für The Last of Us?