Fang NPCs im Baldur’s Gate 3-Stil – mit der neuen BALL-Mod!

In Baldur’s Gate 3 mangelt es wahrlich nicht an kreativen Möglichkeiten, das Spielsystem auszureizen. Mit der neuen Modifikation B.A.L.L. („Binding Arcane Lattice Lock“) hebt Modder ForKiramay diesen Spielraum jedoch auf ein neues, herrlich absurdes Level: Du kannst nun NPCs fangen – ganz im Stil der beliebten Taschenmonster-Reihe.

Die Mod basiert auf einem bereits im Spiel vorhandenen Item, dem sogenannten Eisenflakon. Dieses Objekt erlaubt es, einmalig ein Wesen einzufangen und später freizulassen – ein faszinierender, aber leider einmaliger Effekt. ForKiramay hat sich diese Mechanik zum Vorbild genommen und sie erweitert: Mit der neuen Mod kannst du beliebig viele NPCs einfangen, speichern und beliebig wieder einsetzen.

Was genau macht die B.A.L.L.-Mod?

Wie funktioniert das Mod-System im Spiel? Die Mod ersetzt den Eisenflakon durch eine neue Art von Wurfgegenstand, der sich wie ein Pokéball verhält, natürlich ohne den geschützten Namen zu verwenden. Du kannst jeden beliebigen NPC damit einfangen, sei es ein Gegner, ein Verbündeter oder sogar ein Mitglied deiner eigenen Party.

Einmal eingefangen, verschwindet der Charakter aus der Spielwelt und kann später durch das Werfen der „BALL“ wieder freigelassen werden – ähnlich wie ein beschwörbares Wesen. Die Mod speichert dabei den Zustand der Figur, sodass du wortwörtlich deine eigene Sammlung an NPCs anlegen kannst.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

So installierst du die Pokéball-Mod für Baldur’s Gate 3

Wie kann man die Mod herunterladen und installieren? Die Mod ist aktuell über NexusMods erhältlich und wird unter dem Namen „Binding Arcane Lattice Lock (B.A.L.L.)“ geführt. Du benötigst ein Mod-Tool wie Vortex oder Baldur’s Gate 3 Mod Manager, um sie korrekt ins Spiel zu integrieren.

Lade die Mod-Datei von der Modding-Plattform herunter

Installiere sie mit einem kompatiblen Mod-Manager

Aktiviere die Mod im Spiel über das Larian Studios Mod-Menü

Starte das Spiel und finde die neuen BALL-Gegenstände in deinem Inventar oder Händlerangeboten

Die Mod ist unabhängig von der Hauptstory und kann in jedem Spielstand verwendet werden – auch in bestehenden Kampagnen. Allerdings empfiehlt sich ein frischer Charakter, um das volle Potenzial auszuprobieren.

Kreative Einsatzmöglichkeiten der BALL-Mod

Was kann man mit den gefangenen NPCs alles anstellen? Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt – und reichen von strategisch bis urkomisch. Du kannst etwa nervige Begleiter wie Astarion „in den Ball schicken“, wenn dir sein Verhalten auf die Nerven geht. Oder du fängst Gegner im Kampf, um sie später gegen andere auszuspielen.

Ein besonders kreativer Ansatz: Verwandle dein Camp in eine Art Pokémon-Zentrum, indem du deine gefangenen Gefährten zur Heilung dort lagerst. Im Kampf kannst du sie dann wieder freilassen, sobald du sie brauchst. Auch das klassische „1-gegen-1“-Wechselspiel aus Pokémon lässt sich mit etwas Rollenspiel-Fantasie nachbauen.

Vor- und Nachteile der Mod im Überblick

Vorteile Nachteile Unbegrenztes Einfangen von NPCs Kann zu Balancing-Problemen führen Humorvoller Spielspaß mit Pokémon-Anspielung Mögliche Konflikte mit anderen Mods Flexible Kontrolle über Party-Mitglieder Eventuell immersionbrechend für Lore-Puristen Kompatibel mit bestehenden Spielständen Nur für PC-Version verfügbar

Reaktionen aus der Community

Wie kommt die Mod bei Spielern an? Die ersten Reaktionen auf Plattformen wie Reddit und YouTube fallen überwiegend positiv aus. Viele Spieler loben die Kreativität und die humorvolle Umsetzung. Besonders beliebt ist der Einsatz im Koop-Modus, bei dem Freunde gegenseitig ihre Charaktere einfangen und wieder freilassen können – für manch einen ein echter Running Gag im gemeinsamen Abenteuer.

In einem der meistgeteilten Kommentare heißt es:

„Ich habe Astarion gefangen, nachdem er mir zum fünften Mal ungefragt das Blut aus dem Hals saugen wollte. Er bleibt jetzt im BALL, bis er sich benehmen kann.“

Auch Content Creator haben bereits Clips und Let’s Plays mit der Mod veröffentlicht. In einem Video zeigt ForKiramay selbst, wie eine komplette Party der Reihe nach eingefangen und im Kampf wieder freigelassen wird – inklusive passender Kommentare wie „Ich wähle dich, Lae’zel!“.

Ein neues Level an Chaos in Baldur’s Gate 3

Warum ist die Mod mehr als nur ein Gag? Auch wenn der humorvolle Aspekt im Vordergrund steht, bietet die Modifikation durchaus neue strategische Möglichkeiten. Etwa kannst du Kämpfe gezielt unterbrechen, Gegner temporär entfernen oder bei Bedarf bestimmte Rollen in deiner Gruppe austauschen. Das eröffnet ganz neue Wege im Kampf- und Party-Management.

Gleichzeitig bleibt die Mod optional – wer lieber klassisch spielt, wird nicht gezwungen, sie zu nutzen. Für experimentierfreudige Spieler ist sie jedoch ein absoluter Geheimtipp.

Wirst du zum BALL-Meister?

Die B.A.L.L.-Mod für Baldur’s Gate 3 ist ein Paradebeispiel dafür, wie Modding das Spielerlebnis auf kreative Weise erweitern kann. Ob du nun deine Party disziplinierst oder einfach nur Spaß daran hast, deine eigenen „Trainerkämpfe“ zu inszenieren – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Was hältst du von der BALL-Mod? Hast du schon NPCs eingefangen oder planst du es? Teile deine Erlebnisse und Ideen gerne in den Kommentaren!