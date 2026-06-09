Nintendo Direct am 30. Juni 2026 – Splatoon Raiders steht komplett im Fokus

Nintendo hat den nächsten Nintendo Direct-Termin offiziell bestätigt: Die Präsentation findet am 30. Juni 2026 statt. Anders als bei den großen Rundumschlägen der Marke wird dieses Event allerdings nicht mehrere Spiele abdecken, sondern sich komplett auf einen einzigen Release konzentrieren. Damit setzt Nintendo kurz vor dem Sommer auf eine klare Botschaft und einen gezielten Hype-Aufbau rund um einen der größten Multiplayer-Namen der Switch-Ära.

Die Ankündigung kommt direkt nach dem jüngsten Showcase vom 9. Juni 2026, in dem Nintendo bereits mehrere Titel für Switch 2 im kommenden Jahr gezeigt hat. Neben bereits bekannten Projekten wie Star Fox und Rhythm Heaven Groove gab es auch frische Überraschungen, darunter Switch 2 Editionen für die Xenoblade Chronicles-Reihe.

Das erwartet euch beim Nintendo Direct am 30. Juni

Worum geht es beim Nintendo Direct am 30. Juni 2026? Im Mittelpunkt steht ausschließlich Splatoon Raiders, das am 23. Juli 2026 für Nintendo Switch 2 erscheint. Nintendo will dem Spiel damit eine komplette Bühne geben und dürfte vor allem Gameplay, Modi, Online-Features und Switch-2-spezifische Technikverbesserungen genauer zeigen.

Für Nintendo ist das ein logischer Schritt: Splatoon hat sich seit der Wii-U-Zeit zu einem echten Schwergewicht entwickelt, vor allem dank der starken Multiplayer-Community. Ein dediziertes Direct kann genau die Fragen beantworten, die viele vor dem Kauf haben, etwa wie umfangreich das neue Abenteuer ausfällt und wie es sich im Vergleich zu Splatoon 3 anfühlt.

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Hier die wichtigsten Eckpunkte, die bislang offiziell im Raum stehen:

Nintendo Direct am 30. Juni 2026 mit Fokus auf Splatoon Raiders

mit Fokus auf Release von Splatoon Raiders am 23. Juli 2026

am Switch-2-Exklusivtitel

Deep Cut mit Shiver, Frye und Big Man spielt eine große Rolle

Mehr Splatoon-Push rund um Release und Community-Events

Welche Aktionen begleiten Splatoon Raiders bis zum Start? Nintendo lässt es nicht bei der Direct-Präsentation bewenden: Für Splatoon 3 wurde ein spezielles Splatfest angekündigt, das thematisch an Splatoon Raiders anknüpft. Konkrete Details zu Teams oder Ablauf sind aktuell noch dünn, aber allein das Event signalisiert, dass Nintendo die Community rund um Splatoon 3 weiter aktiv halten will.

Interessant ist das auch deshalb, weil die regulären Updates für Splatoon 3 bereits 2024 geendet haben. Trotzdem wird das Spiel weiterhin punktuell unterstützt und bekommt nun mit dem Splatfest einen zusätzlichen Spotlight-Moment, der gleichzeitig Werbung für den kommenden Ableger ist.

Dazu kommt neues Hardware-Zubehör: Nintendo bringt ein spezielles Joy-Con-Paar im Look von Splatoon Raiders. Technisch sollen sich die Controller nicht stark von den standardmäßigen Switch-2-Joy-Cons unterscheiden, optisch gibt es aber gelbe und blaue Akzente, die sich an Deep Cut anlehnen. Der Release ist passend zum Spielstart am 23. Juli 2026 geplant.

Nintendo plant offenbar schon die nächsten Präsentationen

Warum könnte bald schon das nächste Nintendo Direct folgen? Obwohl der Termin am 30. Juni bereits feststeht, deutet vieles darauf hin, dass Nintendo im weiteren Verlauf des Jahres 2026 nachlegt. Beim Showcase am 9. Juni wurde ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time angekündigt, aber bislang nur sehr knapp gezeigt.

Das Remake soll noch vor Ende 2026 erscheinen, ein konkreter Termin fehlt allerdings. Dazu kommt ein offensichtlicher Anlass für weitere Zelda-Kommunikation: 2026 markiert das 40. Jubiläum des ersten The-Legend-of-Zelda-Spiels. Ein eigenes Event mit Fokus auf die Reihe und insbesondere Ocarina of Time würde daher gut ins Bild passen.

Zusätzlich steht im Raum, dass Nintendo Switch 2 im September 2026 eine Preiserhöhung bekommt. Vor diesem Hintergrund könnten weitere Präsentationen auch dazu dienen, Kaufinteressierte mit Software-Argumenten und klaren Highlights zu überzeugen, bevor sich der Einstieg verteuert.

Freut ihr euch auf Splatoon Raiders und schaut ihr euch das Nintendo Direct am 30. Juni 2026 live an? Schreibt uns eure Erwartungen und Wunschankündigungen in die Kommentare.