The Last of Us verliert Schöpfer – Was erwartet dich in Staffel 3?

HBOs The Last of Us steht vor einer bedeutenden Veränderung hinter den Kulissen, die die Fans der Serie überrascht hat. Nach dem Ende der zweiten Staffel im Mai 2025 haben Neil Druckmann und Halley Gross ihren Ausstieg aus der Serie bekanntgegeben. Beide waren maßgeblich an der Entwicklung des Spiels The Last of Us Part II beteiligt, das auch als Vorlage für die dritte Staffel der Serie dienen wird. Diese wird den erzählerischen Fokus auf Abby, gespielt von Kaitlyn Dever, legen.

Isabel Merced, die Dina spielt, die Freundin von Bella Ramseys Ellie, äußerte sich zu den Veränderungen. Sie betonte, dass sie Vertrauen in das Team habe, auch wenn sie bedauert, nicht mehr mit Druckmann und Gross zusammenarbeiten zu können. In einem Gespräch mit TVLine erklärte Merced:

Halley war ein großer Teil des Spiels und der Grund, warum Dina so ein ausgearbeiteter Charakter war und warum die Liebe zwischen Dina und Ellie so schön war. Und ich habe mich wirklich darauf gefreut, mehr mit ihnen zu arbeiten, aber ich verstehe, dass sie ihre eigenen Projekte haben.

Veränderungen in der kreativen Leitung

Was bedeutet der Weggang von Druckmann und Gross für die Serie? Druckmann und Gross gaben ihre Entscheidungen am 2. Juli 2025 bekannt. Gross war als Autorin für die Serie tätig, während Druckmann als Autor, Showrunner und Co-Direktor zusammen mit Craig Mazin agierte. Beide waren auch Co-Autoren des Videospiels The Last of Us Part II, wobei Druckmann zusätzlich als Regisseur fungierte.

Fans befürchten nun, dass die Serie an Authentizität verlieren könnte, da zwei wichtige Verbindungen zum Quellmaterial gekappt wurden. Die dritte Staffel wird weiterhin die Ereignisse des zweiten Spiels adaptieren und sich stärker auf Abby konzentrieren, insbesondere auf ihre Beweggründe für die Tötung von Pedro Pascals Joel. Diese kreative Entscheidung hatte im Spiel bereits gemischte Reaktionen hervorgerufen.

Isabel Merced über ihre Erwartungen

Wie sieht Merced die Zukunft der Serie? Trotz der Bedenken vieler Fans hat Merced Vertrauen in die Fähigkeiten von Craig Mazin, der die Serie nun allein weiterführen wird. Sie sagte:

Ich werde weiterhin in Kontakt mit ihnen bleiben. Wenn ich irgendwelche Bedenken als Fan des Spiels habe, würde ich sie definitiv ansprechen. Ich bin nicht in die Hintergrundprozesse involviert, auch wenn ich das gerne wäre, weil ich ein Kontrollfreak bin, aber ich vertraue Craig.

Die ersten beiden Staffeln von The Last of Us sind derzeit auf HBO Max verfügbar. Die dritte Staffel wird voraussichtlich erst 2027 Premiere feiern. Die Fans warten gespannt darauf, wie die Serie sich entwickeln wird und ob sie den hohen Erwartungen gerecht werden kann.

Bist du gespannt auf die dritte Staffel von The Last of Us? Teile deine Meinung in den Kommentaren!