Leak nennt Release-Monate für Pokémon Winds and Waves und neues 3D Mario 2027

Ein neuer Leak sorgt gerade für ordentlich Gesprächsstoff rund um Nintendo Switch 2: Für Pokémon Winds and Waves und ein bislang noch nicht angekündigtes 3D Super Mario sollen interne Release-Monate im Umlauf sein. Beide Titel sind demnach für 2027 eingeplant und würden das Jahr für Nintendo gleich doppelt zum Blockbuster-Kalender machen.

Während Pokémon Winds and Waves seit dem Pokémon Direct am 27. Februar 2026 offiziell ist, fehlt beim nächsten großen 3D-Mario-Abenteuer weiterhin jede Ankündigung. Umso mehr heizt die neue Termin-Behauptung die Erwartungen an, vor allem nach dem langen Warten seit Super Mario Odyssey aus dem Jahr 2017.

Die geleakten Release-Monate für 2027

Welche Monate stehen für Pokémon und Mario im Raum? Laut der aktuellen Leak-Runde soll Pokémon Winds and Waves im September 2027 erscheinen. Das nächste 3D Super Mario werde demnach für November 2027 angepeilt, also pünktlich fürs wichtige Weihnachtsgeschäft.

Pokémon Winds and Waves are currently planned for release in September 2027 🍃🌊.



This is the internal target month the development teams are working towards, of course subject to changes or delays. pic.twitter.com/q5xpy2k4UK Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop June 14, 2026

Die genannten Monate würden gut in Nintendos typische Release-Logik passen: Pokémon im frühen Herbst, um über Wochen die Community zu beschäftigen, und Mario später im Jahr als großes Family- und Event-Spiel. Für Fans wäre das vor allem deshalb spannend, weil Nintendo damit zwei der größten Marken innerhalb weniger Wochen auf die Switch-2-Bühne bringen würde.

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Warum der Pokémon-Termin für viele plausibel wirkt

Warum könnte Pokémon Winds and Waves im September 2027 landen? Pokémon-Veröffentlichungen liegen häufig nah an der heißen Phase Richtung Jahresende, doch in den letzten Jahren gab es spürbare Ausnahmen. Beispiele sind Pokémon-Legenden: Arceus im Januar 2022 sowie Pokémon-Legenden: Z-A im Oktober 2025.

Ein September-Termin würde außerdem Raum lassen, um spätere Inhalte im restlichen Jahr zu platzieren. In der Leak-Diskussion taucht dabei auch die Idee auf, dass ein DLC-Fenster im Dezember 2027 denkbar wäre, ohne mit einem großen November-Release zu kollidieren.

Für die Community ist der Zeitplan auch deshalb ein Thema, weil Winds and Waves als Generation 10 gilt und damit rund fünf Jahre nach Generation 9 erscheinen würde. Nach den Debatten rund um Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur schauen viele besonders genau hin, wie viel Zeit und Polishing sich die Reihe diesmal nimmt.

Ein neuer 3D-Mario als möglicher Jahresabschluss

Warum wäre November 2027 ein starker Slot für Super Mario? Ein neues 3D-Abenteuer würde eine riesige Lücke schließen, denn seit Super Mario Odyssey aus 2017 gab es keinen großen, klassischen 3D-Nachfolger. Ein Release im November 2027 wäre exakt die Art Schwergewicht, mit der Nintendo traditionell das Holiday-Geschäft dominiert.

Zusätzliche Brisanz bekommt das Ganze durch ein Jubiläum: 2027 wird Super Mario Odyssey zehn Jahre alt. Gleichzeitig steht 2026 das 40-jährige Jubiläum der Super-Mario-Reihe an, mit dem Stichtag 13. September 2026. Genau dort könnte Nintendo theoretisch den Startschuss für die Marketingphase 2027 setzen, auch wenn dazu bislang nichts offiziell angekündigt ist.

Was würdet ihr lieber zuerst sehen: ein großes Update zu Pokémon Winds and Waves oder endlich den Reveal des neuen 3D Super Mario? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.