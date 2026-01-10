Kein Baldur’s Gate 3 auf Switch 2 – Wegen Streit mit Wizards of the Coast

Die Hoffnungen auf einen Port von Baldur’s Gate 3 für die kommende Nintendo Switch 2 wurden nun endgültig zerschlagen. Obwohl das preisgekrönte Rollenspiel auf dem Papier hervorragend zu Nintendos Hybridkonsole passen würde, wird es laut aktuellen Insider-Informationen keine Umsetzung geben.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht lässt durchblicken, dass nicht technische Hürden der Hauptgrund für das Aus sind, sondern vielmehr eine angespannte Beziehung zwischen Entwickler Larian Studios und dem Lizenzgeber Wizards of the Coast.

Hintergründe zur Entscheidung

Warum erscheint Baldur’s Gate 3 nicht für die Switch 2? Laut dem bekannten Gaming-Insider NateTheHate liegt die Hauptursache nicht bei Nintendo oder technischen Limitierungen. Vielmehr sei das Verhältnis zwischen Larian Studios und Wizards of the Coast derzeit problematisch. Damit ist ausgerechnet der Rechteinhaber für das Dungeons & Dragons-Universum das entscheidende Hindernis.

Obwohl Larian Interesse an einem Switch-2-Port bekundet hat, scheint Wizards of the Coast keine Kooperation in dieser Richtung zuzulassen. Larian-CEO Swen Vincke sprach während eines Reddit-AMAs von einem klaren Wunsch, das Spiel auf die neue Plattform zu bringen, betonte jedoch:

Wir hätten es geliebt, aber es war nicht unsere Entscheidung.

Technische Machbarkeit war nicht das Hauptproblem

Wäre die Switch 2 technisch in der Lage, Baldur’s Gate 3 zu stemmen? Zwar ist bekannt, dass Act 3 des Spiels besonders hardwareintensiv ist, doch der Rest des Spiels gilt als relativ ressourcenschonend. Technisch wäre eine Umsetzung also durchaus realistisch gewesen – zumindest mit leichten Anpassungen.

Die Nintendo Switch 2 wird laut aktuellen Berichten deutlich leistungsfähiger als ihr Vorgänger und soll gezielt für große Third-Party-Titel optimiert werden. Dass ein so hochkarätiges Rollenspiel wie Baldur’s Gate 3 fehlt, ist daher besonders enttäuschend für viele Nintendo-Fans.

Das Verhältnis zwischen Larian und Wizards of the Coast

Was ist über die Spannungen zwischen Entwickler und Rechteinhaber bekannt? Die genaue Ursache für die Differenzen ist nicht offiziell bekannt. Fakt ist aber: Larian hat nach dem immensen Erfolg von Baldur’s Gate 3 weder DLC entwickelt noch mit Baldur’s Gate 4 weitergemacht. Ein ursprünglich begonnenes Projekt wurde sogar komplett eingestellt – angeblich wegen fehlender kreativer Inspiration.

Dennoch ist auffällig, dass Larian gerade bei anderen Projekten wie Divinity weiterhin sehr aktiv ist, auch auf Nintendo-Plattformen. Erst kürzlich erschien Divinity: Original Sin 2 in der Definitive Edition für die Switch 2. Das zeigt: Das Problem liegt nicht bei Nintendo, sondern bei der Lizenzlage rund um Baldur’s Gate.

Was bedeutet das für Switch-Fans?

Gibt es Alternativen zu Baldur’s Gate 3 auf der Switch 2? Auch wenn Baldur’s Gate 3 nun nicht erscheint, gibt es Hoffnung für Fans komplexer Rollenspiele. Das nächste Projekt von Larian – ein neuer Divinity-Titel – könnte sehr wohl auf der Switch 2 landen. Laut ersten Aussagen soll dieser sogar einen noch besseren Charaktereditor bieten als BG3.

Für alle, die auf der Switch 2 nach Alternativen suchen, bieten sich zudem diese Titel an:

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition : Das bisherige Flaggschiff von Larian auf Nintendo-Konsolen.

: Das bisherige Flaggschiff von Larian auf Nintendo-Konsolen. Disco Elysium : Ein erzählerisch starkes Rollenspiel mit tiefen Dialogsystemen.

: Ein erzählerisch starkes Rollenspiel mit tiefen Dialogsystemen. Pillars of Eternity : Ebenfalls stark vom klassischen CRPG-Stil inspiriert.

: Ebenfalls stark vom klassischen CRPG-Stil inspiriert. Wasteland 3: Postapokalyptisches Taktik-RPG mit viel Entscheidungsfreiheit.

Ein Prestige-Titel bleibt außen vor

Welche Bedeutung hätte Baldur’s Gate 3 für die Switch 2 gehabt? Mit überragenden Kritiken und zahlreichen Game of the Year-Auszeichnungen ist Baldur’s Gate 3 eines der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten. Es basiert auf den Regeln von Dungeons & Dragons 5e und bietet sowohl Solo- als auch Koop-Spielmodi. Seit dem finalen Patch im April 2025 ist es inhaltlich abgeschlossen – und bleibt nun PC und anderen Konsolen vorbehalten.

Für Nintendo-Nutzer bleibt die Hoffnung, dass zukünftige Larian-Titel den Weg auf die Switch 2 finden. Der neue Divinity-Teil könnte diese Lücke zumindest teilweise füllen – auch wenn Baldur’s Gate 3 als Meilenstein der Rollenspiel-Geschichte dem System fehlt.

Was hältst du von der Entscheidung, Baldur’s Gate 3 nicht für die Switch 2 zu veröffentlichen? Würdest du dir trotzdem einen Port wünschen oder reicht dir das kommende Divinity? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!