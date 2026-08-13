Epic Games Store verschenkt Cardpocalypse – gratis ab 20. August 2026

Der Epic Games Store hat das nächste kostenlose PC-Spiel offiziell angekündigt. Ab dem 20. August 2026 können Nutzer die Standard Edition von Cardpocalypse gratis ihrer Bibliothek hinzufügen. Die Aktion läuft eine Woche und endet am 27. August 2026.

In Deutschland beginnt die Freischaltung am 20. August 2026 um 17:00 Uhr. Wer das Spiel rechtzeitig beansprucht, darf es dauerhaft behalten und auch nach dem Ende der Aktion herunterladen. Cardpocalypse wird damit zum sechsten Spiel, das Epic im August 2026 kostenlos verteilt.

Ein Kartenspiel mit Neunzigerjahre Charme

Worum geht es in Cardpocalypse? Das vom irischen Studio Gambrinous entwickelte Einzelspieler-RPG verbindet eine humorvolle Geschichte mit einem taktischen Sammelkartenspiel. Inhaltlich erinnert das Abenteuer an die große Begeisterung rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel, setzt bei den eigentlichen Kämpfen aber auf eigene Mechaniken.

Im Mittelpunkt steht die zehnjährige Jess, die an ihrem ersten Tag an der Dudsdale-Grundschule versehentlich dafür sorgt, dass das beliebte Kartenspiel Mega Mutant Power Pets verboten wird. Die Kinder tragen ihre Duelle daraufhin heimlich aus. Als die Mutanten aus den Karten plötzlich in der realen Welt auftauchen, müssen Jess und ihre Freunde die Schule und schließlich die Welt retten.

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Für die Duelle stellen Nutzer Decks aus 20 Karten zusammen, die um besonders wichtige Champion-Karten aufgebaut sind. Sobald die Gesundheit eines Champions auf die Hälfte sinkt, entwickelt er sich zu seiner stärkeren Mega-Form weiter. Zusätzliche Fähigkeiten, mehr Angriffskraft und veränderte Regeln können dadurch auch scheinbar verlorene Partien noch drehen.

Nur das Basisspiel ist im Angebot enthalten

Welche Inhalte werden kostenlos angeboten? Epic verschenkt ausschließlich die Standard Edition von Cardpocalypse. Die Erweiterung Out of Time und der separat angebotene digitale Soundtrack sind nicht Teil der Gratisaktion. Auch die Time Warp Edition, die das Basisspiel mit beiden Zusatzinhalten kombiniert, gehört nicht zum Angebot.

Cardpocalypse erschien ursprünglich im September 2019 für Konsolen und iOS, wobei die mobile Version zunächst über Apple Arcade verfügbar war. Die PC-Version folgte im Oktober 2020. Neben der deutschsprachigen Oberfläche bietet das Spiel einen Gauntlet-Modus, in dem mit jedem Durchlauf neue Karten, Regeln und Belohnungen ausgewählt werden.

Bis zur Freischaltung von Cardpocalypse steht im Epic Games Store noch Caravan SandWitch kostenlos bereit. Das gemütliche Erkundungsabenteuer von Studio Plane Toast kann vom 13. August 2026 bis zum 20. August 2026 um 17:00 Uhr beansprucht werden. Zuvor gehörten unter anderem Beacon Pines und We Were Here Together zu den zeitlich begrenzten Gratisangeboten.

Eine Woche Zeit für die Bibliothek

Wie lange lässt sich Cardpocalypse kostenlos sichern? Die Aktion beginnt am 20. August 2026 um 17:00 Uhr und endet am 27. August 2026 zur gleichen Uhrzeit. Zum Beanspruchen werden ein Epic Games Konto und die aktivierte Zwei-Faktor-Authentifizierung benötigt.

Bislang ist Cardpocalypse das einzige angekündigte PC-Gratisangebot für diesen Zeitraum. Da Epic im Verlauf des Jahres häufig mehrere Inhalte gleichzeitig verschenkt hat, könnte für die Woche vom 27. August 2026 bis zum 3. September 2026 wieder ein umfangreicheres Angebot folgen.

Werdet ihr Cardpocalypse am 20. August 2026 in eure Bibliothek aufnehmen, oder ist das ungewöhnliche Kartenspiel nichts für euch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.