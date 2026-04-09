Elden Ring auf Switch 2 – Vorbestellerpreis und Game-Key Card sorgen für Kritik

Elden Ring soll 2026 auch auf der Nintendo Switch 2 erscheinen, und für viele ist das längst überfällig: eines der meistgefeierten Action-RPGs der letzten Jahre endlich mobil auf Nintendos neuer Hardware. Doch bei den ersten Vorbesteller-Infos zur Switch-2-Version steckt ein dickes Sternchen dahinter, das den Kauf für manche direkt weniger attraktiv macht.

Im Mittelpunkt steht Elden Ring: Tarnished Edition, eine Fassung, die nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die große Erweiterung Shadow of the Erdtree enthalten soll. Genau dieses Paket sorgt aktuell aber gleich aus zwei Gründen für Diskussionen: Preis und Datenträger.

Preis und Inhalt der Tarnished Edition

Wie teuer wird Elden Ring: Tarnished Edition auf Nintendo Switch 2? Die Vorbesteller-Listung nennt einen Preis von umgerechnet rund 80 Euro. Das ist für einen Third-Party-Port auf Nintendo-Plattformen eine Ansage, zumal andere große Switch-2-Ports teils niedriger eingepreist werden.

Der Haken: Im Paket steckt offenbar mehr als nur das Grundspiel. Elden Ring: Tarnished Edition soll Shadow of the Erdtree direkt beinhalten. Inhaltlich entspricht das damit einem Komplettpaket, wie es auf anderen Plattformen ebenfalls als Bundle angeboten wird.

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Warum wirkt der Preis trotzdem so hoch? Auch wenn die Kombination aus Hauptspiel und Add-on den Betrag teilweise erklärt, bleibt die Summe im direkten Vergleich auffällig. Zumal andere Complete Editions auf Switch 2, etwa Cyberpunk 2077: Ultimate Edition inklusive Phantom Liberty, nach bisherigen Preisschildern eher darunter liegen.

Game-Key Card als großes Sternchen

Was bedeutet Game-Key Card bei Nintendo Switch 2? Laut den Angaben zur Version handelt es sich bei Elden Ring: Tarnished Edition um eine Game-Key Card. Das bedeutet: Die Karte ist nicht das klassische Modul mit vollständigen Spieldaten, sondern dient als physischer Schlüssel, der den Download des kompletten Spiels freischaltet.

Für viele, die bewusst physisch kaufen, ist das ein Knackpunkt. Der Reiz einer Cartridge liegt für Sammler und für alle mit knappem Speicherplatz oft darin, dass das Spiel zumindest weitgehend auf dem Datenträger steckt. Bei einer Game-Key Card hängt die Nutzbarkeit dagegen stärker am Download und am freien Speicher auf der Konsole.

Warum setzt Nintendo bei so großen Spielen auf dieses Modell? Bei einem Umfang wie Elden Ring plus Shadow of the Erdtree dürfte die Datenmenge enorm sein. Trotzdem bleibt es ein spürbarer Unterschied zur klassischen Retail-Version, und genau deshalb bekommt die Switch-2-Fassung aktuell dieses Sternchen in der Wahrnehmung vieler Fans.

Release-Termin weiter offen

Wann erscheint Elden Ring auf Nintendo Switch 2? Ein konkretes Datum gibt es weiterhin nicht. In Vorbesteller-Listen taucht aktuell teils der 31. Dezember 2026 auf, was als Platzhalter gilt und keine echte Terminbestätigung darstellt.

Damit bleibt offen, wann genau ihr euch in den Zwischenlanden unterwegs machen könnt, und ob bis zum Launch noch Details zu Download-Größe, Performance oder möglichen Switch-2-spezifischen Anpassungen folgen.

Wie steht ihr zu Elden Ring: Tarnished Edition auf Switch 2: Sind rund 80 Euro für das Bundle für euch okay, und stört euch die Game-Key Card oder ist euch das egal? Schreibt es gern in die Kommentare.