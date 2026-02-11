Dragon Age The Veilguard Funko POPs sind jetzt offiziell erhältlich

Wer sein Dragon Age Regal schon für den nächsten großen Abenteuer-Trip vorbereitet, kann jetzt auch abseits von PC und Konsole shoppen: Die neuen Dragon Age The Veilguard Funko POPs sind ab sofort offiziell erhältlich. Damit bekommt BioWares Fantasy-Universum erneut Sammelfiguren-Nachschub, der sich klar an Fans richtet, die ihre Lieblingscharaktere nicht nur im Spiel, sondern auch als Deko im Setup sehen wollen.

Gerade rund um große Releases gehören Funko-Figuren inzwischen fast schon zur Standardausstattung vieler Franchises. The Veilguard macht da keine Ausnahme und liefert zeitnah passende POPs nach, die sich sowohl als Einzelstück als auch als kleine Reihe im Display gut machen.

Offizieller Verkaufsstart für Sammler

Seit wann sind die Dragon Age The Veilguard Funko POPs verfügbar? Die Figuren sind jetzt offiziell im Handel erhältlich, also nicht mehr nur als Ankündigung oder Vorbestellungsthema. Für Sammler bedeutet das vor allem: Wer schnell ist, hat die besten Chancen auf die vollständige Auswahl, bevor einzelne Motive bei beliebten Reihen zeitweise schwerer zu bekommen sind.

Wie bei Funko üblich, zielt die Reihe auf die typische POP-Optik mit übergroßem Kopf und klar erkennbaren Charaktermerkmalen. Auch wenn Funko-Figuren stilisiert sind, lebt die Reihe davon, dass man auf den ersten Blick erkennt, dass es hier um Dragon Age geht und genau das macht sie als Fanartikel so attraktiv.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Was du von der neuen Reihe erwarten kannst

Worum geht es bei den Dragon Age The Veilguard Funko POPs? Im Kern bekommst du offiziell lizenzierte Sammelfiguren, die sich thematisch an Dragon Age The Veilguard orientieren und damit das aktuelle Kapitel der Reihe im Merchandise-Bereich abdecken. Für Fans ist das eine der unkompliziertesten Möglichkeiten, die Marke ins Regal zu holen, ohne gleich in große Statuen oder teure Collector-Displays einzusteigen.

Praktisch ist auch das typische Funko-Format: Die Figuren sind kompakt, gut stapelbar und funktionieren sowohl einzeln auf dem Schreibtisch als auch als kleine Sammlung neben Artbooks, Steelbooks oder deinem Dragon Age Shelf. Wenn du bereits POPs aus anderen Gaming-Reihen besitzt, fügen sie sich optisch nahtlos ein.

Preise und Kauf im deutschen Handel

Wie viel kosten Funko POPs in Deutschland normalerweise? Im deutschen Handel liegen reguläre Funko POPs häufig im Bereich von etwa 15 bis 20 Euro pro Figur, je nach Shop, Lizenz und Verfügbarkeit. Exklusivere Varianten oder Sondereditionen können darüber liegen, während Angebote den Preis zeitweise drücken können.

Wenn du gezielt sammelst, lohnt es sich, beim Kauf auf saubere Verpackungen zu achten, denn gerade bei POPs ist der Karton für viele ein Teil des Sammlerwerts. Wer seine Figuren auspackt, bekommt dafür natürlich das bessere Display-Gefühl, am Ende ist es wie immer Geschmackssache.

Warum der Release für Dragon Age Fans spannend ist

Für wen lohnen sich die Dragon Age The Veilguard Funko POPs besonders? Vor allem für alle, die die Reihe schon lange begleiten und neben dem eigentlichen Spiel gern ein Stück Fanservice im Alltag haben wollen. Funko POPs sind dabei so etwas wie der unkomplizierte Mittelweg zwischen günstigen Kleinigkeiten und hochwertigen Premium-Statuen.

Außerdem ist es ein nettes Signal, dass The Veilguard nicht nur als Spiel Aufmerksamkeit bekommt, sondern auch als Marke weiter sichtbar bleibt. Gerade bei Rollenspielreihen, die stark über Figuren und Begleiter funktionieren, sind Sammelartikel oft mehr als nur Deko, sie sind ein kleines Statement, welches Universum gerade im Herzen deiner Gaming-Bibliothek sitzt.

Holst du dir die Dragon Age The Veilguard Funko POPs für dein Regal, oder lässt dich Funko dieses Mal kalt? Schreib es gern in die Kommentare.