Epic Games Store – letzte Gratis-Spiele im Juni 2026 offiziell bestätigt

Der Epic Games Store hat die letzten Gratis-Spiele für Juni 2026 offiziell bestätigt. Wer seine Bibliothek kurz vor Monatswechsel noch ohne Zusatzkosten auffüllen will, bekommt ab Ende Juni zwei Titel, die zusammen preislich in der üblichen Größenordnung der jüngsten Aktionen liegen.

Besonders spannend ist die Mischung: ein komplett neues Gratis-Angebot im Store trifft auf einen Rückkehrer, den viele vielleicht schon vor Jahren eingesackt haben. Damit steht auch fest, welche Spiele den Juni 2026 im Epic Games Store als Freebies abschließen.

Die letzten Gratis-Spiele im Juni 2026

Welche Spiele sind ab dem 25. Juni 2026 kostenlos? Ab dem 25. Juni 2026 kannst du im Epic Games Store RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition sowie Voidwrought kostenlos beanspruchen.

Beide Spiele sind im Zeitraum vom 25. Juni 2026 bis 2. Juli 2026 verfügbar. Der Freischaltzeitpunkt ist für 17:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt, also 5 p.m. CET.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Hier die Übersicht der aktuellen und kommenden Gratis-Aktionen rund um den Monatswechsel:

Zeitraum Gratis-Spiel 18. Juni 2026 bis 25. Juni 2026 Citizen Sleeper 18. Juni 2026 bis 25. Juni 2026 ROBOBEAT 25. Juni 2026 bis 2. Juli 2026 RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition 25. Juni 2026 bis 2. Juli 2026 Voidwrought

Voidwrought richtet sich an Metroidvania-Fans

Für wen lohnt sich Voidwrought besonders? Voidwrought ist ein Metroidvania mit Cosmic-Horror-Einschlag, entwickelt vom schwedischen Indie-Studio Powersnake und veröffentlicht von Kwalee. Der Titel setzt auf 2D-Erkundung, präzise Kämpfe und Progression über neue Fähigkeiten, also genau die Mischung, die viele Genre-Fans suchen.

Ursprünglich ist Voidwrought im Oktober 2024 für PC und Konsolen erschienen und konnte sich einen überwiegend positiven Eindruck erarbeiten, unter anderem gestützt durch einen OpenCritic-Durchschnitt von 73.

Ein eigener Dreh, der das Spiel vom Standard-Gerüst abhebt, sind leichte Base-Building-Elemente. Darüber werden neue Routen, Figuren und weitere Geheimnisse freigeschaltet, was für zusätzliche Motivation neben Bossen und Backtracking sorgen kann.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ist ein Rückkehrer

Was steckt in der RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition? Die RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ist eine HD-Neuauflage des dritten Teils der bekannten Aufbau- und Management-Reihe. Die Version erschien im September 2020 und bringt vor allem höher aufgelöste Optik sowie eine native UI-Skalierung für Widescreen-Auflösungen mit.

Inhaltlich ist es im Kern weiterhin RollerCoaster Tycoon 3, inklusive sämtlicher DLCs. Neue Inhalte gibt es darüber hinaus nicht, stattdessen wird das Originalpaket gebündelt und technisch modernisiert. Außerdem wurde das frühere Atari-Branding entfernt und einige Texturen wurden leicht angepasst, um mögliche Rechteprobleme zu vermeiden.

Für Epic-Games-Store-Nutzer ist das kein komplett neues Angebot: Die Complete Edition war dort bereits einmal kostenlos zu haben, und zwar rund um den Release, im Zeitraum vom 24. September bis 1. Oktober 2020. Wer damals nicht dabei war, bekommt jetzt eine zweite Chance.

So ordnet sich das Juni-Line-up ein

Welche Gratis-Spiele liefen direkt davor? Vor der nun bestätigten Juni-Schlussrunde gab es im Epic Games Store zuletzt ein Doppelangebot aus Warhammer 40,000: Speed Freeks sowie The Ouroboros King. Diese Aktion endete am 18. Juni 2026 und wurde direkt von der aktuellen Gratis-Phase abgelöst.

Preislich bewegt sich das Paket aus Voidwrought und RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition laut den genannten Vollpreisen gemeinsam knapp unter 40 US-Dollar. Für den deutschen Markt heißt das vor allem: Du bekommst wieder zwei vollwertige PC-Spiele auf einmal, statt nur eines einzelnen Indie-Titels.

Welche der Gratis-Runden im Juni 2026 hat dir am besten gefallen, und greifst du bei Voidwrought oder RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition zu? Schreib es gerne in die Kommentare.