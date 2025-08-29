The Last of Us Staffel 3 kommt 2027 – Größer und mit neuen Plänen!

HBOs Adaption von The Last of Us hat mit seiner ersten Staffel großen Erfolg gefeiert und breite Anerkennung von Kritikern sowie hohe Zuschauerzahlen erzielt. Die Serie wurde für ihre treue, aber bereichernde Umsetzung des beliebten Videospiels gelobt, gestützt durch die kraftvollen Darstellungen der Hauptdarsteller. Die zweite Staffel hingegen spaltete die Meinungen der Zuschauer. Während Kritiker die Serie weiterhin lobten, äußerte ein lautstarker Teil der Fans Unzufriedenheit mit der Richtung, die die Geschichte und die Charaktere eingeschlagen haben. Dies führte zu einem deutlichen Rückgang der Publikumsbewertungen und der Zuschauerzahlen im Vergleich zur ersten Staffel. Bella Ramsey, die Ellie spielt, ist sich der Kritik bewusst und hat eine klare Botschaft für diejenigen, die mit der zweiten Staffel unzufrieden waren.

Bella Ramseys Antwort auf die Kritik

Wie reagiert Bella Ramsey auf die Kritik an The Last of Us? Bella Ramsey, bekannt für ihre Rolle als Ellie, äußerte sich in einem Podcast zu der Kritik:

„Es gibt nichts, was ich daran ändern könnte. Die Serie ist draußen. Es gibt nichts, was geändert oder angepasst werden kann. Deshalb lese oder schaue ich mir auch nichts an. Natürlich haben die Leute das Recht auf ihre Meinung. Aber es beeinflusst die Serie nicht. Es beeinflusst nicht, wie die Serie weitergeht oder irgendetwas in irgendeiner Weise. Diese Dinge sind für mich sehr getrennt. Also, nein, ich beschäftige mich einfach nicht damit.“

Ramsey gibt den Zuschauern, die besonders unzufrieden mit der neuen Staffel sind, einen klaren Rat:

„Du musst es nicht schauen. Wenn du es so sehr hasst, gibt es das Spiel. Du kannst einfach das Spiel wieder spielen. Wenn du es sehen möchtest, hoffe ich, dass es dir gefällt.“

Zukunft von The Last of Us

Ist die dritte Staffel von The Last of Us in Gefahr? Trotz der gespaltenen Reaktionen auf die zweite Staffel scheint die Zukunft von The Last of Us bei HBO gesichert. Der Sender zeigte großes Vertrauen in die Serie, indem er bereits im April 2025, noch bevor die zweite Staffel ausgestrahlt wurde, eine dritte Staffel bestätigte. Der Showrunner Craig Mazin und der Spieleentwickler Neil Druckmann haben offen über ihre langfristigen Pläne gesprochen und erklärt, dass die komplexe Handlung des zweiten Spiels, The Last of Us Part II, mehr als eine Staffel erfordern würde.

Allerdings durchläuft das kreative Team von The Last of Us einen bedeutenden Wandel. Druckmann, der die Serie miterschaffen hat und maßgeblich für das Videospiel-Franchise verantwortlich war, hat sich von seinen kreativen Aufgaben in der Serie zurückgezogen, um sich neuen Projekten bei seinem Spieleentwicklungsstudio Naughty Dog zu widmen. Auch die Co-Schreiberin Halley Gross hat das Team verlassen. Mazin bleibt als alleiniger Showrunner an Bord.

Neuausrichtung der Serie

Welche Änderungen erwarten die Fans in der dritten Staffel? Mazin versicherte den Fans, dass Druckmanns Abgang ihre Pläne nicht entgleisen lassen wird. Er erklärte, dass der Fahrplan für zukünftige Staffeln bereits festgelegt wurde, während sie gemeinsam an der zweiten Staffel arbeiteten. Mazin hat zudem bestätigt, dass die dritte Staffel „deutlich größer“ und länger als die sieben Episoden der zweiten Staffel sein wird. Mazin selbst hat klargestellt, dass er kein Material erschaffen möchte, das über die bestehenden Spiele hinausgeht, und hat Spekulationen über eine unendliche Fortsetzung der Serie dementiert. Mit Skripten für das nächste Kapitel in aktiver Entwicklung und einer geplanten Ausstrahlung im Jahr 2027 wird die Geschichte von Ellie und Abby (Kaitlyn Dever) unter einer leicht veränderten kreativen Führung fortgesetzt.

Was sind deine Hoffnungen für die dritte Staffel von The Last of Us? Lass es uns in den Kommentaren wissen!