Super Mario Galaxy 2 auf Switch – Update 1.4.0 bringt Storybook-Epilog

Nintendo hat Super Mario Galaxy 2 auf Nintendo Switch mit einem neuen Update versorgt und erweitert damit überraschend die Story des Klassikers. Mit Version 1.4.0 kommt ein zusätzlicher Eintrag fürs Storybook ins Spiel, der als Epilog zur bisherigen Erzählung gedacht ist. Wer die kosmische Mario-Reise schon längst abgeschlossen hat, bekommt damit einen neuen Grund, noch einmal abzuheben.

Das Update ist am 29. April 2026 erschienen und richtet sich an die Switch-Version des Spiels, die im Rahmen der Neuveröffentlichungen zum 40. Geburtstag der Reihe erneut im Fokus steht. Neben dem neuen Story-Content nennt Nintendo auch kleinere Anpassungen, die das Spielerlebnis auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch insgesamt runder machen sollen.

So schaltest du den neuen Epilog im Storybook frei

Wie bekommt man das neue Storybook-Kapitel in Super Mario Galaxy 2? Der neue Eintrag ist nicht sofort verfügbar, sondern wird an Fortschritt im Storybook gekoppelt. Zuerst muss das Final Chapter im Storybook freigeschaltet sein.

Ist diese Voraussetzung erfüllt, kommt der letzte Schritt: Du musst anschließend eine beliebige Galaxie abschließen und dabei einen Power-Stern verdienen. Erst dann lässt sich das neue Epilog-Kapitel im Storybook lesen.

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Damit du die Schritte auf einen Blick hast, hier die Freischaltbedingungen in der richtigen Reihenfolge:

Final Chapter im Storybook freischalten. Eine beliebige Galaxie abschließen. Dabei einen Power-Stern verdienen.

Patch 1.4.0 bringt außerdem technische Anpassungen

Was steckt sonst noch in Update 1.4.0? Nintendo spricht von mehreren behobenen Problemen und Anpassungen, die für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen sollen. Konkrete Bugfixes werden in den offiziellen Hinweisen allerdings nicht einzeln aufgelistet.

Wichtig ist zudem der Hinweis zur Kompatibilität: Um Super Mario Galaxy 2 auf Nintendo Switch 2 spielen zu können, muss die Software mindestens auf Version 1.2.0 oder höher aktualisiert sein. Wer ohnehin auf 1.4.0 geht, erfüllt diese Voraussetzung automatisch.

Die offiziellen Punkte aus den Update-Hinweisen lassen sich so zusammenfassen:

Mehrere Probleme behoben und Anpassungen für ein reibungsloseres Spielerlebnis auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Neue Story im Storybook: Nach Verfügbarkeit des Final Chapter lässt sich die neue Story durch das Abschließen einer Galaxie und das Verdienen eines Power-Sterns freischalten.

Hinweis: Für das Spielen auf Nintendo Switch 2 ist Version 1.2.0 oder neuer erforderlich.

Warum der Zeitpunkt für neue Story-Inhalte gerade jetzt passt

Warum erweitert Nintendo Super Mario Galaxy 2 ausgerechnet jetzt? Die Super Mario Galaxy-Spiele gelten seit jeher als Highlights unter den 3D-Ablegern, nicht zuletzt wegen ihrer kreativen Level-Ideen und dem märchenhaften Ton. Vor allem Rosalina und das Storybook sind bei vielen Fans bis heute eng mit dem emotionaleren Storytelling der Reihe verbunden.

Zusätzlich steht das Franchise wegen der aktuellen 40.-Jubiläumswelle weiter im Rampenlicht, inklusive weiterer neuer Releases rund um Mario. In diesem Umfeld wirkt ein zusätzlicher Epilog wie ein gezielter kleiner Bonus für alle, die den Switch-Release bereits durchgespielt haben und trotzdem noch gerne mehr Hintergrund zur Storybook-Erzählung mitnehmen.

Habt ihr Super Mario Galaxy 2 auf der Switch noch einmal gestartet, um den neuen Epilog freizuschalten, und was wünscht ihr euch als Nächstes an Updates oder Extras für die Neuauflagen? Schreibt es gern in die Kommentare.