Epic Games Store – Diese zwei Gratis-Spiele gibt es ab 6. August 2026

Der Epic Games Store hat die nächsten beiden Gratis-Spiele offiziell bestätigt. Ab dem 6. August 2026 können sich PC-Gamer mit Beacon Pines und We Were Here Together zwei sehr unterschiedliche Abenteuer ohne zusätzliche Kosten sichern.

Die Aktion beginnt am 6. August 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit und endet am 13. August 2026 ebenfalls um 17 Uhr. Bis zum Wechsel stehen noch der brutale Top-Down-Shooter OTXO und das taktische Roguelite Sol Cesto kostenlos bereit.

Zwei Gratis-Spiele ab dem 6. August 2026

Welche Spiele verschenkt der Epic Games Store? Mit Beacon Pines wartet ein atmosphärisches Einzelspieler-Abenteuer, während We Were Here Together vollständig auf kooperative Rätsel setzt. Beide Titel können während des Aktionszeitraums der eigenen Epic-Bibliothek hinzugefügt werden.

We Were Here Together ist allerdings kein völlig neues Gratis-Spiel. Das Koop-Abenteuer wurde bereits am 26. Dezember 2025 im Rahmen der damaligen Feiertagsaktion verschenkt. Wer das Angebot zu diesem Zeitpunkt verpasst hat, erhält nun eine weitere Gelegenheit.

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Der Zeitplan der aktuellen und kommenden Gratis-Aktion sieht damit folgendermaßen aus:

OTXO vom 30. Juli 2026 bis zum 6. August 2026

Sol Cesto vom 30. Juli 2026 bis zum 6. August 2026

Beacon Pines vom 6. August 2026 bis zum 13. August 2026

We Were Here Together vom 6. August 2026 bis zum 13. August 2026

Ein düsteres Bilderbuch voller Geheimnisse

Worum geht es in Beacon Pines? Das von Hiding Spot Games entwickelte und von Fellow Traveller veröffentlichte Adventure erschien ursprünglich am 22. September 2022 für Windows. Im Mittelpunkt steht Luka, der gemeinsam mit seinen Freunden merkwürdige Ereignisse in der scheinbar idyllischen Ortschaft Beacon Pines untersucht.

Das Abenteuer präsentiert seine Geschichte wie ein illustriertes Bilderbuch. Dabei kontrolliert ihr nicht nur Luka, sondern übernehmt zugleich die Rolle des Lesers. Während der Erkundung sammelt ihr besondere Wörter, die an entscheidenden Stellen eingesetzt werden und den weiteren Verlauf der Handlung verändern.

Über einen verzweigten Geschichtenbaum könnt ihr zu früheren Wendepunkten zurückkehren und alternative Entwicklungen ausprobieren. Hinter der niedlichen Präsentation verbirgt sich eine zunehmend unheimliche Mystery-Geschichte. Im Epic Games Store unterstützt Beacon Pines allerdings ausschließlich englische Texte.

Kommunikation in der eisigen Wildnis

Wie funktioniert We Were Here Together? Das am 10. Oktober 2019 veröffentlichte Abenteuer von Total Mayhem Games ist ausschließlich für zwei Personen konzipiert. Gemeinsam folgt ihr einem Hilferuf in der Antarktis und gelangt schließlich zum geheimnisvollen Castle Rock.

Die beiden Teilnehmer werden regelmäßig voneinander getrennt und müssen ihre jeweiligen Beobachtungen über Walkie-Talkies austauschen. Präzise Beschreibungen und gute Kommunikation sind entscheidend, um die Rätsel des digitalen Escape Rooms zu lösen. Beide benötigen deshalb eine Internetverbindung und ein funktionierendes PC-kompatibles Mikrofon.

We Were Here Together unterstützt deutsche Bildschirmtexte und eignet sich besonders für eingespielte Koop-Teams. Welches der beiden Gratis-Spiele werdet ihr euch am 6. August 2026 zuerst herunterladen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.