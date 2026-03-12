Pragmata-Demo knackt 2 Millionen Downloads, auch 2 Millionen Wishlists

Capcoms Sci-Fi-Actionspiel Pragmata steuert mit großen Schritten auf den Release zu und die Zahlen rund um die aktuelle Demo liefern ein ziemlich klares Stimmungsbild. Laut einer offiziellen Mitteilung hat die Sketchbook-Demo inzwischen 2 Millionen Downloads erreicht. Parallel dazu steht Pragmata bei 2 Millionen Wishlists, ein starker Indikator dafür, wie viel Aufmerksamkeit der Titel kurz vor Veröffentlichung schon gesammelt hat.

Passend dazu hat das Pragmata-Team den Meilenstein in einem Social-Post gefeiert. Besonders auffällig: Die Botschaft wurde aus der Perspektive der Figur Diana formuliert, was gut zum Ton des Spiels und zu Capcoms Marketing passt.

Hugh, schau mal, ich kann nicht glauben, dass Millionen Menschen sich auf unser Spiel freuen. Pragmata hat 2 Millionen Wishlists und 2 Millionen Demo-Downloads erreicht. Vielen Dank für eure Unterstützung.

Starker Rückenwind für Capcoms neues Actionspiel

Was sagen 2 Millionen Downloads und 2 Millionen Wishlists über Pragmata aus? In Kombination sind diese beiden Werte ein deutliches Signal, dass Pragmata nicht nur Neugier auslöst, sondern dass sich viele Fans auch aktiv binden. Wishlists sind gerade in der heißen Phase vor Release wichtig, weil sie oft direkt in Verkäufe zum Startfenster umschlagen, während Demo-Downloads zeigen, dass sich Leute tatsächlich Zeit nehmen, das Spiel selbst anzutesten.

Capcom dürfte vor allem freuen, dass beides in ähnlicher Größenordnung liegt. Das wirkt weniger wie ein kurzer Social-Hype und mehr wie echtes Momentum, das sich über mehrere Wochen aufgebaut hat.

Inhaltlich setzt Pragmata auf ein klar umrissenes Setup: Schauplatz ist eine Mondbasis, die von einer feindlichen KI kontrolliert wird. Ihr seid als Astronaut Hugh unterwegs, aber nicht allein. Mit dabei ist Diana, ein Android in Gestalt eines kleinen Mädchens, die euch im Spielgeschehen begleitet und eine zentrale Rolle einnimmt.

Das steckt in der Sketchbook-Demo

Welche Inhalte zeigt die Pragmata-Demo konkret? Die Sketchbook-Demo ist als kurzer, aber aussagekräftiger Ausschnitt angelegt und dauert rund 20 Minuten. Statt langem Aufbau werdet ihr bewusst mitten in die Handlung geworfen und bekommt so schnell einen Eindruck davon, wie sich das Zusammenspiel aus Action, Technik-Thema und Figurenchemie anfühlen soll.

Im Fokus steht das Dual-Play-Konzept mit Hugh und Diana. Während ihr euch durch einen Abschnitt der Forschungsstation kämpft, trefft ihr auf mehrere Robotertypen, die unterschiedliche Rollen im Kampf einnehmen. Genannt werden unter anderem Walkers, fliegende Drohnen namens Watchers und ein Sector Guard, der eher wie ein massiver Laufpanzer wirkt.

Walkers als klassische Boden-Gegner mit Druck nach vorne

Watchers als fliegende Einheiten, die Bewegung und Zielwechsel erzwingen

Sector Guard als großes Boss-Highlight im Demo-Finale

Spannend ist dabei, dass die Demo weniger als Härtetest gedacht ist, sondern eher als Spielwiese: Ihr bekommt viele Werkzeuge an die Hand, darunter verschiedene Waffen, Hacking-Buffs und reichlich Heilung. Damit sollt ihr offensichtlich experimentieren können, welche Herangehensweise euch am meisten liegt.

Der Sector-Guard-Kampf am Ende wird als besonders spaßig beschrieben, auch weil sich hier Hacking, Waffeneinsatz und Timing gut verzahnen. Als Beispiel wird genannt, dass sich der Gegner nach ein paar Anläufen mit einer Kombination aus Hacken, Shockwave Gun, Finishern und Ultimates zerlegen lässt.

Kampfsystem, Hacking und Steuerung als Kern der Demo

Warum ist die Demo für Unentschlossene interessant? Weil sie genau die Punkte anspielt, die später über Spaß oder Frust entscheiden dürften: das Kampfsystem selbst, die Bedeutung des Hackings und das grundsätzliche Feel der Steuerung. Gerade das Hacking klingt hier nicht wie ein kleines Gimmick, sondern wie ein System, das Kämpfe aktiv beeinflusst und Builds oder Taktiken mitbestimmt.

Praktisch ist auch, dass die Demo euch schnell ein Gefühl dafür gibt, ob ihr Pragmata eher mit Controller oder mit Maus und Tastatur spielen wollt. Wenn ein Actionspiel sowohl schnelle Bewegung als auch präzises Zielen und zusätzlich noch System-Inputs wie Hacking verlangt, kann die Eingabemethode den Unterschied machen.

Insgesamt passt das Paket aus kurzer Spielzeit und vielen freigeschalteten Tools gut zu einem Demo-Ziel: nicht möglichst viel Story verraten, sondern euch eine klare Antwort geben, ob die Mischung aus Sci-Fi-Setting und actionlastigem Gameplay bei euch zündet.

Habt ihr die Sketchbook-Demo schon ausprobiert und seid ihr eher wegen des Kampfsystems, des Hackings oder wegen des Moonbase-Settings auf Pragmata gespannt? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.