Epic Games Store – Gratis-Spiele ab 9. Juli 2026 sind Nova Lands, Tattoo Tycoon

Der Epic Games Store hat seine nächsten Gratis-Spiele für den 9. Juli 2026 offiziell angekündigt. Ab diesem Termin könnt ihr euch zwei neue Titel kostenlos sichern: Nova Lands und Tattoo Tycoon. Beide Spiele gab es in diesem Programm bisher noch nicht und sie bleiben eine Woche lang verfügbar.

Damit setzt Epic die Juli-Reihe fort, die bereits Anfang des Monats mit wechselnden 100-Prozent-Rabatten gestartet ist. Wer regelmäßig reinschaut, kann sich also auch im Sommer wieder eine kleine Bibliothek ohne Extrakosten aufbauen.

Die kostenlosen Spiele ab dem 9. Juli 2026

Welche Gratis-Spiele gibt es am 9. Juli 2026 im Epic Games Store? Vom 9. Juli 2026 bis zum 16. Juli 2026 sind Nova Lands und Tattoo Tycoon gratis im Epic Games Store verfügbar. Der Zeitraum beginnt und endet jeweils um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Inhaltlich könnten die beiden Titel kaum unterschiedlicher sein: Nova Lands richtet sich eher an Fans von Aufbau, Crafting und Erkundung, während Tattoo Tycoon auf Management und Tycoon-Gameplay setzt, bei dem ihr euer eigenes Tattoo-Business nach vorne bringt.

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Gratis-Spiel Gratis-Zeitraum (Deutschland) Nova Lands 09.07.2026, 17:00 Uhr bis 16.07.2026, 17:00 Uhr Tattoo Tycoon 09.07.2026, 17:00 Uhr bis 16.07.2026, 17:00 Uhr

Aktuelle Gratis-Spiele bis zum 9. Juli 2026

Welche Spiele sind gerade kostenlos im Epic Games Store? Wer nicht bis zum 9. Juli warten will, kann sich schon jetzt zwei andere Spiele gratis sichern. Aktuell sind River City Girls 2 sowie I Have No Mouth, and I Must Scream bis zum 9. Juli 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit kostenlos verfügbar.

Die vorherige Aktion ist inzwischen ausgelaufen: Zwischen dem 25. Juni 2026 und dem 2. Juli 2026 waren RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition sowie das Metroidvania Voidwrought gratis erhältlich. Seit dem 2. Juli läuft nun das aktuelle Duo, bevor am 9. Juli die nächste Woche startet.

River City Girls 2: gratis bis 09.07.2026, 17:00 Uhr

I Have No Mouth, and I Must Scream: gratis bis 09.07.2026, 17:00 Uhr

Nova Lands: gratis von 09.07.2026, 17:00 Uhr bis 16.07.2026, 17:00 Uhr

Tattoo Tycoon: gratis von 09.07.2026, 17:00 Uhr bis 16.07.2026, 17:00 Uhr

So verpasst ihr keine Epic-Freebies im Juli

Wie bekommt man die Gratis-Spiele dauerhaft in die Bibliothek? Ihr müsst die Titel innerhalb des jeweiligen Zeitfensters im Epic Games Store einmal beanspruchen. Danach bleiben sie dauerhaft in eurer Bibliothek und können später jederzeit installiert werden, auch wenn die Aktion längst vorbei ist.

Praktisch: Epic kündigt die nächste Gratis-Runde häufig direkt beim Start der aktuellen Aktion an. Wer also am Donnerstag kurz im Store vorbeischaut, sieht meistens sofort, was in der Woche darauf ansteht.

Welche der kommenden Gratis-Spiele reizt euch mehr, Nova Lands oder Tattoo Tycoon, und welche Epic-Freebies aus dem Juli 2026 habt ihr bisher mitgenommen? Schreibt es gerne in die Kommentare.