Expedition 33 erneut D.I.C.E.-Favorit – 8 Nominierungen für Rollenspiel-Hit!

Clair Obscur: Expedition 33 ist erneut im Rennen um einen der wichtigsten Preise der Videospielbranche: Bei den 29. D.I.C.E. Awards wurde das gefeierte Rollenspiel in gleich acht Kategorien nominiert – darunter Game of the Year. Damit setzt das Fantasy-Epos seine beeindruckende Erfolgsgeschichte fort, die bereits neun Trophäen bei den The Game Awards 2025 umfasst.

Das französische Studio Sandfall Interactive konnte mit seinem Debütspiel nicht nur Kritiker beeindrucken, sondern auch Millionen von Spielerinnen und Spielern weltweit. Seit dem Release am 24. April 2025 hat sich das Spiel über fünf Millionen Mal verkauft. Stilistisch orientiert sich Clair Obscur: Expedition 33 an japanischen Klassikern wie Final Fantasy oder Persona, kombiniert diese Einflüsse jedoch mit westlicher Ästhetik und einem einzigartigen Belle-Époque-Setting.

Die Nominierungen bei den D.I.C.E. Awards 2026

Welche Kategorien konnte Expedition 33 für sich beanspruchen? Bei der Preisverleihung, die am 12. Februar 2026 ab 23:00 Uhr (MEZ) im Aria Resort in Las Vegas stattfindet, ist Expedition 33 in acht Kategorien vertreten. Dazu zählt neben dem prestigeträchtigen Game of the Year auch herausragende Leistungen in Story, Art Direction und Charakterdesign.

Game of the Year

Outstanding Achievement in Art Direction

Outstanding Achievement in Story

Outstanding Achievement in Character – Esquie

Outstanding Achievement in Character – Maelle

Outstanding Achievement in Original Music Composition

Role-Playing Game of the Year

Outstanding Achievement in Game Direction

Wer sind die stärksten Konkurrenten? Besonders spannend wird das Duell mit Ghost of Yōtei, das ebenfalls acht Nominierungen einfahren konnte. Weitere nominierte Titel in der GOTY-Kategorie sind ARC Raiders, Dispatch und Blue Prince – allesamt starke Genrevertreter mit eigenen Stärken.

Warum Expedition 33 so viele Auszeichnungen erhält

Was macht das Spiel so besonders? Clair Obscur: Expedition 33 hebt sich durch seine narrative Tiefe, sein Artdesign und das innovative Kampfsystem von anderen Genrevertretern ab. Die Mischung aus rundenbasierten Kämpfen mit Echtzeit-Elementen sorgt für ein taktisch anspruchsvolles, aber gleichzeitig dynamisches Spielerlebnis. Besonders die Gradient Skills bieten strategische Tiefe, während präzises Parieren in Echtzeit belohnt wird.

Die sechs spielbaren Charaktere verfügen über individuelle Skilltrees und Kampfstile. Die magiebegabte Lune kann durch sogenannte „Stains“ ihre Fähigkeiten verstärken, während Maelle mit flinken Finten und Kontern glänzt. Die Kämpfe sind visuell spektakulär inszeniert, was durch die Unreal Engine 5 zusätzlich unterstützt wird.

Ein Update als Dankeschön an die Community

Gab es neue Inhalte nach dem Release? Im Dezember 2025 veröffentlichte Sandfall Interactive überraschend das kostenlose „Thank You Update“. Darin enthalten war ein neuer Endgame-Dungeon namens Versos Entwürfe, zusätzliche Kostüme und Waffen sowie neue Sprachausgaben, unter anderem auf Spanisch. Auch neue Bosskämpfe wurden integriert, die vor allem das Timing beim Parieren fordern.

Dieses Update unterstreicht den engen Draht zwischen Entwicklerstudio und Community. Trotz des Erfolgs bleibt das Team bodenständig – statt Massentauglichkeit steht weiterhin kreative Freiheit im Mittelpunkt. Ein Nachfolger ist zwar noch nicht offiziell angekündigt, doch Sandfall arbeitet bereits an neuen Projekten.

Expedition 33 bleibt im Gespräch

Welche Zukunft hat die Marke? Neben der D.I.C.E.-Nominierung sorgt auch die geplante Live-Action-Adaption für Aufmerksamkeit. Bereits im Januar 2025 wurde bestätigt, dass sich eine Verfilmung in Arbeit befindet. Damit könnte sich Clair Obscur: Expedition 33 auch abseits des Gaming-Bereichs als Marke etablieren.

Ob das Spiel bei den D.I.C.E. Awards weitere Rekorde aufstellen kann, wird sich am 12. Februar 2026 zeigen. Die bisherigen Auszeichnungen sprechen eine klare Sprache: Expedition 33 ist weit mehr als ein Geheimtipp – es gehört zu den prägendsten Rollenspielen der letzten Jahre.

Wie siehst du das? Hat Expedition 33 deiner Meinung nach den Game of the Year-Titel verdient? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!