Baldurs Gate 3 – Shadowheart als Nendoroid angekündigt, Release 2027

Wer nach Baldurs Gate 3 gerade alles mitnehmen will, was das Franchise hergibt, bekommt für das Sammlerregal schon mal ein ziemlich konkretes Datum serviert: Für 2027 ist eine neue, offizielle Veröffentlichung rund um das Rollenspiel bestätigt. Gemeint ist allerdings kein neues Spiel und auch kein DLC, sondern eine neue Nendoroid-Figur von Shadowheart, die ab sofort vorbestellt werden kann.

Damit bekommt Baldurs Gate 3 nach Astarion den zweiten großen Charakter im beliebten Chibi-Format. Die Nendoroid-Reihe ist für ihren knuffigen Look, viele Beweglichkeitspunkte und austauschbare Teile bekannt, wodurch sich Figuren oft deutlich abwechslungsreicher in Szene setzen lassen als klassische Statuen.

Shadowheart als Nendoroid mit Zubehör und mehreren Gesichtern

Was ist an der neuen Baldurs Gate 3 Veröffentlichung für 2027 offiziell bestätigt? Good Smile hat eine Nendoroid-Figur von Shadowheart angekündigt, inklusive vollständiger Produktdetails, Zubehör und Release-Zeitfenster. Die Figur orientiert sich optisch an ihrem Look zu Beginn des Spiels und ist laut Herstellerangaben 3,94 Zoll groß, also knapp 10 Zentimeter.

Für Sammlerinnen und Sammler interessant: Shadowheart kommt nicht nur mit typischen Ersatzteilen, sondern mit gleich mehreren ikonischen Items aus dem Spiel. Außerdem sind drei unterschiedliche Gesichtsausdrücke enthalten, sodass sich typische Stimmungen der Figur gut nachstellen lassen, vom ernsten Blick bis zur genervten Reaktion.

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Selunes Speer der Nacht als Zubehör

Das Mysteriöse Artefakt als Zubehör

Ein Effektteil Shadowheart missbilligt, das am Stand befestigt werden kann

Drei Faceplates: ernst, lächelnd, wütend schauend

Zusätzliche Teile zum Posieren und zum Halten der Zubehörteile

Vorbestellung läuft bis September, Versandzeitraum liegt im Sommer 2027

Wann erscheint die Shadowheart-Figur und wie lange ist sie vorbestellbar? Die Vorbestellungen laufen bis zum 1. September 2026. Als Versandfenster wird der Zeitraum vom 1. Juli 2027 bis zum 30. September 2027 angegeben. Wer direkt beim Hersteller bestellt, soll außerdem einen Bonus erhalten, der als Hintergrundbogen im Stil eines Shar-Tempelmotivs beschrieben wird, passend zum Charakter.

Beim Preis gilt: In den vorliegenden Infos wird Shadowheart mit 43,99 US-Dollar gelistet. Ein finaler Preis in Euro für Deutschland ist damit noch nicht festgezurrt, erfahrungsgemäß hängt er aber auch von Import, Steuern und Händlerkalkulation ab. Unterm Strich dürfte sie hierzulande eher in einem Bereich um die mittleren 50 Euro oder darüber landen, je nach Shop und Verfügbarkeit.

Produktdetail Offizielle Angabe Figur Shadowheart als Nendoroid Vorbestellung bis 1. September 2026 Geplantes Versandfenster 1. Juli 2027 bis 30. September 2027 Größe 3,94 Zoll (rund 10 Zentimeter) Zubehör Selunes Speer der Nacht, Mysteriöses Artefakt, Effektteil Shadowheart missbilligt Faceplates 3 Stück (ernst, lächelnd, wütend)

Mehr Baldurs Gate 3 Figuren sind bereits in Arbeit

Welche weiteren Nendoroids zu Baldurs Gate 3 sind geplant? Für die nähere Zukunft scheint Good Smile den Fokus zunächst auf Astarion und Shadowheart zu legen. Beide sollen jeweils eine zweite Nendoroid-Version auf Basis alternativer Designs bekommen.

Bei Astarion ist bereits eine Camp-Clothes-Version angeteasert, bislang jedoch ohne konkretes Release-Datum oder Vorbestellfenster. Bei Shadowheart ist ebenfalls eine zweite Version angekündigt, die auf ihrem später freischaltbaren Look basiert, allerdings noch ohne Bildmaterial, weil sie sich laut Stand der Infos noch in Entwicklung befindet. Preise wurden für diese Varianten noch nicht genannt, es ist aber naheliegend, dass sie sich am bisherigen Niveau orientieren.

Wie steht ihr zu den Nendoroids: Muss Shadowheart in euer Regal, oder wartet ihr lieber auf weitere Party-Mitglieder aus Baldurs Gate 3? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.