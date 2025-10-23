Elden Ring auf Switch 2 verschoben – Fans müssen bis 2026 warten

FromSoftware hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Elden Ring: Tarnished Edition auf das Jahr 2026 verschoben wurde. Diese Neuigkeit könnte besonders für Besitzer der Nintendo Switch 2 enttäuschend sein, da das Spiel ursprünglich für eine Veröffentlichung im Jahr 2025 geplant war. Die Verzögerung sei notwendig, um „Zeit für Leistungsanpassungen“ zu schaffen, wie das Unternehmen mitteilte.

Probleme bei der Optimierung

Warum wurde die Elden Ring: Tarnished Edition verschoben? Berichten zufolge kämpfte die Elden Ring: Tarnished Edition mit erheblichen Leistungsproblemen auf der Nintendo Switch 2, die bei stark bevölkerten Spielabschnitten zu einer Bildrate von nur 15 FPS führten. Diese Leistung war so enttäuschend, dass der Publisher Bandai Namco den Gamescom-Besuchern sogar untersagte, Aufnahmen des Spiels zu machen.

Die Elden Ring: Tarnished Edition wurde in diesem Jahr für die Nintendo Switch 2 angekündigt und sollte sowohl das Basisspiel als auch die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ beinhalten. Diese Erweiterung bietet neue Rüstungen, Waffen und Anpassungsoptionen für das Reittier Torrent sowie zwei neue Klassen: Ritter von Ides und Schwerer Ritter.

Reaktionen der Gaming-Community

Wie reagieren die Fans auf die Verzögerung von Elden Ring auf der Switch 2? Trotz der Verzögerung bleibt die Vorfreude auf die Möglichkeit, Elden Ring auf einer Nintendo-Konsole zu spielen, hoch. Seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2022 hat Elden Ring über 30 Millionen Exemplare verkauft und sich als eines der beliebtesten Open-World-RPGs etabliert.

Allerdings war dies nicht die erste Enttäuschung für die Fans der Tarnished Edition. Nach der Ankündigung wurde bekannt, dass die physische Ausgabe des Spiels nur als Game-Key-Karte erhältlich sein wird, was unter Spielern umstritten ist, da diese Karten im Grunde nur digitale Downloads mit einem zusätzlichen Schritt darstellen.

Ein Blick in die Zukunft

Was können wir von der Elden Ring: Tarnished Edition erwarten? Trotz der Herausforderungen hoffen viele, dass FromSoftware die zusätzliche Zeit nutzen wird, um eine hervorragende Spielerfahrung auf der Switch 2 zu bieten. Die neuen Inhalte werden auch für andere Plattformen verfügbar sein, sodass nicht nur Switch 2-Besitzer in den Genuss der Erweiterungen kommen.

Die Verzögerung mag frustrierend sein, doch sie bietet FromSoftware die Gelegenheit, die Performance-Probleme zu beheben und sowohl Veteranen als auch neuen Spielern ein unvergessliches Erlebnis in den Lands Between zu bieten.

Was denkst du über die Verschiebung der Elden Ring: Tarnished Edition? Teile deine Meinung in den Kommentaren!